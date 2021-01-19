Rolls-Royce розробляє новий електрокар Silent Shadow — Autocar

Компанія Rolls-Royce наприкінці 2021 року планує випустити люксовий електрокар. Показово, що новинка буде розроблена не на базі наявних моделей — це буде абсолютно новий продукт.

Як повідомляє видання Autocar, посилаючись на власні джерела, новий електромобіль буде називатися Silent Shadow. Цец товарний знак був зареєстрований материнською компанією, BMW, наприкінці 2020 року. Журналісти вважають, що Silent Shadow — це посилання на назву дуже популярної моделі Rolls-Royce Silver Shadow, яка була бестселером з 1965 по 1980 роки. Також є припущення, що слово silent (тиша) у назві авто натякає на безшумність електродвигуна.

[ + – ] Легендарне авто Rolls-Royce Silver Shadow Фото: historics.co.uk

Подробиці про дизайн та технічні характеристики Silent Shadow тримаються у найсуворішому секреті. Однак ширяться чутки, що її трансмісія й акумулятори будуть такими самим, як і у електропозашляховика BMW iX. Якщо чутки підтвердяться, то електрокар отримає задньоприводне і повнопривіде компонування та акумулятори об'ємом на 100 кВт · год, що дає можливість подолати відстань у 500 км.

Раніше повідомлялося, що бренд Rolls-Royce електрифікує модель Phantom. Над цим проэктом працювали інженери науково-дослідного центру BMW. Однак пізніше компанія відмовилася від цієї затії на користь абсолютно нового продукту, який доведеться будувати з нуля.

Дата випуску електромобіля і його приблизна вартість поки не відомі.

Нагадаємо: раніше стало відомо, що Fiat Chrysler і Peugeot-Citroen створили третього у світі автогіганта.