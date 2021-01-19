Rolls-Royce разрабатывает новый электрокар Silent Shadow — Autocar

Компания Rolls-Royce в конце 2021 года планирует выпустить люксовый электрокар. Примечательно, что новинка будет разработана не на базе имеющихся моделей — это будет совершенно новый продукт.

Как сообщает издание Autocar, ссылаясь на собственные источники, новый электромобиль будет называться Silent Shadow. Данный товарный знак был зарегистрировал материнской компанией, BMW, в конце 2020 года. Журналисты полагают, что Silent Shadow — это отсылка к названию очень популярной модели Rolls-Royce Silver Shadow, которая была бестселлером с 1965 по 1980 годы. Также есть предположение, что слово silent (тишина) в названии авто намекает на бесшумность электродвигателя.

[ + – ] Легендарное авто Rolls-Royce Silver Shadow Фото: historics.co.uk

Подробности о дизайне и технических характеристиках Silent Shadow держатся в строжайшем секрете. Однако ходят слухи, что ее трансмиссия и аккумуляторы будут такими же, как и у электровнедорожника BMW iX. Если слухи подтвердятся, то электрокар получит заднеприводную и полноприводную компоновку и аккумуляторы объёмом на 100 кВт·ч, что дает возможность преодолеть расстояние в 500 км.

Ранее сообщалось, что бренд Rolls-Royce электрифицирует модель Phantom. Над этим проектом работали инженеры научно-исследовательского центра BMW. Однако позже компания отказалась от данной затеи в пользу совершенно нового продукта, который придется строить с нуля.

Дата выпуска электромобиля и его приблизительная стоимость пока не называются.

Напомним: ранее стало известно, что Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen создали третьего в мире автогиганта.