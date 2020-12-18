В 2020 в Украине приобрели 559 новых электромобилей: топ-10 популярных "электричек"
Кроме люксовых экземпляров, в списке оказались и новинки китайского автопрома.
С января по ноябрь нынешнего года украинцы зарегистрировали 6,8 тысяч машин, из них 559 являются новыми электрокарами, передает Укравтопром.
Список 10 самых популярных электромобилей выглядит так (стоимость и запас хода по WLTP указаны для базовых комплектаций):
Audi E-Tron — 103 авто
Цена стартует от 1,923,650 гривен. Запас хода до 411 км.
Hyndai Ioniq —103 авто;
Цена от 710,000 гривен. Запас хода до 250 км.
Jaguar I-Pace — 74 шт;
Цена от 2,316,670 гривен. Запас хода до 470 км.
Porsche Taycan — 56 шт;
Цена от 3,342,800. Запас хода до 407 км.
Hyundai Kona Electric — 53 шт;
Цена от 1,012,500 гривен. Запас хода до 450 км
BMW i3 — 48 шт;
Цена от 1,000,017 гривен. Запас хода до 200 км
Tesla Model X — 30 шт;
Официально в Украине не продается. Запас хода до 375 км
JAC iEV7S — 20 шт;
Цена от 575,000 гривен. Запас хода до 300 км
Nissan Leaf — 17 шт;
Официально в Украине не продается. Запас хода до 160 км
Tesla Model 3 — 14 шт;
Официально в Украине не продается. Запас хода до 354 км
ZHIDOU D2 — 8 шт.
Цена от 530,000. Запас хода до 120 км
В топе как минимум 5 автомобилей из премиум сегмента. Другие же 6 электромобилей средне бюджетные или относительно бюджетные решения.
Также в Украине достаточно популярны б\у электромобили. Это связывают с их достаточно низкой стоимостью на американских аукционах, а также льготные условия для растаможки и оформления в Украине. Благодаря спросу вскоре на украинском рынке начнут официально продавать электромобили от Volkswagen и Nissan.
Напомним что венгры с китайскими инвесторами вскоре начнут выпускать электрические "Икарусы".
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