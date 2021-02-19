Автоновинки 2021: какие новые модели электрокаров, гибридов и авто ждать в Украине

Какие новинки появятся на украинском рынке в 2021 году — обзор Фокуса.

В 2020 году украинский рынок новых легковых автомобилей пережил немало потрясений, а вектор спроса несколько раз менял направление. В начале года — рост продаж, затем, с введением в марте карантина — спад, а летом и осенью — снова колебания. Итог — 95,5 тыс. машин с учетом легкой коммерческой техники. Это на 2,2% меньше, чем в 2019 году.

Наступивший год вряд ли ознаменуется ярким взлетом, но и откровенных провалов не предвидится — конечно, при условии сохранения стабильности в экономике. В 2021 году нас ждет немало интересных новинок, включая электрокары и кроссоверы. В этом материале Фокус собрал наиболее интересные анонсированные премьеры автопрома 2021.

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Для удобства мы сегментировали новые авто 2021 года не по брендам и датам выхода на украинский рынок, а по категориям — электрокары, кроссоверы и SUV, а также модели с классическими кузовам седан и хэтчбек. Комплектации и цены новинок импортеры будут озвучивать ближе к старту продаж, поэтому мы обозначаем лишь ценовой диапазон: масс-маркет, средний класс, премиум. И только в отдельных случаях, если это известно, указываем точные цены.

С оглядкой на продолжающуюся пандемию коронавируса указанные в статье сроки выхода новинок следует считать ориентировочными. Даты могут сдвинуться из-за перебоев с поставками комплектующих и других последствий карантинных ограничений по всему миру. Поэтому информацию о старте продаж новинок авто 2021 года уточняйте непосредственно у официальных дилеров конкретного бренда.

Электрокары

Сегмент электрокаров в Украине растет год от года, и хотя спросом пользуются, главным образом, подержанные машины, покупатели все чаще смотрят в сторону новых моделей. Эту тенденцию в полной мере отражает спектр электрокаров, заявленных к дебюту в Украине в 2021 году.

Главной электрической новинкой Audi станет электроседан Audi e-tron GT. В Европе продажи стартуют весной, а к нам машина доберется ближе к концу года. Audi e-tron GT, который дебютировал в двух версиях с силовой установкой мощностью 470 и 590 л.с., построен с использованием концепции и технологий уже представленного в Украине Porsche Taycan.

В свою очередь, Porsche Taycan в первом квартале 2021 года будет предложен в заднеприводном исполнении (до сих пор у нас продавались исключительно полноприводные версии с моторами на обеих осях).

Компанию ему составит абсолютная новинка линейки Taycan — электроуниверсал Porsche Taycan Cross Turismo с увеличенным клиренсом. Первая информация о машине появилась в начале феврале, ближе к лету стартуют продажи в Европе, а в Украине Taycan Cross Turismo стоит ждать к началу осени. Цены и точные характеристики будут объявлены ближе к старту продаж.

Volvo в 2021 году привезет в Украину свой первый полностью электрический кроссовер — Volvo XC40 Recharge. Силовая установка — два электромотора суммарной мощностью 408 л.с. и 660 Нм. Заявленный пробег на одной зарядке — 400 км. Дата запуска в Украине и цены пока не объявлены, но машина однозначно не будет дешевой.

Все вышеперечисленные электрические новинки относятся к премиум-сегменту и потому не сделают погоды на украинском рынке электрокаров. Заметный рост продаж стоит ждать с появлением более доступных моделей, но тот же Nissan Leaf у нас до сих пор продают исключительно "серые" дилеры. Да и Volkswagen пока побаивается выводить на украинский рынок свои электрокары — хэтчбек Volkswagen ID.3 и кроссовер Volkswagen ID.4. Данные модели не появятся в Украине не только в 2021 голу, но и, скорее всего, в 2022-м тоже.

Электрические кроссоверы Peugeot e-2008, Citroen e-C4, Opel Mokka-e и DS 3 Crossback E-Tense принадлежат к среднему ценовому сегменту, но тоже окажутся по карману далеко не всем поклонникам электрокаров. Эти машины являются электрическими версиями своих одноименных собратьев с ДВС, делят одну платформу и идентичную техническую начинку — электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) и батарею на 50 кВт⋅ч с запасом хода до 350 км. Все модели стартуют на нашем рынке во второй половине 2021 года. Украинские цены пока не объявлены, но, например, Peugeot e-2008 во Франции стоит от €37000 — в Украине ценник будет ничуть не меньше.

Поэтому напрашивается очевидный вывод: в 2021 году украинский рынок электрокаров по-прежнему будет прирастать в основном за счет импорта подержанных машин.

Ключевые новинки в классе электрокаров

Модель Диапазон цен Мощность (л.с.)/запас хода (км) Дата появления в Украине Peugeot e-2008 средний класс 136/310–350 II полугодие 2021 года Citroen e-C4 средний класс 136/310–350 II полугодие 2021 года Opel Mokka-e средний класс 136/310–350 II полугодие 2021 года Audi e-tron GT премиум 470–590/500 конец 2021 года Porsche Taycan 2WD от €76 800 408–476 л.с./430–480 I квартал 2021 года Porsche Taycan Cross Turismo премиум н.д. будет объявлена позже Volvo XC40 Recharge премиум 408/400 будет объявлена позже

Кроссоверы, SUV и внедорожники

У Nissan в 2021 году ожидаются сразу две знаковые премьеры — новые поколения популярных кроссоверов Nissan Juke и Nissan Qashqai. Оба автомобиля являются бестселлерами марки, поэтому ставка на них высока. Точные сроки выхода машин в Украине пока не оглашены, но, вероятнее всего, первым появится Juke, а затем Qashqai.

Обновленный Volkswagen Tiguan станет одной из главных новинок на украинском рынке в 2021 году. Точная дата начала продаж еще не объявлена, но прием заказов уже открыт: украинцам предложены версии с моторами 2.0 TDI (150 л.с.) и 2.0 TSI (220 л.с.).

Самая ожидаемая новинка Opel в Украине в этом году — кроссовер Opel Mokka нового поколения. Его электроверсию мы упоминали выше, а в исполнении с ДВС автомобиль получит современные бензиновые моторы с турбонаддувом.

В сегменте среднеразмерных кроссоверов к концу лета появится обновленный Skoda Kodiaq. Моторы — бензиновый 2.0 TSI (180 л.с.) и дизельный 2.0 TDI (150 и 200 л.с.).

В линейке кроссоверов Mazda в этом году глобальных обновлений не предвидится, но осенью начнутся продажи флагманского кроссовера Mazda CX-9 с адаптивным круиз-контролем.

Бренд Subaru помимо только что запущенных гибридных версий XV e-Boxer и Forester e-Boxer в этом году порадует своих поклонников в Украине новым поколением внедорожного универсала Subaru Outback. А у Mitsubishi на второй квартал запланирован дебют фейслифтингового купе-кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.

В премиум-сегменте ждем Porsche Cayenne Coupe GT — новую сверхмощную версию купеобразного кроссовера марки. Автомобиль оснащен 4-литровым мотором мощностью 640 л.с. Украинские цены обещают огласить в июне, а "живые" машины прибудут к нам под конец года.

Еще одна премиум-новинка — абсолютно новый купеобразный паркетник Infiniti QX55, представленный в конце 2020 года. Машина с турбомотором с отдачей 272 л.с. и 380 Нм станет конкурентом BMW X4 и Audi Q5 Sportback. Дата украинского дебюта пока не обозначена, ориентировочно это произойдет во втором полугодии.

У Audi: в течение 2021 года в Украине будут запущены обновленные модели Audi Q2 и Audi Q5, а также Audi Q5 Sportback. Кроме того, расширится предложение "заряженных" кроссоверов — ждем Audi SQ5 и Audi SQ5 Sportback, плюс более мощные и дорогие Audi SQ7 TFSI и Audi SQ8 TFSI.

Новые авто в классе кроссоверов и SUV

Модель Диапазон цен Мощность, л.с. Дата появления в Украине Nissan Juke масс-маркет н.д.* будет объявлена позже Nissan Qashqai масс-маркет н.д.* будет объявлена позже Opel Mokka масс-маркет н.д.* будет объявлена позже Skoda Kodiaq средний класс 150–200 конец лета 2021 года Volkswagen Tiguan средний класс 150–220 будет объявлена позже Infiniti QX55 премиум 272 будет объявлена позже Porsche Cayenne Coupe GT премиум 640 конец 2021 года * Гамма моторов для Украины будет объявлена ближе к началу продаж

Седаны, хэтчбеки и универсалы

Спрос на седаны, хэтчбеки и универсалы в Украине неуклонно снижается под натиском кроссовером и SUV, но и здесь 2021 год подарит нам несколько интересных новинок.

Так, Renault в апреле анонсирует запуск рестайлингового седана Renault Megane, а у Volkswagen на 2021 год припасены обновленные модели Volkswagen Passat и Volkswagen Arteon.

До конца зимы у дилеров появится обновленный седан Jaguar XF в версиях с бензиновым и дизельным моторами объемом 2 л. Трансмиссия — "автомат" и полный привод.

Среди анонсированных новинок из Китая стоит выделить JAC J7 —среднеразмерный пятидверный лифтбек, обещанный в Украине к концу весны. У машины передний привод, бензиновый мотор 1.5 (150 л.с.), приемлемое оснащение. Спрос на JAC J7 будет зависеть не только от цен, но и общего уровня качества модели.

Mazda весной привезет в Украину версию Mazda6 с бензиновым турбомотором 2.5. А в конце года на наш рынок вернутся седаны и хэтчбеки Mazda3 с двигателем 2.0 — ранее поставки были приостановлены из-за высоких цен и, как следствие, низкого спроса. Теперь ждем от импортера более взвешенной ценовой политики.

Mercedes-Benz летом начнет продажи эксклюзивного Mercedes-Maybach S-класса. Кроме того, не исключено, что уже в этом году к нам пожалует новый Mercedes-Benz C-класса, чей мировой дебют состоится в конце февраля.

У премиального бренда DS в этом году обещан крупный бизнес-седан DS 9, который наравне с остальными моделями DS отличают интересный дизайн экстерьера и интерьера, а также широкий список оснащения.

Модели-новинки в сегментах седан/хэтчбек/универсал