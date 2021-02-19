Автоновинки 2021: какие новые модели электрокаров, гибридов и авто ждать в Украине
Какие новинки появятся на украинском рынке в 2021 году — обзор Фокуса.
В 2020 году украинский рынок новых легковых автомобилей пережил немало потрясений, а вектор спроса несколько раз менял направление. В начале года — рост продаж, затем, с введением в марте карантина — спад, а летом и осенью — снова колебания. Итог — 95,5 тыс. машин с учетом легкой коммерческой техники. Это на 2,2% меньше, чем в 2019 году.
Наступивший год вряд ли ознаменуется ярким взлетом, но и откровенных провалов не предвидится — конечно, при условии сохранения стабильности в экономике. В 2021 году нас ждет немало интересных новинок, включая электрокары и кроссоверы. В этом материале Фокус собрал наиболее интересные анонсированные премьеры автопрома 2021.
Для удобства мы сегментировали новые авто 2021 года не по брендам и датам выхода на украинский рынок, а по категориям — электрокары, кроссоверы и SUV, а также модели с классическими кузовам седан и хэтчбек. Комплектации и цены новинок импортеры будут озвучивать ближе к старту продаж, поэтому мы обозначаем лишь ценовой диапазон: масс-маркет, средний класс, премиум. И только в отдельных случаях, если это известно, указываем точные цены.
С оглядкой на продолжающуюся пандемию коронавируса указанные в статье сроки выхода новинок следует считать ориентировочными. Даты могут сдвинуться из-за перебоев с поставками комплектующих и других последствий карантинных ограничений по всему миру. Поэтому информацию о старте продаж новинок авто 2021 года уточняйте непосредственно у официальных дилеров конкретного бренда.
Электрокары
Сегмент электрокаров в Украине растет год от года, и хотя спросом пользуются, главным образом, подержанные машины, покупатели все чаще смотрят в сторону новых моделей. Эту тенденцию в полной мере отражает спектр электрокаров, заявленных к дебюту в Украине в 2021 году.
Главной электрической новинкой Audi станет электроседан Audi e-tron GT. В Европе продажи стартуют весной, а к нам машина доберется ближе к концу года. Audi e-tron GT, который дебютировал в двух версиях с силовой установкой мощностью 470 и 590 л.с., построен с использованием концепции и технологий уже представленного в Украине Porsche Taycan.
В свою очередь, Porsche Taycan в первом квартале 2021 года будет предложен в заднеприводном исполнении (до сих пор у нас продавались исключительно полноприводные версии с моторами на обеих осях).
Компанию ему составит абсолютная новинка линейки Taycan — электроуниверсал Porsche Taycan Cross Turismo с увеличенным клиренсом. Первая информация о машине появилась в начале феврале, ближе к лету стартуют продажи в Европе, а в Украине Taycan Cross Turismo стоит ждать к началу осени. Цены и точные характеристики будут объявлены ближе к старту продаж.
Volvo в 2021 году привезет в Украину свой первый полностью электрический кроссовер — Volvo XC40 Recharge. Силовая установка — два электромотора суммарной мощностью 408 л.с. и 660 Нм. Заявленный пробег на одной зарядке — 400 км. Дата запуска в Украине и цены пока не объявлены, но машина однозначно не будет дешевой.
Все вышеперечисленные электрические новинки относятся к премиум-сегменту и потому не сделают погоды на украинском рынке электрокаров. Заметный рост продаж стоит ждать с появлением более доступных моделей, но тот же Nissan Leaf у нас до сих пор продают исключительно "серые" дилеры. Да и Volkswagen пока побаивается выводить на украинский рынок свои электрокары — хэтчбек Volkswagen ID.3 и кроссовер Volkswagen ID.4. Данные модели не появятся в Украине не только в 2021 голу, но и, скорее всего, в 2022-м тоже.
Электрические кроссоверы Peugeot e-2008, Citroen e-C4, Opel Mokka-e и DS 3 Crossback E-Tense принадлежат к среднему ценовому сегменту, но тоже окажутся по карману далеко не всем поклонникам электрокаров. Эти машины являются электрическими версиями своих одноименных собратьев с ДВС, делят одну платформу и идентичную техническую начинку — электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) и батарею на 50 кВт⋅ч с запасом хода до 350 км. Все модели стартуют на нашем рынке во второй половине 2021 года. Украинские цены пока не объявлены, но, например, Peugeot e-2008 во Франции стоит от €37000 — в Украине ценник будет ничуть не меньше.
Поэтому напрашивается очевидный вывод: в 2021 году украинский рынок электрокаров по-прежнему будет прирастать в основном за счет импорта подержанных машин.
Ключевые новинки в классе электрокаров
|
Модель
|
Диапазон цен
|
Мощность (л.с.)/запас хода (км)
|
Дата появления в Украине
|
Peugeot
e-2008
|
средний класс
|
136/310–350
|
II полугодие
2021 года
|
Citroen
e-C4
|
средний класс
|
136/310–350
|
II полугодие
2021 года
|
Opel
Mokka-e
|
средний класс
|
136/310–350
|
II полугодие
2021 года
|
Audi e-tron
GT
|
премиум
|
470–590/500
|
конец 2021 года
|
Porsche
Taycan 2WD
|
от €76
800
|
408–476 л.с./430–480
|
I квартал
2021 года
|
Porsche
Taycan Cross Turismo
|
премиум
|
н.д.
|
будет объявлена позже
|
Volvo XC40
Recharge
|
премиум
|
408/400
|
будет объявлена позже
Кроссоверы, SUV и внедорожники
У Nissan в 2021 году ожидаются сразу две знаковые премьеры — новые поколения популярных кроссоверов Nissan Juke и Nissan Qashqai. Оба автомобиля являются бестселлерами марки, поэтому ставка на них высока. Точные сроки выхода машин в Украине пока не оглашены, но, вероятнее всего, первым появится Juke, а затем Qashqai.
Обновленный Volkswagen Tiguan станет одной из главных новинок на украинском рынке в 2021 году. Точная дата начала продаж еще не объявлена, но прием заказов уже открыт: украинцам предложены версии с моторами 2.0 TDI (150 л.с.) и 2.0 TSI (220 л.с.).
Самая ожидаемая новинка Opel в Украине в этом году — кроссовер Opel Mokka нового поколения. Его электроверсию мы упоминали выше, а в исполнении с ДВС автомобиль получит современные бензиновые моторы с турбонаддувом.
В сегменте среднеразмерных кроссоверов к концу лета появится обновленный Skoda Kodiaq. Моторы — бензиновый 2.0 TSI (180 л.с.) и дизельный 2.0 TDI (150 и 200 л.с.).
В линейке кроссоверов Mazda в этом году глобальных обновлений не предвидится, но осенью начнутся продажи флагманского кроссовера Mazda CX-9 с адаптивным круиз-контролем.
Бренд Subaru помимо только что запущенных гибридных версий XV e-Boxer и Forester e-Boxer в этом году порадует своих поклонников в Украине новым поколением внедорожного универсала Subaru Outback. А у Mitsubishi на второй квартал запланирован дебют фейслифтингового купе-кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.
В премиум-сегменте ждем Porsche Cayenne Coupe GT — новую сверхмощную версию купеобразного кроссовера марки. Автомобиль оснащен 4-литровым мотором мощностью 640 л.с. Украинские цены обещают огласить в июне, а "живые" машины прибудут к нам под конец года.
Еще одна премиум-новинка — абсолютно новый купеобразный паркетник Infiniti QX55, представленный в конце 2020 года. Машина с турбомотором с отдачей 272 л.с. и 380 Нм станет конкурентом BMW X4 и Audi Q5 Sportback. Дата украинского дебюта пока не обозначена, ориентировочно это произойдет во втором полугодии.
У Audi: в течение 2021 года в Украине будут запущены обновленные модели Audi Q2 и Audi Q5, а также Audi Q5 Sportback. Кроме того, расширится предложение "заряженных" кроссоверов — ждем Audi SQ5 и Audi SQ5 Sportback, плюс более мощные и дорогие Audi SQ7 TFSI и Audi SQ8 TFSI.
Новые авто в классе кроссоверов и SUV
|
Модель
|
Диапазон цен
|
Мощность, л.с.
|
Дата появления в Украине
|
Nissan Juke
|
масс-маркет
|
н.д.*
|
будет объявлена позже
|
Nissan
Qashqai
|
масс-маркет
|
н.д.*
|
будет объявлена позже
|
Opel Mokka
|
масс-маркет
|
н.д.*
|
будет объявлена позже
|
Skoda
Kodiaq
|
средний класс
|
150–200
|
конец лета 2021 года
|
Volkswagen
Tiguan
|
средний класс
|
150–220
|
будет объявлена позже
|
Infiniti
QX55
|
премиум
|
272
|
будет объявлена позже
|
Porsche
Cayenne Coupe GT
|
премиум
|
640
|
конец 2021 года
|
* Гамма моторов для Украины будет объявлена ближе к
началу продаж
Седаны, хэтчбеки и универсалы
Спрос на седаны, хэтчбеки и универсалы в Украине неуклонно снижается под натиском кроссовером и SUV, но и здесь 2021 год подарит нам несколько интересных новинок.
Так, Renault в апреле анонсирует запуск рестайлингового седана Renault Megane, а у Volkswagen на 2021 год припасены обновленные модели Volkswagen Passat и Volkswagen Arteon.
До конца зимы у дилеров появится обновленный седан Jaguar XF в версиях с бензиновым и дизельным моторами объемом 2 л. Трансмиссия — "автомат" и полный привод.
Среди анонсированных новинок из Китая стоит выделить JAC J7 —среднеразмерный пятидверный лифтбек, обещанный в Украине к концу весны. У машины передний привод, бензиновый мотор 1.5 (150 л.с.), приемлемое оснащение. Спрос на JAC J7 будет зависеть не только от цен, но и общего уровня качества модели.
Mazda весной привезет в Украину версию Mazda6 с бензиновым турбомотором 2.5. А в конце года на наш рынок вернутся седаны и хэтчбеки Mazda3 с двигателем 2.0 — ранее поставки были приостановлены из-за высоких цен и, как следствие, низкого спроса. Теперь ждем от импортера более взвешенной ценовой политики.
Mercedes-Benz летом начнет продажи эксклюзивного Mercedes-Maybach S-класса. Кроме того, не исключено, что уже в этом году к нам пожалует новый Mercedes-Benz C-класса, чей мировой дебют состоится в конце февраля.
У премиального бренда DS в этом году обещан крупный бизнес-седан DS 9, который наравне с остальными моделями DS отличают интересный дизайн экстерьера и интерьера, а также широкий список оснащения.
Модели-новинки в сегментах седан/хэтчбек/универсал
|
Модель
|
Диапазон цен
|
Мощность, л.с.
|
Дата появления в Украине
|
Renault
Megane
|
масс-маркет
|
115–140
|
апрель 2021 года
|
Mazda6 2.5
Turbo
|
средний класс
|
231
|
весна 2021 года
|
Jaguar XF
|
премиум
|
204–300
|
весна 2021 года
|
Volkswagen
Passat
|
средний класс
|
150–190
|
будет объявлена позже
|
Mercedes-Benz
C-класса
|
средний класс
|
н.д.*
|
будет объявлена позже
|
Mercedes-Maybach
S-класса
|
премиум
|
489–630
|
будет объявлена позже
|
* Гамма моторов для Украины будет объявлена ближе к
началу продаж