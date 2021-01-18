Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen создали третьего в мире автогиганта

После слияния обещано не закрывать заводов и не отказываться от существующих марок.

Итало-американская Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская PSA Group закрыли сделку по слиянию, в результате которого создан один из крупнейших автопроизводителей в мире – Stellantis.

Процесс слияния был начат в декабре 2019 года. Образовалась корпорация с годовым выпуском около 8,7 млн автомобилей (по итогам 2019 года) – это третий результат в мире после Toyota и Volkswagen Group.

Акции Stellantis будут торговаться на бирже в Париже, Милане и Нью-Йорке. Капитализация FCA и PSA вместе взятых составляла около $51 млрд на закрытие торгов в пятницу, 15 января.

Слияние подразумевает равноправное участие партнеров (50/50), штаб-квартира Stellantis расположена в Нидерландах. Ее председателем правления на ближайшие пять лет стал Джон Элканн (бывший председатель FCA), а генеральным директором – Карлос Таварес (прежний председатель и гендиректор PSA). Сами FCA и PSA считаются упраздненными, то есть все 14 автомобильных марок и около 50 автозаводов входят в Stellantis напрямую.

В портфеле новой компании такие марки: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall.

Ранее руководство компаний обещало после слияния не закрывать заводов и не отказываться от существующих марок.

Экономия от слияния оценивается в 6 млрд долларов в год. Значительную часть сэкономленных средств обещано направить на развитие новых технологий.

Напомним, в 2020 году украинцы купили 85,5 тысячи новых автомобилей. Самыми популярными марками стали: