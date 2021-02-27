20 за 20: нові кросовери до $20 000 в Україні

Гід "Фокуса": ми відібрали понад 20 моделей нових кросоверів, які в Україні коштують менше $20 000.

Кросовери, SUV і позашляховики наступають. Ринкова частка цього сегмента з кожним роком зростає, що особливо помітно в Україні: за підсумками 2020 року в структурі продажів легкових автомобілів на нього припало 70%!

Гамма пропонованих моделей постійно розширюється, і сьогодні на нашому ринку доступні кросовери на будь-який смак та гаманець: від бюджетних за $10-15 тисяч до преміальних за $100 тисяч і дорожче.

У цьому огляді ми зібрали недорогі нові кросовери, SUV і позашляховики, які сьогодні можна купити в Україні, маючи в своєму розпорядженні суму не більше $20 000. Чому саме ця межа? Сучасний SUV за $20 000 володіє непоганим набором оснащення і при цьому більшістю людей сприймається доступним. Купівля вище цього психологічного барʼєру вже бʼє по кишені і вимагає зваженого фінансового планування. На момент публікації матеріалу $20 000 за курсом НБУ (27,93 грн/$) складають 558 600 грн, але для простоти ми округлили курс до 28 грн/$, а граничну суму до 560 000 грн.

Нові кросовери до $20 000 в Україні

Модель Ціна, грн Модель Ціна, грн Chery Tiggo 2 274 100 Opel Crossland X 473 100 JAC S2 345 000 Suzuki Vitara 474 900 Chery Tiggo 3 373 800 Skoda Kamiq 491 486 Renault Duster 393 900 Suzuki SX4 493 900 Chery Tiggo 4 402 480 Hyundai Venue 509 500 JAC S3 402 500 Renaul Kajar 512 300 Chery Tiggo 7 449 190 Kia Sportage 539 487 Suzuki Ignis 443 000 Suzuki Jimny 549 000 Renault Arkana 447 900 Nissan Qashqai 559 310 Haval H2 456 808 Citroen C3 Aircross 561 700 JAC S4 460 000 Всего: 21 автомобиль

Нові кросовери до $20 000: Ціни

У розрахунок ми брали моделі, що продаються офіційними представництвами брендів, не враховуючи пропозиції "сірих" дилерів. Сито відбору пройшов 21 автомобіль, до того ж у списку опинилися не тільки машини китайських марок (8 моделей), але також європейських (6 моделей), японських (5 моделей) і південнокорейських (2 моделі).

Нові кросовери до $20 000: Двигун

У межах заявленого ліміту левову частку складають міські кросовери з бензиновими моторами і переднім приводом — 85 і 76% відповідно. При цьому вибір силової установки за типом палива є у однієї-єдиної моделі з переліку, а ось з повним приводом набралося вже пʼять моделей.

Які нові кросовери і SUV сьогодні можна купити в Україні за $20 тисяч

Citroen: одна модель до $20 000

Citroen C3 Aircross

Строго кажучи, за $20 тисяч сьогодні не купити жоден з кросоверів Citroen, але як виняток ми включили до збірки компактний "паркетник" Citroen C3 Aircross зі стартовою ціною 561 700 грн, вважаючи прийнятним перевищення ліміту всього на 1700 грн ($60). За ці гроші — версія з турбодизелем 1.6 Hdi (92 к.с.) і "механікою", чиє оснащення включає круїз-контроль, стеження за розміткою та дорожніми знаками, датчик дощу, задній парктронік, медіасистему з 7-дюймовим сенсорним екраном.

[ + – ] Citroen C3 Aircross. Фото: Citroen

Повний привід у Citroen C3 Aircross відсутній як такий, а за позашляховий асистент Grip Control необхідно доплатити 5170 грн. Також тільки за доплату легкосплавні колеса, обігрів лобового скла і різноманітні пакети індивідуалізації екстерʼєру та інтерʼєру. В результаті вартість нашого C3 Aircross легко може перевищити $22 тисячі. Дорогувато. Версії з бензиновим мотором 1.2 (110 к.с.) і дизелем 1.5 BlueHDi (120 к.с.) і зовсім коштують не менше 635 і 655 тисяч грн відповідно.

Haval: одна модель до $20 000

Haval H2

Китайський бренд Haval (преміум-підрозділ Great Wall) представлений в Україні трьома кросоверами, але наш критерієм задовольняє лише найкомпактніший — Haval H2 з бензиновим турбодвигуном 1.5 (143 к.с.). На вибір — три виконання: передній привід з "механікою" (від 456 808 грн), повний привід з "механікою" (498 336 грн) і передній привід з "автоматом" (534 291 грн). Це один з пʼяти недорогих кросоверів в діапазоні до $20 тисяч, який доступний з повним приводом.

[ + – ] Haval H2. Фото: Haval

Кожна з версій має дві комплектації. Устаткування за замовчуванням включає фронтальні ейрбеги, кондиціонер, датчики дощу і світла, литі колеса (18"), галогенні фари, круїз-контроль, безключовий доступ, камеру заднього виду, тканинний салон, мультимедіа із сенсорним екраном. Другий рівень оснащення означає шість подушок безпеки, клімат-контроль, обробку шкірою сидінь і керма, світлодіодну передню оптику. Для всіх комплектацій опціонально доступний панорамний люк.

Hyundai: одна модель до $ 20 000

Hyundai Venue

Часи, коли автомобілі Hyundai радували доступністю, залишилися в минулому- сьогодні бренд щосили рветься в преміум, що неминуче відбивається на цінах. Ось і серед пропонованих в Україні кросоверів марки нашому критерієм задовольняє тільки недавній дебютант Hyundai Venue — субкомпактний (довжина 4040 мм) передньопривідний міський SUV з безальтернативним бензиновим атмосферником 1.6 (123 к.с., розподілене уприскування).

Hyundai Venue коштує мінімум 509 500 грн у версії з "механікою" і 537 600 грн — з "автоматом". За ці гроші покупець отримує машину в простенькій комплектації Express: кондиціонер, сталеві штамповані колеса, крихітний (3,8 ") монохромний дисплей мультимедіа, задній парктронік, обігрів дзеркал заднього виду.

[ + – ] Hyundai Venue. Фото: Hyundai

На другому рівні оснащення Dynamic (клімат-контроль, камера заднього виду, підігрів керма і передніх сидінь, литі колеса 15 ", медіасистеми з сенсорним дисплеєм 8") наш Venue укладається в межі визначеного діапазону тільки у виконанні з "механікою" (555 600 ). А якщо говорити про машини 2021 року випуску, то $ 20 тисяч вистачить тільки на початкову комплектацію: 522 700 і 551 100 грн за автомобіль з "механікою" і "автоматом" відповідно.

Kia: одна модель до $ 20 000

Kia Sportage

Кросовер Kia Sportage популярний в Україні завдяки великій кількості версій і конкурентними цінами, але наявних у нас $ 20 тисяч вистачить тількина базову версію Classic: бензиновий мотор 1.6, механічна трансмісія і передній привід.

Така машина коштує 539 487 грн і має в оснащенні тільки фронтальні подушки безпеки, помічник при старті в гору, обігрів дзеркал, електричні склопідйомники, кондиціонер, камеру заднього виду, медіасистему з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм.

[ + – ] Kia Sportage. Фото: Kia

Nissan: одна модель до $ 20 000

Nissan Qashqai

Бренд Nissan в Україні давно виключив зі своєї гами седани і хетчбеки, а серед представлених кросоверів тільки "паркетник" Nissan Qashqai вкладається в ліміт $ 20 тисяч.

З цією сумою можна розраховувати лише на початковий мотор 1,2 DIG-T (бензин, турбо, 115 к.с.) і передній привід, зате це буде машина з варіатором: 559 310 грн за базову комплектацію Visia з кондиціонером, круїз-контролем і на сталевих штампованих колесах. Хочете отримати клімат-контроль і литі колеса (комплектація Acenta) і при цьому заощадити майже 10 000 грн? Тоді доведеться задовольнятися механічною трансмісією.

[ + – ] Nissan Qashqai. Фото: Nissan

Все це справедливо для торішніх машин, а ось Qashqai 2021 року випуску за $ 20 тисяч буде найпростішим: "механіка", кондиціонер, "штампування" (542 750 грн).

Недавно представлений Qashqai нового покоління став куди більш технологічно просунутим — і тому навіть в базовій версії напевно виявиться дорожче $ 20 тисяч.

Більш компактний Nissan Juke знаходиться на сходинку нижче Qashqai і легко б пройшов цінової ценз, але його зараз не купити. Машини, що минає покоління у дилерів вже закінчилися, а новий Juke, як ми писали в огляді атоновінок 2021 року, прибуде до нас до літа. Ціни поки невідомі.

Opel: одна модель до $ 20 000

Opel Crossland X

У Opel, маючи на руках $ 20 тисяч, вибір зводиться до двох модифікацій компактного "паркетника" Opel Crossland X. Версія з дохлий бензиновим атмосферником 1.2 (82 к.с.) на "ручці" коштує 473 100 грн, а з турбованим 1.2 (110 к.с.) і "автоматом" — 559 100 грн. Привід — тільки передній.

[ + – ] Opel Crossland X. Фото: Opel

В обох випадках — базова комплектація Enjoy (для 82-сильної машини вона єдино можлива), але наповнення досить непогане: круїз-контроль, системи стеження за розміткою і розпізнавання дорожніх знаків, клімат-контроль, задній парктронік, передні сидіння і кермо з підігрівом, мультимедіа з сенсорним екраном і підтримкою Android Auto і Apple Car Play. Заманливо! Втім, не обійшлося без ложки дьогтю: за будь-який колір кузова, крім білого, доведеться доплатити 13 150 грн (майже $ 500).

Skoda: одна модель до $ 20 000

Skoda Kamiq

Кросcовер Skoda до $ 20 тисяч сьогодні є тільки один — це компактний передньопривідний Skoda Kamiq, який дебютував на нашому ринку в минулому році і увійшов в число фіналістів рейтинг-акції "Автомобіль року в Україні 2021". Незважаючи на невеликі габарити, ціна кусається: нашому критерієм задовольняє стартова комплектація Active з двигуном 1.6 MPI (110 к.с., розподілене уприскування) з "механікою" (491 486 грн) або класичним "автоматом" (533 969 грн) і машина з тим же мотором і "механікою" в комплектації Ambition (549 486 грн).

[ + – ] Skoda Kamiq. Фото: Skoda

Оснащення базової комплектації можна описати словом "прийнятне", а серед опцій для комплектації Ambition пропонуються пакети за 17 091 грн (круїз-контроль, запуск двигуна кнопкою) і 33 667 грн (повністю світлодіодна оптика, бесьключевой доступ, камера заднього виду, круїз-контроль, кермо з підігрівом). Однак вони відразу ж виштовхують машину вгору за межі $ 20 тисяч.

JAC: три моделі до $ 20 000

Всі три представлених в Україні кросовера китайського бренду JAC мають тільки передній привід і коштують дешевше $ 20 000.

JAC S2

Найдоступніша модель — JAC S2 з бензиновим мотором 1.5. Базова версія Luxury з механічною трансмісією коштує 345 000 долл, в оснащенні є дві фронтальні подушки безпеки, електростеклподʼемнікі, кондиціонер, електропривід дзеркал, світлодіодні ходові вогні, парктронік. Модифікація з "автоматом" продається тільки в комплектації Intelligent за 408 250 грн: камера заднього виду, круїз-контроль, обігрів бічних дзеркал, обробка салону екокожа, медіасистеми з 8-дюймовим сенсорним екраном.

[ + – ] JAC S2. Фото: JAC

JAC S3

Сходинкою вище — JAC S3 з бензиновим мотором 1.6. На вибір — "механіка" або "автомат", причому обидва виконання доступні тільки в комплектації Intelligent (камера заднього виду, парктронік, датчик світла, клімат-контроль). У першому випадку ціна становить 402 500 грн, у другому — 445 625 грн.

[ + – ] JAC S3. Фото: JAC

JAC S4

Найбільший вибір по комплектації дає JAC S4 : чотири виконання з мотором 1.5 і "механікою" від 460 000 до 500 250 грн і два виконання з тим же мотором і варіатором від 503 125 до 514 625 грн.

[ + – ] JAC S4. Фото: JAC

Кросовери JAC до $ 20 000

Модель Двигатель Трансмиссия Привод Цена, грн JAC S2 1.5 бензин "механика" или вариатор передний от 345 000 JAC S3 1.6 бензин "механика" или вариатор передний от 402 500 JAC S4 1.5 бензин "механика" или вариатор передний от 460 000

Renault: три моделі до $ 20 000

Серед кросоверів бренду Renault відбір пройшли три моделі — Duster, Arkana, Kajar. При цьому один від одного вони відчутно відрізняються комфортом, позашляховими можливостями і широтою оснащення.

Renault Duster

Бюджетний Renault Duster стартує з 393 900 грн. За ці гроші отримаємо переднеприводную машину з мотором 1.6 (115 к.с.) і "механікою". Взагалі, цей автомобіль можна вважати лідером нашого огляду по співвідношенню "ціна/якість". Вирішивши витратити на Duster $ 20 тисяч, ви зможете купити повнопривідну версію (від 482 600 грн), а також модифікацію з заводським ГБО (446 500 грн за передній привід і 511 300 грн за повний) або дизельне виконання (1.5, 110 л.с., "механіка", передній привід, 502 500 грн). В межах $ 20 тисяч жоден інший кросовер не пропонує такого розмаїття.

[ + – ] Renault Duster. Фото: Renault

Renault Arkana

Ціни на купе-кросовер Renault Arkana починаються з позначки 447 900 грн: це буде передньопривідна машина з атмосферником 1.6 (114 к.с.) і "механікою" в комплектації Life за кредитною програмою Renault Бонус. Мінімум в 486 900 грн обійдеться такий же автомобіль з варіатором, а при покупці в межах $ 20 тисяч повнопривідної версії вибору немає — тільки автомобіль 2020 року випуску з двигуном 1.6 і "механікою" в кредит: 538 200.

[ + – ] Renault Arkana. Фото: Renault

За $ 20 тисяч Arkana буде досить непогано укомплектована: LED-фари, шість подушок безпеки, датчики дощу і світла, задній парктронік, круїз-контроль, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, обігрів і електропривод дзеркал.

Renault Kajar

А ось в лінійці передньопривідного Renault Kajar в ліміт $ 20 тисяч проходить лише базова машина з бензиновим мотором 1.2 (130 к.с.) з "механікою" в найпростішій комплектації Life (кондиціонер, підігрів передніх сидінь, помічник при старті в гору, круїз- контроль, шкіряна обробка керма). Причому вкластися можна виключно при покупці за фірмовою кредитною програмою: в такому випадку ціна складе 512 300 грн.

[ + – ] Renault Kajar. Фото: Renault

Кросовери Renault до $ 20 000

Модель Двигатель Трансмиссия Привод Цена, грн Renault Duster 1.6 бензин (плюс версия с ГБО) или 1.5 дизель "механика" передний или полный от 393 900 Renault Arkana 1.6 бензин "механика" или вариатор передний или полный от 447 900 Renault Kajar 1.2 бензин "механика" передний от 512 300

Chery: чотири моделі до $ 20 000

Китайський бренд Chery представлений в Україні винятково кроссоверами, причому чотири з пʼяти запропонованих моделей з запасом укладаються в $ 20 тисяч. Правда, всі машини — тільки з переднім приводом.

Chery Tiggo 2

Найбільш доступний автомобіль марки — компактний "паркетник" Chery Tiggo 2 з бензиновим мотором 1.5 (113 к.с.). Базова версія з "механікою" обійдеться всього в 274 100 грн (менше $ 10000) — це найдешевший кросовер на українському ринку. Топ-комплектація з "автоматом" коштує 360 600. У базовій версії — механічний кондиціонер, електричні склопідйомники, сталеві колеса і аудіопідготовка (2 динаміка), а комплектації багатший мають кондиціонер, литі колеса, задній парктронік, камеру заднього виду, обігрів передніх сидінь.

[ + – ] Chery Tiggo 2. Фото: Chery

Chery Tiggo 3

Далі слід рестайлінговий Chery Tiggo 3 з бензиновим мотором 1.6 (126 к.с.) і "механікою" за 373 800. Машина доступна в єдиній комплектації з кондиціонером, круїз-контролем, електричними склопідйомниками, обігрівом дзеркал і 8-дюймовим сенсорним дисплеєм медіасистеми.

[ + – ] Chery Tiggo 3. Фото: Chery

Chery Tiggo 4

Сходинкою вище — Chery Tiggo 4 з бензиновим мотором 1.5 (113 к.с.) і двома версіями на вибір. Машина з "механікою" коштує 401 760 грн, а з варіатором — 432 450 або 446 400 грн (2020 і 2021 рік випуску відповідно). В оснащенні — кондиціонер, бесьключевой доступ, камера заднього виду, круїз-контроль, медіасистеми з 9-дюймовим сенсорним екраном.

[ + – ] Chery Tiggo 4. Фото: Chery

Chery Tiggo 7

Середньорозмірний Chery Tiggo 7 оснащується безальтернативним бензиновим мотором 1.5, а вибір зводиться з "механіці" (449 190 і 463 140 грн за машину 2020 і 2021 роки відповідно) або трансмісії DCT (538 470 і 552 420 грн). У версії з "механікою" — тільки фронтальні подушки безпеки, кондиціонер, камера заднього виду, круїз-контроль, задній парктронік, медіасистеми з сенсорним монітором 9 ". У машини з DCT вже шість ейрбегамі, є клімат-контроль, система кругового огляду і навіть панорамний дах.

[ + – ] Chery Tiggo 7. Фото: Chery

Кросовери Chery до $ 20 000

Модель Двигатель Трансмиссия Привод Цена, грн Chery Tiggo 2 1.5 бензин "механика" или "автомат" передний от 274 100 Chery Tiggo 3 1.6 бензин "механика" передний от 373 800 Chery Tiggo 4 1.5 бензин "механика" или вариатор передний от 432 450 Chery Tiggo 7 1.5 бензин "механика" или DCT передний от 449 190

Suzuki: чотири моделі до $ 20 000

Бренд Suzuki в Україні також представлений тільки кроссоверами. У гамі — чотири моделі (Ignis, SX4, Vitara, Jimny) і все можна купити, маючи на руках $ 20 000.

Suzuki Ignis

Ультракомпактний кросовер Suzuki Ignis (бензиновий мотор 1.2 потужністю 83 к.с.) має тільки передній привід і пропонується у варіантах з "механікою" і варіатором. Зате в позначеному діапазоні $ 20 тисяч це єдина модель з гібридною силовою установкою (технологія "мʼякий" гібрид). Ignis з "механікою" коштує 443 000 долл, а з варіатором — мінімум 465 900 грн за машину 2020 року випуску і 488 900 грн за машину 2021 року. У базовій комплектації GL — передні електросклопідйомники, система старт/стоп, 6 ейрбегамі, кондиціонер, електрорегулювання дзеркал. У комплектації GLX (недоступна для "механіки") — клімат-контроль, круїз-контроль, бесьключевой доступ.

[ + – ] Suzuki Ignis. Фото: Suzuki

Suzuki SX4

Кросовер Suzuki SX4 в межах $ 20 тисяч — це машина з бензиновим атмосферником 1.6 (117 к.с.) і в базовій комплектації GL (кондиціонер, електропривід всіх вікон, підігрів передніх крісел, круїз-контроль, сталеві колеса). Передньопривідна версія з "механікою" коштує 493 900 грн (2020 рік випуску) і 571 900 грн (2021 рік), а з "автоматом" — 531 900 (2020 рік) та 556 900 грн (2021 рік). За $ 20 тисяч можна купити і повнопривідний SX4 з тим же мотором, але тільки машину 2020 року випуску (537 900 грн).

[ + – ] Suzuki SX4. Фото: Suzuki

Suzuki Vitara

У гамі Suzuki Vitara в наш ліміт укладається тільки передньопривідна версія з мотором 1.6 (117 к.с.) в простенькій комплектації GL (кондиціонер, передні склопідйомники, електродзеркала, підігрів передніх сидінь, сталеві колеса). Вибір зводиться до "механіці" (474 900 грн за машину 2020 року і 494 900 грн за машину 2021 роки) і "автомату" (515 900 і 537 900 грн за 2020 і 2021 рік відповідно).

[ + – ] Suzuki Vitara. Фото: Suzuki

Suzuki Jimny

Харизматичний позашляховик Suzuki Jimny (бензиновий мотор 1.5 на 102 к.с.) впритул наближається до 20-тисячної відмітки: базова версія з "механікою" коштує 549 000 грн. Втім, такі машини зараз відсутні на складах дилерів, а поставка під замовлення займе кілька місяців.

[ + – ] Suzuki Jimny. Фото: Suzuki

Кросовери Suzuki до $ 20 000

Модель Двигатель Трансмиссия Привод Цена, грн Suzuki Ignis 1.2 бензин "механика" или вариатор передний от 443 000 Suzuki SX4 1.6 бензин "механика" или "автомат" передний или полный От 493 900 Suzuki Vitara 1.6 бензин "механика" или "автомат" передний От 474 900 Suzuki Jimny 1.5 бензин "механика" полный от 549 000

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Серед брендів сегмента мас-маркет, які не пройшли сито відбору, хотілося б згадати Ford і Peugeot.

В українській лінійці "блакитного овалу" є чотири моделі класу SUV, але жодну, на жаль, не назвеш доступною — навіть субкомпактний Ford EcoSport, який зараз продається з хорошими знижками, варто як мінімум 574 тис. Грн. Не дивно, що продажі EcoSport зникаюче малі: 85 машин в 2020 році. Решта фордовские кросовери (Puma, стара і нова Kuga) ще дорожче.

А ось Peugeot змінив позиціонування і зараз це бренд з претензією на преміум. Ціни, відповідно, теж ростуть: найдоступніший кросовер марки Peugeot 2008 коштує дорожче $ 20 тисяч. Втім, нова стратегія себе виправдовує: за підсумками 2020 року Peugeot за обсягом продажів в Україні зайняла пʼяте місце в загальному заліку марок.