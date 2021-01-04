Названы ТОП-10 самых популярных марок новых авто в Украине за 2020 год
Всего за весь 2020 год украинцы купили 85,5 тысячи новых автомобилей.
В декабре было приобретено 9801 машину – наибольшее количество за весь год, — передает "Укравтопром".
В ассоциации отмечают, что падение спроса на новые автомобили в Украине не так велик, как в странах Европы. Но причина этому является и без того низкий спрос на новые автомобили. По данным "Укравтопрома" в Украине рынок новых автомобилей занимает всего 20%. Остальные 80% занимает вторичный рынок, который благодаря либерализации ввоза авто в страну, сильно вырос.
В некоторые месяцы 2020 было куплено даже больше машин, чем в 2019. Такими месяцами стали: декабрь, июль, январь и февраль.
Самыми популярными марками, по данным ассоциации стали:
- Renault – 14360 (-2% по сравнению с прошлым годом);
- Toyota – 13315 (+6%);
- Kia – 6089 (-20%);
- Skoda – 5061 (-19%);
- Hyundai – 4031 (-21%);
- Nissan – 3834 (-28%);
- Volkswagen – 3690 (-21%);
- Peugeot – 3037 (+28%);
- Suzuki – 2966 (+13%);
- Mazda – 2844 (+15%).
Также "Укравтопром" назвал самые популярные модели автомобилей:
- Toyota RAV-4 – 5689;
- Renault Duster – 5534;
- Kia Sportage – 5043;
- Hyundai Tucson – 2280;
- Skoda Octavia – 1855 новых регистраций.
По сравнению с 2019 годом новых автомобилей было куплено на 3% меньше. Наименьшее количество автомобилей было куплено в апреле 2020 года, когда действовал локдаун. Тогда приобрели 3664 машины. Это почти в два раза меньше, чем в марте – 6244.
Напомним, в 2020 году было приобретено 559 новых электромобилей.