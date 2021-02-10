Audi создала люксовый электромобиль на базе технологий Porsche

Продажи новинки в Европе начнутся весной по цене от 99 800 евро.

Компания Audi анонсировала e-tron GT, новый дорогой мощный электрический седан, созданный на основе технологий, разработанных для первого электромобиля Porsche – Taycan. Такое заимствование стало возможным потому, что оба автопроизводителя входят в один концерн – VW Group.

Продажи новинки в Европе начнутся весной по цене от 99 800 евро, а "заряженная" версия будет стоить от 138 200 евро. Летом автомобиль появится в США с ценой от 99 900 долларов и 139 900 долларов соответственно.

За эти деньги покупатели получат максимальную мощность, которую Audi выжала из электромобиля на сегодняшний день. e-tron GT может выдавать 350 кВт (470 л.с.), а RS – 440 кВт (590 л.с.). В режиме overboost ("чрезмерное усиление") мощность кратковременно может достигать 522 и 637 л.с. соответственно. e-tron GT может разогнаться до 100 километров в час за 4,1 секунды, а RS – за 3,3 секунды. Масса автомобиля составляет 2300 кг.

Обе модели являются полноприводными, они имеют по два электромотора. Источником энергии является аккумуляторная батарея мощностью 93 кВт (с полезной энергией 85 кВт). В аккумуляторном блоке используется 800-вольтовая технология, которая обеспечивает более быструю зарядку. Audi утверждает, что всего за пять минут можно восстановить запас хода на 100 километров (при подключении к высокоскоростной зарядной сети).

Эта же силовая установка использована на автомобиле Porsche Taycan.

Колесная база у новинки 2900 мм. Габаритная длина – 4989 мм, ширина — 1964 мм, высота — 1414 мм

Объем багажника 405 литров. Есть и передний багажник, но всего на 85 литров. На выбор предложат колеса диаметром 19, 20 или 21 дюйм.

Audi заявляет, что e-tron GT должен иметь запас хода не 488 км (или 298 миль) при полной зарядке при условиях европейского стандарта тестирования WLTP. В США Audi говорит о 238 милях для стандартного GT и 232 милях для RS, так как там другие условия тестирования.

Серийное производство новых седанов Audi началось в декабре прошлого года на заводе в немецком Неккарзульме, где также собирают суперкары R8 и подзаряжаемые гибриды на базе моделей A6, A7 и A8.

Напомним, популярность электрокаров в Евросоюзе стремительно растет. Несмотря на то, что в целом автомобильный рынок ЕС оставался в минусе, в декабре были проданы рекордные 281 тыс. гибридов и электрокаров (+264% по сравнению с декабрем 2019 года). Для сравнения: в ноябре было продано на 115 тыс. таких машин меньше.