20 за 20: нові кросовери до $20 000 в Україні
Гід "Фокуса": ми відібрали понад 20 моделей нових кросоверів, які в Україні коштують менше $20 000.
Кросовери, SUV і позашляховики наступають. Ринкова частка цього сегмента з кожним роком зростає, що особливо помітно в Україні: за підсумками 2020 року в структурі продажів легкових автомобілів на нього припало 70%!
Гамма пропонованих моделей постійно розширюється, і сьогодні на нашому ринку доступні кросовери на будь-який смак та гаманець: від бюджетних за $10-15 тисяч до преміальних за $100 тисяч і дорожче.
У цьому огляді ми зібрали недорогі нові кросовери, SUV і позашляховики, які сьогодні можна купити в Україні, маючи в своєму розпорядженні суму не більше $20 000. Чому саме ця межа? Сучасний SUV за $20 000 володіє непоганим набором оснащення і при цьому більшістю людей сприймається доступним. Купівля вище цього психологічного барʼєру вже бʼє по кишені і вимагає зваженого фінансового планування. На момент публікації матеріалу $20 000 за курсом НБУ (27,93 грн/$) складають 558 600 грн, але для простоти ми округлили курс до 28 грн/$, а граничну суму до 560 000 грн.
Нові кросовери до $20 000 в Україні
|Модель
|Ціна, грн
|Модель
|Ціна, грн
|Chery Tiggo 2
|274 100
|Opel Crossland X
|473 100
|JAC S2
|345 000
|Suzuki Vitara
|474 900
|Chery Tiggo 3
|373 800
|Skoda Kamiq
|491 486
|Renault Duster
|393 900
|Suzuki SX4
|493 900
|Chery Tiggo 4
|402 480
|Hyundai Venue
|509 500
|JAC S3
|402 500
|Renaul Kajar
|512 300
|Chery Tiggo 7
|449 190
|Kia Sportage
|539 487
|Suzuki Ignis
|443 000
|Suzuki Jimny
|549 000
|Renault Arkana
|447 900
|Nissan Qashqai
|559 310
|Haval H2
|456 808
|Citroen C3 Aircross
|561 700
|JAC S4
|460 000
|Всего: 21 автомобиль
Нові кросовери до $20 000: Ціни
У розрахунок ми брали моделі, що продаються офіційними представництвами брендів, не враховуючи пропозиції "сірих" дилерів. Сито відбору пройшов 21 автомобіль, до того ж у списку опинилися не тільки машини китайських марок (8 моделей), але також європейських (6 моделей), японських (5 моделей) і південнокорейських (2 моделі).
Нові кросовери до $20 000: Двигун
У межах заявленого ліміту левову частку складають міські кросовери з бензиновими моторами і переднім приводом — 85 і 76% відповідно. При цьому вибір силової установки за типом палива є у однієї-єдиної моделі з переліку, а ось з повним приводом набралося вже пʼять моделей.
Які нові кросовери і SUV сьогодні можна купити в Україні за $20 тисяч
Citroen: одна модель до $20 000
Citroen C3 Aircross
Строго кажучи, за $20 тисяч сьогодні не купити жоден з кросоверів Citroen, але як виняток ми включили до збірки компактний "паркетник" Citroen C3 Aircross зі стартовою ціною 561 700 грн, вважаючи прийнятним перевищення ліміту всього на 1700 грн ($60). За ці гроші — версія з турбодизелем 1.6 Hdi (92 к.с.) і "механікою", чиє оснащення включає круїз-контроль, стеження за розміткою та дорожніми знаками, датчик дощу, задній парктронік, медіасистему з 7-дюймовим сенсорним екраном.
Повний привід у Citroen C3 Aircross відсутній як такий, а за позашляховий асистент Grip Control необхідно доплатити 5170 грн. Також тільки за доплату легкосплавні колеса, обігрів лобового скла і різноманітні пакети індивідуалізації екстерʼєру та інтерʼєру. В результаті вартість нашого C3 Aircross легко може перевищити $22 тисячі. Дорогувато. Версії з бензиновим мотором 1.2 (110 к.с.) і дизелем 1.5 BlueHDi (120 к.с.) і зовсім коштують не менше 635 і 655 тисяч грн відповідно.
Haval: одна модель до $20 000
Haval H2
Китайський бренд Haval (преміум-підрозділ Great Wall) представлений в Україні трьома кросоверами, але наш критерієм задовольняє лише найкомпактніший — Haval H2 з бензиновим турбодвигуном 1.5 (143 к.с.). На вибір — три виконання: передній привід з "механікою" (від 456 808 грн), повний привід з "механікою" (498 336 грн) і передній привід з "автоматом" (534 291 грн). Це один з пʼяти недорогих кросоверів в діапазоні до $20 тисяч, який доступний з повним приводом.
Кожна з версій має дві комплектації. Устаткування за замовчуванням включає фронтальні ейрбеги, кондиціонер, датчики дощу і світла, литі колеса (18"), галогенні фари, круїз-контроль, безключовий доступ, камеру заднього виду, тканинний салон, мультимедіа із сенсорним екраном. Другий рівень оснащення означає шість подушок безпеки, клімат-контроль, обробку шкірою сидінь і керма, світлодіодну передню оптику. Для всіх комплектацій опціонально доступний панорамний люк.
Hyundai: одна модель до $ 20 000
Hyundai Venue
Часи, коли автомобілі Hyundai радували доступністю, залишилися в минулому- сьогодні бренд щосили рветься в преміум, що неминуче відбивається на цінах. Ось і серед пропонованих в Україні кросоверів марки нашому критерієм задовольняє тільки недавній дебютант Hyundai Venue — субкомпактний (довжина 4040 мм) передньопривідний міський SUV з безальтернативним бензиновим атмосферником 1.6 (123 к.с., розподілене уприскування).
Hyundai Venue коштує мінімум 509 500 грн у версії з "механікою" і 537 600 грн — з "автоматом". За ці гроші покупець отримує машину в простенькій комплектації Express: кондиціонер, сталеві штамповані колеса, крихітний (3,8 ") монохромний дисплей мультимедіа, задній парктронік, обігрів дзеркал заднього виду.
На другому рівні оснащення Dynamic (клімат-контроль, камера заднього виду, підігрів керма і передніх сидінь, литі колеса 15 ", медіасистеми з сенсорним дисплеєм 8") наш Venue укладається в межі визначеного діапазону тільки у виконанні з "механікою" (555 600 ). А якщо говорити про машини 2021 року випуску, то $ 20 тисяч вистачить тільки на початкову комплектацію: 522 700 і 551 100 грн за автомобіль з "механікою" і "автоматом" відповідно.
Kia: одна модель до $ 20 000
Kia Sportage
Кросовер Kia Sportage популярний в Україні завдяки великій кількості версій і конкурентними цінами, але наявних у нас $ 20 тисяч вистачить тількина базову версію Classic: бензиновий мотор 1.6, механічна трансмісія і передній привід.
Така машина коштує 539 487 грн і має в оснащенні тільки фронтальні подушки безпеки, помічник при старті в гору, обігрів дзеркал, електричні склопідйомники, кондиціонер, камеру заднього виду, медіасистему з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм.
Nissan: одна модель до $ 20 000
Nissan Qashqai
Бренд Nissan в Україні давно виключив зі своєї гами седани і хетчбеки, а серед представлених кросоверів тільки "паркетник" Nissan Qashqai вкладається в ліміт $ 20 тисяч.
З цією сумою можна розраховувати лише на початковий мотор 1,2 DIG-T (бензин, турбо, 115 к.с.) і передній привід, зате це буде машина з варіатором: 559 310 грн за базову комплектацію Visia з кондиціонером, круїз-контролем і на сталевих штампованих колесах. Хочете отримати клімат-контроль і литі колеса (комплектація Acenta) і при цьому заощадити майже 10 000 грн? Тоді доведеться задовольнятися механічною трансмісією.
Все це справедливо для торішніх машин, а ось Qashqai 2021 року випуску за $ 20 тисяч буде найпростішим: "механіка", кондиціонер, "штампування" (542 750 грн).
Недавно представлений Qashqai нового покоління став куди більш технологічно просунутим — і тому навіть в базовій версії напевно виявиться дорожче $ 20 тисяч.
Більш компактний Nissan Juke знаходиться на сходинку нижче Qashqai і легко б пройшов цінової ценз, але його зараз не купити. Машини, що минає покоління у дилерів вже закінчилися, а новий Juke, як ми писали в огляді атоновінок 2021 року, прибуде до нас до літа. Ціни поки невідомі.
Opel: одна модель до $ 20 000
Opel Crossland X
У Opel, маючи на руках $ 20 тисяч, вибір зводиться до двох модифікацій компактного "паркетника" Opel Crossland X. Версія з дохлий бензиновим атмосферником 1.2 (82 к.с.) на "ручці" коштує 473 100 грн, а з турбованим 1.2 (110 к.с.) і "автоматом" — 559 100 грн. Привід — тільки передній.
В обох випадках — базова комплектація Enjoy (для 82-сильної машини вона єдино можлива), але наповнення досить непогане: круїз-контроль, системи стеження за розміткою і розпізнавання дорожніх знаків, клімат-контроль, задній парктронік, передні сидіння і кермо з підігрівом, мультимедіа з сенсорним екраном і підтримкою Android Auto і Apple Car Play. Заманливо! Втім, не обійшлося без ложки дьогтю: за будь-який колір кузова, крім білого, доведеться доплатити 13 150 грн (майже $ 500).
Skoda: одна модель до $ 20 000
Skoda Kamiq
Кросcовер Skoda до $ 20 тисяч сьогодні є тільки один — це компактний передньопривідний Skoda Kamiq, який дебютував на нашому ринку в минулому році і увійшов в число фіналістів рейтинг-акції "Автомобіль року в Україні 2021". Незважаючи на невеликі габарити, ціна кусається: нашому критерієм задовольняє стартова комплектація Active з двигуном 1.6 MPI (110 к.с., розподілене уприскування) з "механікою" (491 486 грн) або класичним "автоматом" (533 969 грн) і машина з тим же мотором і "механікою" в комплектації Ambition (549 486 грн).
Оснащення базової комплектації можна описати словом "прийнятне", а серед опцій для комплектації Ambition пропонуються пакети за 17 091 грн (круїз-контроль, запуск двигуна кнопкою) і 33 667 грн (повністю світлодіодна оптика, бесьключевой доступ, камера заднього виду, круїз-контроль, кермо з підігрівом). Однак вони відразу ж виштовхують машину вгору за межі $ 20 тисяч.
JAC: три моделі до $ 20 000
Всі три представлених в Україні кросовера китайського бренду JAC мають тільки передній привід і коштують дешевше $ 20 000.
JAC S2
Найдоступніша модель — JAC S2 з бензиновим мотором 1.5. Базова версія Luxury з механічною трансмісією коштує 345 000 долл, в оснащенні є дві фронтальні подушки безпеки, електростеклподʼемнікі, кондиціонер, електропривід дзеркал, світлодіодні ходові вогні, парктронік. Модифікація з "автоматом" продається тільки в комплектації Intelligent за 408 250 грн: камера заднього виду, круїз-контроль, обігрів бічних дзеркал, обробка салону екокожа, медіасистеми з 8-дюймовим сенсорним екраном.
JAC S3
Сходинкою вище — JAC S3 з бензиновим мотором 1.6. На вибір — "механіка" або "автомат", причому обидва виконання доступні тільки в комплектації Intelligent (камера заднього виду, парктронік, датчик світла, клімат-контроль). У першому випадку ціна становить 402 500 грн, у другому — 445 625 грн.
JAC S4
Найбільший вибір по комплектації дає JAC S4 : чотири виконання з мотором 1.5 і "механікою" від 460 000 до 500 250 грн і два виконання з тим же мотором і варіатором від 503 125 до 514 625 грн.
Кросовери JAC до $ 20 000
|
Модель
|
Двигатель
|
Трансмиссия
|
Привод
|
Цена, грн
|
JAC S2
|
1.5 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний
|
от 345 000
|
JAC S3
|
1.6 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний
|
от 402 500
|
JAC S4
|
1.5 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний
|
от 460 000
Renault: три моделі до $ 20 000
Серед кросоверів бренду Renault відбір пройшли три моделі — Duster, Arkana, Kajar. При цьому один від одного вони відчутно відрізняються комфортом, позашляховими можливостями і широтою оснащення.
Renault Duster
Бюджетний Renault Duster стартує з 393 900 грн. За ці гроші отримаємо переднеприводную машину з мотором 1.6 (115 к.с.) і "механікою". Взагалі, цей автомобіль можна вважати лідером нашого огляду по співвідношенню "ціна/якість". Вирішивши витратити на Duster $ 20 тисяч, ви зможете купити повнопривідну версію (від 482 600 грн), а також модифікацію з заводським ГБО (446 500 грн за передній привід і 511 300 грн за повний) або дизельне виконання (1.5, 110 л.с., "механіка", передній привід, 502 500 грн). В межах $ 20 тисяч жоден інший кросовер не пропонує такого розмаїття.
Renault Arkana
Ціни на купе-кросовер Renault Arkana починаються з позначки 447 900 грн: це буде передньопривідна машина з атмосферником 1.6 (114 к.с.) і "механікою" в комплектації Life за кредитною програмою Renault Бонус. Мінімум в 486 900 грн обійдеться такий же автомобіль з варіатором, а при покупці в межах $ 20 тисяч повнопривідної версії вибору немає — тільки автомобіль 2020 року випуску з двигуном 1.6 і "механікою" в кредит: 538 200.
За $ 20 тисяч Arkana буде досить непогано укомплектована: LED-фари, шість подушок безпеки, датчики дощу і світла, задній парктронік, круїз-контроль, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, обігрів і електропривод дзеркал.
Renault Kajar
А ось в лінійці передньопривідного Renault Kajar в ліміт $ 20 тисяч проходить лише базова машина з бензиновим мотором 1.2 (130 к.с.) з "механікою" в найпростішій комплектації Life (кондиціонер, підігрів передніх сидінь, помічник при старті в гору, круїз- контроль, шкіряна обробка керма). Причому вкластися можна виключно при покупці за фірмовою кредитною програмою: в такому випадку ціна складе 512 300 грн.
Кросовери Renault до $ 20 000
|
Модель
|
Двигатель
|
Трансмиссия
|
Привод
|
Цена, грн
|
Renault Duster
|
1.6 бензин (плюс версия с ГБО) или 1.5 дизель
|
"механика"
|
передний или полный
|
от 393 900
|
Renault Arkana
|
1.6 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний или полный
|
от 447 900
|
Renault Kajar
|
1.2 бензин
|
"механика"
|
передний
|
от 512 300
Chery: чотири моделі до $ 20 000
Китайський бренд Chery представлений в Україні винятково кроссоверами, причому чотири з пʼяти запропонованих моделей з запасом укладаються в $ 20 тисяч. Правда, всі машини — тільки з переднім приводом.
Chery Tiggo 2
Найбільш доступний автомобіль марки — компактний "паркетник" Chery Tiggo 2 з бензиновим мотором 1.5 (113 к.с.). Базова версія з "механікою" обійдеться всього в 274 100 грн (менше $ 10000) — це найдешевший кросовер на українському ринку. Топ-комплектація з "автоматом" коштує 360 600. У базовій версії — механічний кондиціонер, електричні склопідйомники, сталеві колеса і аудіопідготовка (2 динаміка), а комплектації багатший мають кондиціонер, литі колеса, задній парктронік, камеру заднього виду, обігрів передніх сидінь.
Chery Tiggo 3
Далі слід рестайлінговий Chery Tiggo 3 з бензиновим мотором 1.6 (126 к.с.) і "механікою" за 373 800. Машина доступна в єдиній комплектації з кондиціонером, круїз-контролем, електричними склопідйомниками, обігрівом дзеркал і 8-дюймовим сенсорним дисплеєм медіасистеми.
Chery Tiggo 4
Сходинкою вище — Chery Tiggo 4 з бензиновим мотором 1.5 (113 к.с.) і двома версіями на вибір. Машина з "механікою" коштує 401 760 грн, а з варіатором — 432 450 або 446 400 грн (2020 і 2021 рік випуску відповідно). В оснащенні — кондиціонер, бесьключевой доступ, камера заднього виду, круїз-контроль, медіасистеми з 9-дюймовим сенсорним екраном.
Chery Tiggo 7
Середньорозмірний Chery Tiggo 7 оснащується безальтернативним бензиновим мотором 1.5, а вибір зводиться з "механіці" (449 190 і 463 140 грн за машину 2020 і 2021 роки відповідно) або трансмісії DCT (538 470 і 552 420 грн). У версії з "механікою" — тільки фронтальні подушки безпеки, кондиціонер, камера заднього виду, круїз-контроль, задній парктронік, медіасистеми з сенсорним монітором 9 ". У машини з DCT вже шість ейрбегамі, є клімат-контроль, система кругового огляду і навіть панорамний дах.
Кросовери Chery до $ 20 000
|
Модель
|
Двигатель
|
Трансмиссия
|
Привод
|
Цена, грн
|
Chery Tiggo 2
|
1.5 бензин
|
"механика" или "автомат"
|
передний
|
от 274 100
|
Chery Tiggo 3
|
1.6 бензин
|
"механика"
|
передний
|
от 373 800
|
Chery Tiggo 4
|
1.5 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний
|
от 432 450
|
Chery Tiggo 7
|
1.5 бензин
|
"механика" или DCT
|
передний
|
от 449 190
Suzuki: чотири моделі до $ 20 000
Бренд Suzuki в Україні також представлений тільки кроссоверами. У гамі — чотири моделі (Ignis, SX4, Vitara, Jimny) і все можна купити, маючи на руках $ 20 000.
Suzuki Ignis
Ультракомпактний кросовер Suzuki Ignis (бензиновий мотор 1.2 потужністю 83 к.с.) має тільки передній привід і пропонується у варіантах з "механікою" і варіатором. Зате в позначеному діапазоні $ 20 тисяч це єдина модель з гібридною силовою установкою (технологія "мʼякий" гібрид). Ignis з "механікою" коштує 443 000 долл, а з варіатором — мінімум 465 900 грн за машину 2020 року випуску і 488 900 грн за машину 2021 року. У базовій комплектації GL — передні електросклопідйомники, система старт/стоп, 6 ейрбегамі, кондиціонер, електрорегулювання дзеркал. У комплектації GLX (недоступна для "механіки") — клімат-контроль, круїз-контроль, бесьключевой доступ.
Suzuki SX4
Кросовер Suzuki SX4 в межах $ 20 тисяч — це машина з бензиновим атмосферником 1.6 (117 к.с.) і в базовій комплектації GL (кондиціонер, електропривід всіх вікон, підігрів передніх крісел, круїз-контроль, сталеві колеса). Передньопривідна версія з "механікою" коштує 493 900 грн (2020 рік випуску) і 571 900 грн (2021 рік), а з "автоматом" — 531 900 (2020 рік) та 556 900 грн (2021 рік). За $ 20 тисяч можна купити і повнопривідний SX4 з тим же мотором, але тільки машину 2020 року випуску (537 900 грн).
Suzuki Vitara
У гамі Suzuki Vitara в наш ліміт укладається тільки передньопривідна версія з мотором 1.6 (117 к.с.) в простенькій комплектації GL (кондиціонер, передні склопідйомники, електродзеркала, підігрів передніх сидінь, сталеві колеса). Вибір зводиться до "механіці" (474 900 грн за машину 2020 року і 494 900 грн за машину 2021 роки) і "автомату" (515 900 і 537 900 грн за 2020 і 2021 рік відповідно).
Suzuki Jimny
Харизматичний позашляховик Suzuki Jimny (бензиновий мотор 1.5 на 102 к.с.) впритул наближається до 20-тисячної відмітки: базова версія з "механікою" коштує 549 000 грн. Втім, такі машини зараз відсутні на складах дилерів, а поставка під замовлення займе кілька місяців.
Кросовери Suzuki до $ 20 000
|
Модель
|
Двигатель
|
Трансмиссия
|
Привод
|
Цена, грн
|
Suzuki Ignis
|
1.2 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний
|
от 443 000
|
Suzuki SX4
|
1.6 бензин
|
"механика" или "автомат"
|
передний или полный
|
От 493 900
|
Suzuki Vitara
|
1.6 бензин
|
"механика" или "автомат"
|
передний
|
От
474 900
|
Suzuki Jimny
|
1.5 бензин
|
"механика"
|
полный
|
от 549 000
***
Серед брендів сегмента мас-маркет, які не пройшли сито відбору, хотілося б згадати Ford і Peugeot.
В українській лінійці "блакитного овалу" є чотири моделі класу SUV, але жодну, на жаль, не назвеш доступною — навіть субкомпактний Ford EcoSport, який зараз продається з хорошими знижками, варто як мінімум 574 тис. Грн. Не дивно, що продажі EcoSport зникаюче малі: 85 машин в 2020 році. Решта фордовские кросовери (Puma, стара і нова Kuga) ще дорожче.
А ось Peugeot змінив позиціонування і зараз це бренд з претензією на преміум. Ціни, відповідно, теж ростуть: найдоступніший кросовер марки Peugeot 2008 коштує дорожче $ 20 тисяч. Втім, нова стратегія себе виправдовує: за підсумками 2020 року Peugeot за обсягом продажів в Україні зайняла пʼяте місце в загальному заліку марок.