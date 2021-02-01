В Европе растет популярность электрокаров: в декабре продано рекордные 281 тыс
Бестселлером декабря стал Volkswagen ID.3.
Популярность электрокаров в Евросоюзе стремительно растет. Несмотря на то, что в целом автомобильный рынок ЕС оставался в минусе, в декабре было продано рекордные 281 тыс гибридов и электрокаров (+264% по сравнению с декабрем 2019 года). Для сравнения: в ноябре было продано на 115 тыс таких машин меньше. Об этом пишет 3dnews со ссылкой на Сleantechnica.
В результате впечатляющих продаж доля всех подключаемых авто (PEV) в декабре возросла до 23%, а чистых электрокаров (BEV) – до 14%. В целом продажи PEV за весь 2020 год превысили 1 млн единиц, что на 142% больше показателя 2019 года. И, скорее всего, продажи будут теперь расти еще больше.
Бестселлером декабря стал Volkswagen ID.3. На рынок было поставлено 28 108 этих авто.
В тройку лидеров входят также Tesla Model 3 (продано 24 664 единиц) и Renault Zoe (продано 16 322).
Среди других лидеров можно упомянуть электрический кроссовер Hyundai Kona EV (4 место, 11 340 проданных машин), электрокар Nissan Leaf (7 место, 5424 единиц). Новичками стали Fiat 500e с 10-м местом и VW ID.4 с 11-м местом.
Отметим, недавно гендиректор Volkswagen Ральф Брандтеттер в своем профиле на LinkedIn, написал о том, что автоконцерн приступил к разработке новой модели электрокара под названием Trinity.
Кроме того, компания Rolls-Royce в конце 2021 года планирует выпустить люксовый электрокар. Примечательно, что новинка будет разработана не на базе имеющихся моделей – это будет совершенно новый продукт.