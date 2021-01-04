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Названы ТОП-10 самых популярных марок новых авто в Украине за 2020 год

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Бестселлером на украинском рынке стала Toyota RAV 4

Всего за весь 2020 год украинцы купили 85,5 тысячи новых автомобилей.

В декабре было приобретено 9801 машину – наибольшее количество за весь год, — передает "Укравтопром".

В ассоциации отмечают, что падение спроса на новые автомобили в Украине не так велик, как в странах Европы. Но причина этому является и без того низкий спрос на новые автомобили. По данным "Укравтопрома" в Украине рынок новых автомобилей занимает всего 20%. Остальные 80% занимает вторичный рынок, который благодаря либерализации ввоза авто в страну, сильно вырос.

В некоторые месяцы 2020 было куплено даже больше машин, чем в 2019. Такими месяцами стали: декабрь, июль, январь и февраль.

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Динамика продаж новых автомобилей

Самыми популярными марками, по данным ассоциации стали:

  1. Renault – 14360 (-2% по сравнению с прошлым годом);
  2. Toyota – 13315 (+6%);
  3. Kia – 6089 (-20%);
  4. Skoda – 5061 (-19%);
  5. Hyundai – 4031 (-21%);
  6. Nissan – 3834 (-28%);
  7. Volkswagen – 3690 (-21%);
  8. Peugeot – 3037 (+28%);
  9. Suzuki – 2966 (+13%);
  10. Mazda – 2844 (+15%).

Также "Укравтопром" назвал самые популярные модели автомобилей:

  1. Toyota RAV-4 – 5689;
  2. Renault Duster – 5534;
  3. Kia Sportage – 5043;
  4. Hyundai Tucson – 2280;
  5. Skoda Octavia – 1855 новых регистраций.

По сравнению с 2019 годом новых автомобилей было куплено на 3% меньше. Наименьшее количество автомобилей было куплено в апреле 2020 года, когда действовал локдаун. Тогда приобрели 3664 машины. Это почти в два раза меньше, чем в марте – 6244.

Напомним, в 2020 году было приобретено 559 новых электромобилей.