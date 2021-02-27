20 за 20: новые кроссоверы до $20 000 в Украине

Гид "Фокуса": мы отобрали свыше 20 моделей новых кроссоверов, которые в Украине стоят меньше $20 000.

Кроссоверы, SUV и внедорожники наступают. Рыночная доля этого сегмента с каждым годом растет, что особенно заметно в Украине: по итогам 2020 года в структуре продаж легковых автомобилей на него пришлось 70%!

Гамма предлагаемых моделей постоянно расширяется, и сегодня на нашем рынке доступны кроссоверы на любой вкус и кошелек: от бюджетных за $10–15 тысяч до премиальных за $100 тысяч и дороже.

В этом обзоре мы собрали недорогие новые кроссоверы, SUV и внедорожники, которые сегодня можно купить в Украине, располагая суммой не более $20 000. Почему именно этот предел? Современный SUV за $20 000 обладает неплохим набором оснащения и при этом большинством людей воспринимается доступным. Покупка выше этого психологического барьера уже бьет по карману и требует взвешенного финансового планирования. На момент публикации материала $20 000 по курсу НБУ (27,93 грн/$) составляют 558 600 грн, но для простоты мы округлили курс до 28 грн/$, а предельную сумму до 560 000 грн.

Новые кроссоверы до $20 000 в Украине

Модель Цена, грн Модель Цена, грн Chery Tiggo 2 274 100 Opel Crossland X 473 100 JAC S2 345 000 Suzuki Vitara 474 900 Chery Tiggo 3 373 800 Skoda Kamiq 491 486 Renault Duster 393 900 Suzuki SX4 493 900 Chery Tiggo 4 402 480 Hyundai Venue 509 500 JAC S3 402 500 Renaul Kajar 512 300 Chery Tiggo 7 449 190 Kia Sportage 539 487 Suzuki Ignis 443 000 Suzuki Jimny 549 000 Renault Arkana 447 900 Nissan Qashqai 559 310 Haval H2 456 808 Citroen C3 Aircross 561 700 JAC S4 460 000 Всего: 21 автомобиль

Новые кроссоверы до $20 000: Цены

В расчет мы брали модели, продаваемые официальными представительствами брендов, не учитывая предложения "серых" дилеров. Сито отбора прошел 21 автомобиль, причем в списке оказались не только машины китайских марок (8 моделей), но также европейских (6 моделей), японских (5 моделей) и южнокорейских (2 модели).

Новые кроссоверы до $20 000: Двигатель

В рамках заявленного лимита львиную долю составляют городские кроссоверы с бензиновыми моторами и передним приводом — 85 и 76% соответственно. При этом выбор силовой установки по типу топлива есть у одной-единственной модели из перечня, а вот с полным приводом набралось уже пять моделей.

Какие новые кроссоверы и SUV сегодня можно купить в Украине за $20 тысяч

Citroen: одна модель до $20 000

Citroen C3 Aircross

Строго говоря, за $20 тысяч сегодня не купить ни один из кроссоверов Citroen, но в виде исключения мы включили в подборку компактный "паркетник" Citroen C3 Aircross со стартовой ценой 561 700 грн, посчитав приемлемым превышение лимита всего на 1700 грн ($60). За эти деньги — версия с турбодизелем 1.6 Hdi (92 л.с.) и "механикой", чье оснащение включает круиз-контроль, слежение за разметкой и дорожными знаками, датчик дождя, задний парктроник, медиасистему с 7-дюймовым сенсорным экраном.

[ + – ] Citroen C3 Aircross. Фото: Citroen

Полный привод у Citroen C3 Aircross отсутствует как таковой, а за внедорожный ассистент Grip Control необходимо доплатить 5170 грн. Также только за доплату легкосплавые колеса, обогрев лобового стекла и разнообразные пакеты индивидуализации экстерьера и интерьера. В итоге стоимость нашего C3 Aircross легко может превысить $22 тысячи. Дороговато. Версии с бензиновым мотором 1.2 (110 л.с.) и дизелем 1.5 BlueHDi (120 л.с.) и вовсе стоят как минимум 635 и 655 тысяч грн соответственно.

Haval: одна модель до $20 000

Haval H2

Китайский бренд Haval (премиум-подразделение Great Wall) представлен в Украине тремя кроссоверами, но нашему критерию удовлетворяет лишь самый компактный — Haval H2 с бензиновым турбомотором 1.5 (143 л.с.). На выбор — три исполнения: передний привод с "механикой" (от 456 808 грн), полный привод с «механикой» (498 336 грн) и передний привод с «автоматом» (534 291 грн). Это один из пяти недорогих кроссоверов в диапазоне до $20 тысяч, который доступен с полным приводом.

[ + – ] Haval H2. Фото: Haval

Каждая из версий имеет две комплектации. Оборудование по умолчанию включает фронтальные эйрбэги, кондиционер, датчики дождя и света, литые колеса (18"), галогенные фары, круиз-контроль, бесключевой доступ, камеру заднего вида, тканевый салон, мультимедиа с сенсорным экраном. Второй уровень оснащения означает шесть подушек безопасности, климат-контроль, отделку кожей сидений и руля, светодиодную переднюю оптику. Для всех комплектаций опционально доступен панорамный люк.

Hyundai: одна модель до $20 000

Hyundai Venue

Времена, когда автомобили Hyundai радовали доступностью, остались в прошлом — сегодня бренд вовсю рвется в премиум, что неминуемо отражается на ценах. Вот и среди предлагаемых в Украине кроссоверов марки нашему критерию удовлетворяет только недавний дебютант Hyundai Venue — субкомпактный (длина 4040 мм) переднеприводный городской SUV с безальтернативным бензиновым атмосферником 1.6 (123 л.с., распределенный впрыск).

Hyundai Venue стоит минимум 509 500 грн в версии с "механикой" и 537 600 грн — с "автоматом". За эти деньги покупатель получает машину в простенькой комплектации Express: кондиционер, стальные штампованные колеса, крохотный (3,8") монохромный дисплей мультимедиа, задний парктроник, обогрев зеркал заднего вида.

[ + – ] Hyundai Venue. Фото: Hyundai

На втором уровне оснащения Dynamic (климат-контроль, камера заднего вида, подогрев руля и передних сидений, литые колеса 15", медиасистема с сенсорным дисплеем 8") наш Venue укладывается в пределы обозначенного диапазона только в исполнении с "механикой" (555 600 грн). А если говорить о машинах 2021 года выпуска, то $20 тысяч хватит только на начальную комплектацию: 522 700 и 551 100 грн за автомобиль с "механикой" и "автоматом" соответственно.

Kia: одна модель до $20 000

Kia Sportage

Кроссовер Kia Sportage популярен в Украине благодаря обилию версий и конкурентным ценам, но имеющихся у нас $20 тысяч хватит только на базовую версию Classic: бензиновый мотор 1.6, механическая трансмиссия и передний привод.

Такая машина стоит 539 487 грн и имеет в оснащении только фронтальные подушки безопасности, помощник при старте в гору, обогрев зеркал, электрические стеклоподъемники, кондиционер, камеру заднего вида, медиасистему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

[ + – ] Kia Sportage. Фото: Kia

Nissan: одна модель до $20 000

Nissan Qashqai

Бренд Nissan в Украине давно исключил из своей гаммы седаны и хэтчбеки, а среди представленных кроссоверов только "паркетник" Nissan Qashqai укладывается в лимит $20 тысяч.

С этой суммой можно рассчитывать лишь на начальный мотор 1,2 DIG-T (бензин, турбо, 115 л.с.) и передний привод, зато это будет машина с вариатором: 559 310 грн за базовую комплектацию Visia с кондиционером, круиз-контролем и на стальных штампованных колесах. Хотите заполучить климат-контроль и литые колеса (комплектация Acenta) и при этом сэкономить почти 10 000 грн? Тогда придется довольствоваться механической трансмиссией.

[ + – ] Nissan Qashqai. Фото: Nissan Qashqai

Все это справедливо для прошлогодних машин, а вот Qashqai 2021 года выпуска за $20 тысяч будет самым простым: "механика", кондиционер, "штамповки" (542 750 грн).

Недавно представленный Qashqai нового поколения стал куда более технологически продвинутым — и потому даже в базовой версии наверняка окажется дороже $20 тысяч.

Более компактный Nissan Juke находится на ступеньку ниже Qashqai и легко бы прошел ценовой ценз, но его сейчас не купить. Машины уходящего поколения у дилеров уже закончились, а новый Juke, как мы писали в обзоре атоновинок 2021 года, прибудет к нам к лету. Цены пока неизвестны.

Opel: одна модель до $20 000

Opel Crossland X

У Opel, имея на руках $20 тысяч, выбор сводится к двум модификациям компактного "паркетника" Opel Crossland X. Версия с дохленьким бензиновым атмосферником 1.2 (82 л.с.) на "ручке" стоит 473 100 грн, а с турбированным 1.2 (110 л.с.) и "автоматом" — 559 100 грн. Привод — только передний.

[ + – ] Opel Crossland X. Фото: Opel

В обоих случаях — базовая комплектация Enjoy (для 82-сильной машины она единственно возможная), но наполнение весьма неплохое: круиз-контроль, системы слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков, климат-контроль, задний парктроник, передние сиденья и руль с подогревом, мультимедиа с сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple Car Play. Заманчиво! Впрочем, не обошлось без ложки дегтя: за любой цвет кузова, кроме белого, придется доплатить 13 150 грн (почти $500).

Skoda: одна модель до $20 000

Skoda Kamiq

Кросcовер Skoda до $20 тысяч сегодня есть только один — это компактный переднеприводный Skoda Kamiq, который дебютировал на нашем рынке в прошлом году и вошел в число финалистов рейтинг-акции "Автомобиль года в Украине 2021". Несмотря на небольшие габариты, цена кусается: нашему критерию удовлетворяет стартовая комплектация Active с мотором 1.6 MPI (110 л.с., распределенный впрыск) с "механикой" (491 486 грн) либо классическим "автоматом" (533 969 грн) и машина с тем же мотором и "механикой" в комплектации Ambition (549 486 грн).

[ + – ] Skoda Kamiq. Фото: Skoda

Оснащение базовой комплектации можно описать словом "приемлемое", а среди опций для комплектации Ambition предлагаются пакеты за 17 091 грн (круиз-контроль, запуск двигателя кнопкой) и 33 667 грн (полностью светодиодная оптика, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль, руль с подогревом). Однако они сразу же выталкивают машину вверх за пределы $20 тысяч.

JAC: три модели до $20 000

Все три представленных в Украине кроссовера китайского бренда JAC имеют только передний привод и стоят дешевле $20 000.

JAC S2

Самая доступная модель — JAC S2 с бензиновым мотором 1.5. Базовая версия Luxury с механической трансмиссией стоит 345 000 грн, в оснащении есть две фронтальные подушки безопасности, электростеклподъемники, кондиционер, электропривод зеркал, светодиодные ходовые огни, парктроник. Модификация с "автоматом" продается только в комплектации Intelligent за 408 250 грн: камера заднего вида, круиз-контроль, обогрев боковых зеркал, отделка салона экокожей, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном.

[ + – ] JAC S2. Фото: JAC

JAC S3

Ступенькой выше — JAC S3 с бензиновым мотором 1.6. На выбор — "механика" либо "автомат", причем оба исполнения доступны только в комплектации Intelligent (камера заднего вида, парктроник, датчик света, климат-контроль). В первом случае цена составляет 402 500 грн, во втором — 445 625 грн.

[ + – ] JAC S3. Фото: JAC

JAC S4

Наибольший выбор по комплектациям дает JAC S4: четыре исполнения с мотором 1.5 и "механикой" от 460 000 до 500 250 грн и два исполнения с тем же мотором и вариатором от 503 125 до 514 625 грн.

[ + – ] JAC S4. Фото: JAC

Кроссоверы JAC до $20 000

Модель Двигатель Трансмиссия Привод Цена, грн JAC S2 1.5 бензин "механика" или вариатор передний от 345 000 JAC S3 1.6 бензин "механика" или вариатор передний от 402 500 JAC S4 1.5 бензин "механика" или вариатор передний от 460 000

Renault: три модели до $20 000

Среди кроссоверов бренда Renault отбор прошли три модели — Duster, Arkana, Kajar. При этом друг от друга они ощутимо отличаются комфортом, внедорожными возможностями и широтой оснащения.

Renault Duster

Бюджетный Renault Duster стартует с 393 900 грн. За эти деньги получим переднеприводную машину с мотором 1.6 (115 л.с.) и "механикой". Вообще, этот автомобиль можно считать лидером нашего обзора по соотношению "цена/качество". Решив потратить на Duster $20 тысяч, вы сможете купить полноприводную версию (от 482 600 грн), а также модификацию с заводским ГБО (446 500 грн за передний привод и 511 300 грн за полный) либо дизельное исполнение (1.5, 110 л.с., "механика", передний привод, 502 500 грн). В переделах $20 тысяч ни один другой кроссовер не предлагает такого разнообразия.

[ + – ] Renault Duster. Фото: Renault

Renault Arkana

Цены на купе-кроссовер Renault Arkana начинаются с отметки 447 900 грн: это будет переднеприводная машина с атмосферником 1.6 (114 л.с.) и "механикой" в комплектации Life по кредитной программе Renault Бонус. Минимум в 486 900 грн обойдется такой же автомобиль с вариатором, а при покупке в пределах $20 тысяч полноприводной версии выбора нет — только автомобиль 2020 года выпуска с мотором 1.6 и "механикой" в кредит: 538 200 грн.

[ + – ] Renault Arkana. Фото: Renault

За $20 тысяч Arkana будет довольно неплохо укомплектована: LED-фары, шесть подушек безопасности, датчики дождя и света, задний парктроник, круиз-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев и электропривод зеркал.

Renault Kajar

А вот в линейке переднеприводного Renault Kajar в лимит $20 тысяч проходит лишь базовая машина с бензиновым мотором 1.2 (130 л.с.) с "механикой" в самой простой комплектации Life (кондиционер, подогрев передних сидений, помощник при старте в гору, круиз-контроль, кожаная отделка руля). Причем вложиться можно исключительно при покупке по фирменной кредитной программе: в таком случае цена составит 512 300 грн.

[ + – ] Renault Kajar. Фото: Renault

Кроссоверы Renault до $20 000

Модель Двигатель Трансмиссия Привод Цена, грн Renault Duster 1.6 бензин (плюс версия с ГБО) или 1.5 дизель "механика" передний или полный от 393 900 Renault Arkana 1.6 бензин "механика" или вариатор передний или полный от 447 900 Renault Kajar 1.2 бензин "механика" передний от 512 300

Chery: четыре модели до $20 000

Китайский бренд Chery представлен в Украине исключительно кроссоверами, причем четыре из пяти предлагаемых моделей с запасом укладываются в $20 тысяч. Правда, все машины — только с передним приводом.

Chery Tiggo 2

Наиболее доступный автомобиль марки — компактный "паркетник" Chery Tiggo 2 с бензиновым мотором 1.5 (113 л.с.). Базовая версия с "механикой" обойдется всего в 274 100 грн (меньше $10000) — это самый недорогой кроссовер на украинском рынке. Топ-комплектация с "автоматом" стоит 360 600 грн. У базовой версии — механический кондиционер, электрические стеклоподъемники, стальные колеса и аудиоподготовка (2 динамика), а комплектации побогаче имеют кондиционер, литые колеса, задний парктроник, камеру заднего вида, обогрев передних сидений.

[ + – ] Chery Tiggo 2. Фото: Chery

Chery Tiggo 3

Далее следует рестайлинговый Chery Tiggo 3 с бензиновым мотором 1.6 (126 л.с.) и "механикой" за 373 800 грн. Машина доступна в единственной комплектации с кондиционером, круиз-контролем, электрическими стеклоподъемниками, обогревом зеркал и 8-дюймовым сенсорным дисплеем медиасистемы.

[ + – ] Chery Tiggo 3. Фото: Chery

Chery Tiggo 4

Ступенькой выше — Chery Tiggo 4 с бензиновым мотором 1.5 (113 л.с.) и двумя версиями на выбор. Машина с "механикой" стоит 401 760 грн, а с вариатором — 432 450 либо 446 400 грн (2020 и 2021 год выпуска соответственно). В оснащении — кондиционер, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль, медиасистема с 9-дюймовым сенсорным экраном.

[ + – ] Chery Tiggo 4. Фото: Chery

Chery Tiggo 7

Среднеразмерный Chery Tiggo 7 оснащается безальтернативным бензиновым мотором 1.5, а выбор сводится с "механике" (449 190 и 463 140 грн за машину 2020 и 2021 года соответственно) либо трансмиссии DCT (538 470 и 552 420 грн). У версии с "механикой" — только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, камера заднего вида, круиз-контроль, задний парктроник, медиасистема с сенсорным монитором 9". У машины с DCT уже шесть эйрбэгов, есть климат-контроль, система кругового обзора и даже панорамная крыша.

[ + – ] Chery Tiggo 7. Фото: Chery

Кроссоверы Chery до $20 000

Модель Двигатель Трансмиссия Привод Цена, грн Chery Tiggo 2 1.5 бензин "механика" или "автомат" передний от 274 100 Chery Tiggo 3 1.6 бензин "механика" передний от 373 800 Chery Tiggo 4 1.5 бензин "механика" или вариатор передний от 432 450 Chery Tiggo 7 1.5 бензин "механика" или DCT передний от 449 190

Suzuki: четыре модели до $20 000

Бренд Suzuki в Украине также представлен только кроссоверами. В гамме — четыре модели (Ignis, SX4, Vitara, Jimny) и все можно купить, имея на руках $20 000.

Suzuki Ignis

Ультракомпактный кроссовер Suzuki Ignis (бензиновый мотор 1.2 мощностью 83 л.с.) имеет только передний привод и предлагается в вариантах с "механикой" и вариатором. Зато в обозначенном диапазоне $20 тысяч это единственная модель с гибридной силовой установкой (технология "мягкий" гибрид). Ignis с "механикой" стоит 443 000 грн, а с вариатором — минимум 465 900 грн за машину 2020 года выпуска и 488 900 грн за машину 2021 года. В базовой комплектации GL — передние электростеклоподъемники, система старт/стоп, 6 эйрбэгов, кондиционер, электрорегулировка зеркал. В комплектации GLX (недоступна для "механики") — климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ.

[ + – ] Suzuki Ignis. Фото: Suzuki

Suzuki SX4

Кроссовер Suzuki SX4 в пределах $20 тысяч — это машина с бензиновым атмосферником 1.6 (117 л.с.) и в базовой комплектации GL (кондиционер, электропривод всех окон, подогрев передних кресел, круиз-контроль, стальные колеса). Переднеприводная версия с "механикой" стоит 493 900 грн (2020 год выпуска) и 571 900 грн (2021 год), а с "автоматом" — 531 900 (2020 год) и 556 900 грн (2021 год). За $20 тысяч можно купить и полноприводный SX4 с тем же мотором, но только машину 2020 года выпуска (537 900 грн).

[ + – ] Suzuki SX4. Фото: Suzuki

Suzuki Vitara

В гамме Suzuki Vitara в наш лимит укладывается только переднеприводная версия с мотором 1.6 (117 л.с.) в простенькой комплектации GL (кондиционер, передние стеклоподъемники, электрозеркала, подогрев передних сидений, стальные колеса). Выбор сводится к "механике" (474 900 грн за машину 2020 года и 494 900 грн за машину 2021 года) и "автомату" (515 900 и 537 900 грн за 2020 и 2021 год соответственно).

[ + – ] Suzuki Vitara. Фото: Suzuki

Suzuki Jimny

Харизматичный внедорожник Suzuki Jimny (бензиновый мотор 1.5 на 102 л.с.) вплотную приближается к 20-тысячной отметке: базовая версия с "механикой" стоит 549 000 грн. Впрочем, такие машины сейчас отсутствуют на складах дилеров, а поставка под заказ займет несколько месяцев.

[ + – ] Suzuki Jimny. Фото: Suzuki

Кроссоверы Suzuki до $20 000

Модель Двигатель Трансмиссия Привод Цена, грн Suzuki Ignis 1.2 бензин "механика" или вариатор передний от 443 000 Suzuki SX4 1.6 бензин "механика" или "автомат" передний или полный От 493 900 Suzuki Vitara 1.6 бензин "механика" или "автомат" передний От 474 900 Suzuki Jimny 1.5 бензин "механика" полный от 549 000

***

Среди брендов сегмента масс-маркет, не прошедших сито отбора, хотелось бы упомянуть Ford и Peugeot.

В украинской линейке "голубого овала" есть четыре модели класса SUV, но ни одну, увы, не назовешь доступной — даже субкомпактный Ford EcoSport, который сейчас продается с хорошими скидками, стоит как минимум 574 тыс. грн. Неудивительно, что продажи EcoSport исчезающе малы: 85 машин в 2020 году. Остальные фордовские кроссоверы (Puma, старая и новая Kuga) еще дороже.

А вот Peugeot сменил позиционирование и сейчас это бренд з претензией на премиум. Цены, соответственно, тоже растут: самый доступный кроссовер марки Peugeot 2008 стоит дороже $20 тысяч. Впрочем, новая стратегия себя оправдывает: по итогам 2020 года Peugeot по объему продаж в Украине заняла пятое место в общем зачете марок.