В 2020 в Украине приобрели 559 новых электромобилей: топ-10 популярных "электричек"

Кроме люксовых экземпляров, в списке оказались и новинки китайского автопрома.

С января по ноябрь нынешнего года украинцы зарегистрировали 6,8 тысяч машин, из них 559 являются новыми электрокарами, передает Укравтопром.

Список 10 самых популярных электромобилей выглядит так (стоимость и запас хода по WLTP указаны для базовых комплектаций):

Audi E-Tron — 103 авто

[ + – ] Audi E-tron

Цена стартует от 1,923,650 гривен. Запас хода до 411 км.

Hyndai Ioniq —103 авто;

[ + – ] Hyndai Ioniq

Цена от 710,000 гривен. Запас хода до 250 км.

Jaguar I-Pace — 74 шт;

[ + – ] Jaguar I-Pace

Цена от 2,316,670 гривен. Запас хода до 470 км.

Porsche Taycan — 56 шт;

[ + – ] Porsche Taycan

Цена от 3,342,800. Запас хода до 407 км.

Hyundai Kona Electric — 53 шт;

[ + – ] Hyndai Kona

Цена от 1,012,500 гривен. Запас хода до 450 км

BMW i3 — 48 шт;

[ + – ] BMW i3

Цена от 1,000,017 гривен. Запас хода до 200 км

Tesla Model X — 30 шт;

[ + – ] Tesla Model X

Официально в Украине не продается. Запас хода до 375 км

JAC iEV7S — 20 шт;

[ + – ] JAC iEV7S

Цена от 575,000 гривен. Запас хода до 300 км

Nissan Leaf — 17 шт;

Официально в Украине не продается. Запас хода до 160 км

Tesla Model 3 — 14 шт;

[ + – ] Tesla Model 3

Официально в Украине не продается. Запас хода до 354 км

ZHIDOU D2 — 8 шт.

[ + – ] ZHIDOU D2

Цена от 530,000. Запас хода до 120 км

В топе как минимум 5 автомобилей из премиум сегмента. Другие же 6 электромобилей средне бюджетные или относительно бюджетные решения.

Также в Украине достаточно популярны б\у электромобили. Это связывают с их достаточно низкой стоимостью на американских аукционах, а также льготные условия для растаможки и оформления в Украине. Благодаря спросу вскоре на украинском рынке начнут официально продавать электромобили от Volkswagen и Nissan.

Напомним что венгры с китайскими инвесторами вскоре начнут выпускать электрические "Икарусы".

А на европейский рынок вышел первый электро-кроссовер Ford Mustang Mach-E