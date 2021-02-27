20 за 20: новые кроссоверы до $20 000 в Украине
Гид "Фокуса": мы отобрали свыше 20 моделей новых кроссоверов, которые в Украине стоят меньше $20 000.
Кроссоверы, SUV и внедорожники наступают. Рыночная доля этого сегмента с каждым годом растет, что особенно заметно в Украине: по итогам 2020 года в структуре продаж легковых автомобилей на него пришлось 70%!
Гамма предлагаемых моделей постоянно расширяется, и сегодня на нашем рынке доступны кроссоверы на любой вкус и кошелек: от бюджетных за $10–15 тысяч до премиальных за $100 тысяч и дороже.
В этом обзоре мы собрали недорогие новые кроссоверы, SUV и внедорожники, которые сегодня можно купить в Украине, располагая суммой не более $20 000. Почему именно этот предел? Современный SUV за $20 000 обладает неплохим набором оснащения и при этом большинством людей воспринимается доступным. Покупка выше этого психологического барьера уже бьет по карману и требует взвешенного финансового планирования. На момент публикации материала $20 000 по курсу НБУ (27,93 грн/$) составляют 558 600 грн, но для простоты мы округлили курс до 28 грн/$, а предельную сумму до 560 000 грн.
Новые кроссоверы до $20 000 в Украине
|
Модель
|
Цена, грн
|
Модель
|
Цена, грн
|
Chery Tiggo 2
|
274 100
|
Opel Crossland X
|
473 100
|
JAC S2
|
345 000
|
Suzuki Vitara
|
474 900
|
Chery Tiggo 3
|
373 800
|
Skoda Kamiq
|
491 486
|
Renault Duster
|
393 900
|
Suzuki SX4
|
493 900
|
Chery Tiggo 4
|
402 480
|
Hyundai Venue
|
509 500
|
JAC S3
|
402 500
|
Renaul Kajar
|
512 300
|
Chery Tiggo 7
|
449 190
|
Kia Sportage
|
539 487
|
Suzuki Ignis
|
443 000
|
Suzuki Jimny
|
549 000
|
Renault Arkana
|
447 900
|
Nissan Qashqai
|
559 310
|
Haval H2
|
456 808
|
Citroen C3 Aircross
|
561 700
|
JAC S4
|
460 000
|
Всего: 21 автомобиль
Новые кроссоверы до $20 000: Цены
В расчет мы брали модели, продаваемые официальными представительствами брендов, не учитывая предложения "серых" дилеров. Сито отбора прошел 21 автомобиль, причем в списке оказались не только машины китайских марок (8 моделей), но также европейских (6 моделей), японских (5 моделей) и южнокорейских (2 модели).
Новые кроссоверы до $20 000: Двигатель
В рамках заявленного лимита львиную долю составляют городские кроссоверы с бензиновыми моторами и передним приводом — 85 и 76% соответственно. При этом выбор силовой установки по типу топлива есть у одной-единственной модели из перечня, а вот с полным приводом набралось уже пять моделей.
Какие новые кроссоверы и SUV сегодня можно купить в Украине за $20 тысяч
Citroen: одна модель до $20 000
Citroen C3 Aircross
Строго говоря, за $20 тысяч сегодня не купить ни один из кроссоверов Citroen, но в виде исключения мы включили в подборку компактный "паркетник" Citroen C3 Aircross со стартовой ценой 561 700 грн, посчитав приемлемым превышение лимита всего на 1700 грн ($60). За эти деньги — версия с турбодизелем 1.6 Hdi (92 л.с.) и "механикой", чье оснащение включает круиз-контроль, слежение за разметкой и дорожными знаками, датчик дождя, задний парктроник, медиасистему с 7-дюймовым сенсорным экраном.
Полный привод у Citroen C3 Aircross отсутствует как таковой, а за внедорожный ассистент Grip Control необходимо доплатить 5170 грн. Также только за доплату легкосплавые колеса, обогрев лобового стекла и разнообразные пакеты индивидуализации экстерьера и интерьера. В итоге стоимость нашего C3 Aircross легко может превысить $22 тысячи. Дороговато. Версии с бензиновым мотором 1.2 (110 л.с.) и дизелем 1.5 BlueHDi (120 л.с.) и вовсе стоят как минимум 635 и 655 тысяч грн соответственно.
Haval: одна модель до $20 000
Haval H2
Китайский бренд Haval (премиум-подразделение Great Wall) представлен в Украине тремя кроссоверами, но нашему критерию удовлетворяет лишь самый компактный — Haval H2 с бензиновым турбомотором 1.5 (143 л.с.). На выбор — три исполнения: передний привод с "механикой" (от 456 808 грн), полный привод с «механикой» (498 336 грн) и передний привод с «автоматом» (534 291 грн). Это один из пяти недорогих кроссоверов в диапазоне до $20 тысяч, который доступен с полным приводом.
Каждая из версий имеет две комплектации. Оборудование по умолчанию включает фронтальные эйрбэги, кондиционер, датчики дождя и света, литые колеса (18"), галогенные фары, круиз-контроль, бесключевой доступ, камеру заднего вида, тканевый салон, мультимедиа с сенсорным экраном. Второй уровень оснащения означает шесть подушек безопасности, климат-контроль, отделку кожей сидений и руля, светодиодную переднюю оптику. Для всех комплектаций опционально доступен панорамный люк.
Hyundai: одна модель до $20 000
Hyundai Venue
Времена, когда автомобили Hyundai радовали доступностью, остались в прошлом — сегодня бренд вовсю рвется в премиум, что неминуемо отражается на ценах. Вот и среди предлагаемых в Украине кроссоверов марки нашему критерию удовлетворяет только недавний дебютант Hyundai Venue — субкомпактный (длина 4040 мм) переднеприводный городской SUV с безальтернативным бензиновым атмосферником 1.6 (123 л.с., распределенный впрыск).
Hyundai Venue стоит минимум 509 500 грн в версии с "механикой" и 537 600 грн — с "автоматом". За эти деньги покупатель получает машину в простенькой комплектации Express: кондиционер, стальные штампованные колеса, крохотный (3,8") монохромный дисплей мультимедиа, задний парктроник, обогрев зеркал заднего вида.
На втором уровне оснащения Dynamic (климат-контроль, камера заднего вида, подогрев руля и передних сидений, литые колеса 15", медиасистема с сенсорным дисплеем 8") наш Venue укладывается в пределы обозначенного диапазона только в исполнении с "механикой" (555 600 грн). А если говорить о машинах 2021 года выпуска, то $20 тысяч хватит только на начальную комплектацию: 522 700 и 551 100 грн за автомобиль с "механикой" и "автоматом" соответственно.
Kia: одна модель до $20 000
Kia Sportage
Кроссовер Kia Sportage популярен в Украине благодаря обилию версий и конкурентным ценам, но имеющихся у нас $20 тысяч хватит только на базовую версию Classic: бензиновый мотор 1.6, механическая трансмиссия и передний привод.
Такая машина стоит 539 487 грн и имеет в оснащении только фронтальные подушки безопасности, помощник при старте в гору, обогрев зеркал, электрические стеклоподъемники, кондиционер, камеру заднего вида, медиасистему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.
Nissan: одна модель до $20 000
Nissan Qashqai
Бренд Nissan в Украине давно исключил из своей гаммы седаны и хэтчбеки, а среди представленных кроссоверов только "паркетник" Nissan Qashqai укладывается в лимит $20 тысяч.
С этой суммой можно рассчитывать лишь на начальный мотор 1,2 DIG-T (бензин, турбо, 115 л.с.) и передний привод, зато это будет машина с вариатором: 559 310 грн за базовую комплектацию Visia с кондиционером, круиз-контролем и на стальных штампованных колесах. Хотите заполучить климат-контроль и литые колеса (комплектация Acenta) и при этом сэкономить почти 10 000 грн? Тогда придется довольствоваться механической трансмиссией.
Все это справедливо для прошлогодних машин, а вот Qashqai 2021 года выпуска за $20 тысяч будет самым простым: "механика", кондиционер, "штамповки" (542 750 грн).
Недавно представленный Qashqai нового поколения стал куда более технологически продвинутым — и потому даже в базовой версии наверняка окажется дороже $20 тысяч.
Более компактный Nissan Juke находится на ступеньку ниже Qashqai и легко бы прошел ценовой ценз, но его сейчас не купить. Машины уходящего поколения у дилеров уже закончились, а новый Juke, как мы писали в обзоре атоновинок 2021 года, прибудет к нам к лету. Цены пока неизвестны.
Opel: одна модель до $20 000
Opel Crossland X
У Opel, имея на руках $20 тысяч, выбор сводится к двум модификациям компактного "паркетника" Opel Crossland X. Версия с дохленьким бензиновым атмосферником 1.2 (82 л.с.) на "ручке" стоит 473 100 грн, а с турбированным 1.2 (110 л.с.) и "автоматом" — 559 100 грн. Привод — только передний.
В обоих случаях — базовая комплектация Enjoy (для 82-сильной машины она единственно возможная), но наполнение весьма неплохое: круиз-контроль, системы слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков, климат-контроль, задний парктроник, передние сиденья и руль с подогревом, мультимедиа с сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple Car Play. Заманчиво! Впрочем, не обошлось без ложки дегтя: за любой цвет кузова, кроме белого, придется доплатить 13 150 грн (почти $500).
Skoda: одна модель до $20 000
Skoda Kamiq
Кросcовер Skoda до $20 тысяч сегодня есть только один — это компактный переднеприводный Skoda Kamiq, который дебютировал на нашем рынке в прошлом году и вошел в число финалистов рейтинг-акции "Автомобиль года в Украине 2021". Несмотря на небольшие габариты, цена кусается: нашему критерию удовлетворяет стартовая комплектация Active с мотором 1.6 MPI (110 л.с., распределенный впрыск) с "механикой" (491 486 грн) либо классическим "автоматом" (533 969 грн) и машина с тем же мотором и "механикой" в комплектации Ambition (549 486 грн).
Оснащение базовой комплектации можно описать словом "приемлемое", а среди опций для комплектации Ambition предлагаются пакеты за 17 091 грн (круиз-контроль, запуск двигателя кнопкой) и 33 667 грн (полностью светодиодная оптика, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль, руль с подогревом). Однако они сразу же выталкивают машину вверх за пределы $20 тысяч.
JAC: три модели до $20 000
Все три представленных в Украине кроссовера китайского бренда JAC имеют только передний привод и стоят дешевле $20 000.
JAC S2
Самая доступная модель — JAC S2 с бензиновым мотором 1.5. Базовая версия Luxury с механической трансмиссией стоит 345 000 грн, в оснащении есть две фронтальные подушки безопасности, электростеклподъемники, кондиционер, электропривод зеркал, светодиодные ходовые огни, парктроник. Модификация с "автоматом" продается только в комплектации Intelligent за 408 250 грн: камера заднего вида, круиз-контроль, обогрев боковых зеркал, отделка салона экокожей, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном.
JAC S3
Ступенькой выше — JAC S3 с бензиновым мотором 1.6. На выбор — "механика" либо "автомат", причем оба исполнения доступны только в комплектации Intelligent (камера заднего вида, парктроник, датчик света, климат-контроль). В первом случае цена составляет 402 500 грн, во втором — 445 625 грн.
JAC S4
Наибольший выбор по комплектациям дает JAC S4: четыре исполнения с мотором 1.5 и "механикой" от 460 000 до 500 250 грн и два исполнения с тем же мотором и вариатором от 503 125 до 514 625 грн.
Кроссоверы JAC до $20 000
|
Модель
|
Двигатель
|
Трансмиссия
|
Привод
|
Цена, грн
|
JAC S2
|
1.5 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний
|
от 345 000
|
JAC S3
|
1.6 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний
|
от 402 500
|
JAC S4
|
1.5 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний
|
от 460 000
Renault: три модели до $20 000
Среди кроссоверов бренда Renault отбор прошли три модели — Duster, Arkana, Kajar. При этом друг от друга они ощутимо отличаются комфортом, внедорожными возможностями и широтой оснащения.
Renault Duster
Бюджетный Renault Duster стартует с 393 900 грн. За эти деньги получим переднеприводную машину с мотором 1.6 (115 л.с.) и "механикой". Вообще, этот автомобиль можно считать лидером нашего обзора по соотношению "цена/качество". Решив потратить на Duster $20 тысяч, вы сможете купить полноприводную версию (от 482 600 грн), а также модификацию с заводским ГБО (446 500 грн за передний привод и 511 300 грн за полный) либо дизельное исполнение (1.5, 110 л.с., "механика", передний привод, 502 500 грн). В переделах $20 тысяч ни один другой кроссовер не предлагает такого разнообразия.
Renault Arkana
Цены на купе-кроссовер Renault Arkana начинаются с отметки 447 900 грн: это будет переднеприводная машина с атмосферником 1.6 (114 л.с.) и "механикой" в комплектации Life по кредитной программе Renault Бонус. Минимум в 486 900 грн обойдется такой же автомобиль с вариатором, а при покупке в пределах $20 тысяч полноприводной версии выбора нет — только автомобиль 2020 года выпуска с мотором 1.6 и "механикой" в кредит: 538 200 грн.
За $20 тысяч Arkana будет довольно неплохо укомплектована: LED-фары, шесть подушек безопасности, датчики дождя и света, задний парктроник, круиз-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев и электропривод зеркал.
Renault Kajar
А вот в линейке переднеприводного Renault Kajar в лимит $20 тысяч проходит лишь базовая машина с бензиновым мотором 1.2 (130 л.с.) с "механикой" в самой простой комплектации Life (кондиционер, подогрев передних сидений, помощник при старте в гору, круиз-контроль, кожаная отделка руля). Причем вложиться можно исключительно при покупке по фирменной кредитной программе: в таком случае цена составит 512 300 грн.
Кроссоверы Renault до $20 000
|
Модель
|
Двигатель
|
Трансмиссия
|
Привод
|
Цена, грн
|
Renault Duster
|
1.6 бензин (плюс версия с ГБО) или 1.5 дизель
|
"механика"
|
передний или полный
|
от 393 900
|
Renault Arkana
|
1.6 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний или полный
|
от 447 900
|
Renault Kajar
|
1.2 бензин
|
"механика"
|
передний
|
от 512 300
Chery: четыре модели до $20 000
Китайский бренд Chery представлен в Украине исключительно кроссоверами, причем четыре из пяти предлагаемых моделей с запасом укладываются в $20 тысяч. Правда, все машины — только с передним приводом.
Chery Tiggo 2
Наиболее доступный автомобиль марки — компактный "паркетник" Chery Tiggo 2 с бензиновым мотором 1.5 (113 л.с.). Базовая версия с "механикой" обойдется всего в 274 100 грн (меньше $10000) — это самый недорогой кроссовер на украинском рынке. Топ-комплектация с "автоматом" стоит 360 600 грн. У базовой версии — механический кондиционер, электрические стеклоподъемники, стальные колеса и аудиоподготовка (2 динамика), а комплектации побогаче имеют кондиционер, литые колеса, задний парктроник, камеру заднего вида, обогрев передних сидений.
Chery Tiggo 3
Далее следует рестайлинговый Chery Tiggo 3 с бензиновым мотором 1.6 (126 л.с.) и "механикой" за 373 800 грн. Машина доступна в единственной комплектации с кондиционером, круиз-контролем, электрическими стеклоподъемниками, обогревом зеркал и 8-дюймовым сенсорным дисплеем медиасистемы.
Chery Tiggo 4
Ступенькой выше — Chery Tiggo 4 с бензиновым мотором 1.5 (113 л.с.) и двумя версиями на выбор. Машина с "механикой" стоит 401 760 грн, а с вариатором — 432 450 либо 446 400 грн (2020 и 2021 год выпуска соответственно). В оснащении — кондиционер, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль, медиасистема с 9-дюймовым сенсорным экраном.
Chery Tiggo 7
Среднеразмерный Chery Tiggo 7 оснащается безальтернативным бензиновым мотором 1.5, а выбор сводится с "механике" (449 190 и 463 140 грн за машину 2020 и 2021 года соответственно) либо трансмиссии DCT (538 470 и 552 420 грн). У версии с "механикой" — только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, камера заднего вида, круиз-контроль, задний парктроник, медиасистема с сенсорным монитором 9". У машины с DCT уже шесть эйрбэгов, есть климат-контроль, система кругового обзора и даже панорамная крыша.
Кроссоверы Chery до $20 000
|
Модель
|
Двигатель
|
Трансмиссия
|
Привод
|
Цена, грн
|
Chery Tiggo 2
|
1.5 бензин
|
"механика" или "автомат"
|
передний
|
от 274 100
|
Chery Tiggo 3
|
1.6 бензин
|
"механика"
|
передний
|
от 373 800
|
Chery Tiggo 4
|
1.5 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний
|
от 432 450
|
Chery Tiggo 7
|
1.5 бензин
|
"механика" или DCT
|
передний
|
от 449 190
Suzuki: четыре модели до $20 000
Бренд Suzuki в Украине также представлен только кроссоверами. В гамме — четыре модели (Ignis, SX4, Vitara, Jimny) и все можно купить, имея на руках $20 000.
Suzuki Ignis
Ультракомпактный кроссовер Suzuki Ignis (бензиновый мотор 1.2 мощностью 83 л.с.) имеет только передний привод и предлагается в вариантах с "механикой" и вариатором. Зато в обозначенном диапазоне $20 тысяч это единственная модель с гибридной силовой установкой (технология "мягкий" гибрид). Ignis с "механикой" стоит 443 000 грн, а с вариатором — минимум 465 900 грн за машину 2020 года выпуска и 488 900 грн за машину 2021 года. В базовой комплектации GL — передние электростеклоподъемники, система старт/стоп, 6 эйрбэгов, кондиционер, электрорегулировка зеркал. В комплектации GLX (недоступна для "механики") — климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ.
Suzuki SX4
Кроссовер Suzuki SX4 в пределах $20 тысяч — это машина с бензиновым атмосферником 1.6 (117 л.с.) и в базовой комплектации GL (кондиционер, электропривод всех окон, подогрев передних кресел, круиз-контроль, стальные колеса). Переднеприводная версия с "механикой" стоит 493 900 грн (2020 год выпуска) и 571 900 грн (2021 год), а с "автоматом" — 531 900 (2020 год) и 556 900 грн (2021 год). За $20 тысяч можно купить и полноприводный SX4 с тем же мотором, но только машину 2020 года выпуска (537 900 грн).
Suzuki Vitara
В гамме Suzuki Vitara в наш лимит укладывается только переднеприводная версия с мотором 1.6 (117 л.с.) в простенькой комплектации GL (кондиционер, передние стеклоподъемники, электрозеркала, подогрев передних сидений, стальные колеса). Выбор сводится к "механике" (474 900 грн за машину 2020 года и 494 900 грн за машину 2021 года) и "автомату" (515 900 и 537 900 грн за 2020 и 2021 год соответственно).
Suzuki Jimny
Харизматичный внедорожник Suzuki Jimny (бензиновый мотор 1.5 на 102 л.с.) вплотную приближается к 20-тысячной отметке: базовая версия с "механикой" стоит 549 000 грн. Впрочем, такие машины сейчас отсутствуют на складах дилеров, а поставка под заказ займет несколько месяцев.
Кроссоверы Suzuki до $20 000
|
Модель
|
Двигатель
|
Трансмиссия
|
Привод
|
Цена, грн
|
Suzuki Ignis
|
1.2 бензин
|
"механика" или вариатор
|
передний
|
от 443 000
|
Suzuki SX4
|
1.6 бензин
|
"механика" или "автомат"
|
передний или полный
|
От 493 900
|
Suzuki Vitara
|
1.6 бензин
|
"механика" или "автомат"
|
передний
|
От
474 900
|
Suzuki Jimny
|
1.5 бензин
|
"механика"
|
полный
|
от 549 000
***
Среди брендов сегмента масс-маркет, не прошедших сито отбора, хотелось бы упомянуть Ford и Peugeot.
В украинской линейке "голубого овала" есть четыре модели класса SUV, но ни одну, увы, не назовешь доступной — даже субкомпактный Ford EcoSport, который сейчас продается с хорошими скидками, стоит как минимум 574 тыс. грн. Неудивительно, что продажи EcoSport исчезающе малы: 85 машин в 2020 году. Остальные фордовские кроссоверы (Puma, старая и новая Kuga) еще дороже.
А вот Peugeot сменил позиционирование и сейчас это бренд з претензией на премиум. Цены, соответственно, тоже растут: самый доступный кроссовер марки Peugeot 2008 стоит дороже $20 тысяч. Впрочем, новая стратегия себя оправдывает: по итогам 2020 года Peugeot по объему продаж в Украине заняла пятое место в общем зачете марок.