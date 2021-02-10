Audi створила люксовий електромобіль на базі технологій Porsche

Продажі новинки в Європі почнуться навесні за ціною від 99 800 євро.

Компанія Audi анонсувала e-tron GT, новий дорогий потужний електричний седан, створений на основі технологій, розроблених для першого електромобіля Porsche — Taycan. Таке запозичення стало можливим тому, що обидва автовиробника входять в один концерн — VW Group.

Продажі новинки в Європі почнуться навесні за ціною від 99 800 євро, а "заряджена" версія коштуватиме від 138 200 євро. Влітку автомобіль з'явиться в США з ціною від 99 900 доларів і 139 900 доларів відповідно.

За ці гроші покупці отримають максимальну потужність, яку Audi вичавила з електромобіля на сьогоднішній день. Е-tron GT може видавати 350 кВт (470 к. с.), а RS — 440 кВт (590 к. с.). У режимі overboost ("надмірне посилення") потужність короткочасно може досягати 522 і 637 к. с. відповідно. Е-tron GT може розігнатися до 100 кілометрів на годину за 4,1 секунди, а RS — за 3,3 секунди. Маса автомобіля складає 2 300 кг.

Обидві моделі є повноприводними, вони мають по два електромотори. Джерелом енергії є акумуляторна батарея потужністю 93 кВт (із корисною енергією 85 кВт). В акумуляторному блоці використовується 800-вольтна технологія, яка забезпечує швидшу зарядку. Audi стверджує, що всього за п'ять хвилин можна відновити запас ходу на 100 кілометрів (за умови підключення до високошвидкісної зарядної мережі).

Ця ж силова установка використана на автомобілі Porsche Taycan.

Колісна база у новинки 2 900 мм. Габаритна довжина — 4 989 мм, ширина — 1 964 мм, висота — 1 414 мм

Обсяг багажника 405 літрів. Є і передній багажник, але всього на 85 літрів. На вибір запропонують колеса діаметром 19, 20 або 21 дюйм.

Audi заявляє, що e-tron GT повинен мати запас ходу не 488 км (або 298 миль) за повної зарядки за умов європейського стандарту тестування WLTP. У США Audi говорить про 238 миль для стандартного GT і 232 миль для RS, оскільки там інші умови тестування.

Серійне виробництво нових седанів Audi почалося в грудні минулого року на заводі в німецькому Неккарзульмі, де також збирають суперкари R8 і гібриди на базі моделей A6, A7 і A8.

Нагадаємо, популярність електрокарів в Євросоюзі стрімко зростає. Незважаючи на те, що в цілому автомобільний ринок ЄС залишався в мінусі, у грудні було продано рекордні 281 тис. гібридів та електрокарів (+ 264% порівняно з груднем 2019 року). Для порівняння: у листопаді було продано на 115 тис. таких машин менше.