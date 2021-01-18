Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen создали третьего в мире автогиганта
После слияния обещано не закрывать заводов и не отказываться от существующих марок.
Итало-американская Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская PSA Group закрыли сделку по слиянию, в результате которого создан один из крупнейших автопроизводителей в мире – Stellantis.
Процесс слияния был начат в декабре 2019 года. Образовалась корпорация с годовым выпуском около 8,7 млн автомобилей (по итогам 2019 года) – это третий результат в мире после Toyota и Volkswagen Group.
Акции Stellantis будут торговаться на бирже в Париже, Милане и Нью-Йорке. Капитализация FCA и PSA вместе взятых составляла около $51 млрд на закрытие торгов в пятницу, 15 января.
Слияние подразумевает равноправное участие партнеров (50/50), штаб-квартира Stellantis расположена в Нидерландах. Ее председателем правления на ближайшие пять лет стал Джон Элканн (бывший председатель FCA), а генеральным директором – Карлос Таварес (прежний председатель и гендиректор PSA). Сами FCA и PSA считаются упраздненными, то есть все 14 автомобильных марок и около 50 автозаводов входят в Stellantis напрямую.
В портфеле новой компании такие марки: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall.
Ранее руководство компаний обещало после слияния не закрывать заводов и не отказываться от существующих марок.
Экономия от слияния оценивается в 6 млрд долларов в год. Значительную часть сэкономленных средств обещано направить на развитие новых технологий.
Напомним, в 2020 году украинцы купили 85,5 тысячи новых автомобилей. Самыми популярными марками стали:
- Renault – 14 360 ед. (-2% по сравнению с прошлым годом);
- Toyota – 13 315 (+6%);
- Kia – 6 089 (-20%);
- Skoda – 5 061 (-19%);
- Hyundai – 4 031 (-21%);
- Nissan – 3 834 (-28%);
- Volkswagen – 3 690 (-21%);
- Peugeot – 3 037 (+28%);
- Suzuki – 2 966 (+13%);
- Mazda – 2 844 (+15%).