В Европе растет популярность электрокаров: в декабре продано рекордные 281 тыс

Бестселлером декабря стал Volkswagen ID.3.

Популярность электрокаров в Евросоюзе стремительно растет. Несмотря на то, что в целом автомобильный рынок ЕС оставался в минусе, в декабре было продано рекордные 281 тыс гибридов и электрокаров (+264% по сравнению с декабрем 2019 года). Для сравнения: в ноябре было продано на 115 тыс таких машин меньше. Об этом пишет 3dnews со ссылкой на Сleantechnica.

В результате впечатляющих продаж доля всех подключаемых авто (PEV) в декабре возросла до 23%, а чистых электрокаров (BEV) – до 14%. В целом продажи PEV за весь 2020 год превысили 1 млн единиц, что на 142% больше показателя 2019 года. И, скорее всего, продажи будут теперь расти еще больше.

Бестселлером декабря стал Volkswagen ID.3. На рынок было поставлено 28 108 этих авто.

В тройку лидеров входят также Tesla Model 3 (продано 24 664 единиц) и Renault Zoe (продано 16 322).

[ + – ] cleantechnica/Рейтинг продаж подключаемых автомобилей в ЕС в декабре

Среди других лидеров можно упомянуть электрический кроссовер Hyundai Kona EV (4 место, 11 340 проданных машин), электрокар Nissan Leaf (7 место, 5424 единиц). Новичками стали Fiat 500e с 10-м местом и VW ID.4 с 11-м местом.

Отметим, недавно гендиректор Volkswagen Ральф Брандтеттер в своем профиле на LinkedIn, написал о том, что автоконцерн приступил к разработке новой модели электрокара под названием Trinity.

Кроме того, компания Rolls-Royce в конце 2021 года планирует выпустить люксовый электрокар. Примечательно, что новинка будет разработана не на базе имеющихся моделей – это будет совершенно новый продукт.