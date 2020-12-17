Венгры с китайцами возрождают "Икарус". Теперь он будет электрическим (фото)

При полной зарядке аккумулятора новый электробус "Икарус" сможет проезжать 200-260 км.

Директор компании Ikarus Jarmutechnika Kft. Золтан Танко рассказал, что они начали выпускать электроавтобусы. Новую модель "Икаруса", CityPioneer, венгры разрабатывали совместно с китайской фирмой CRRC. Об этом рассказывает издание mukachevo.net.

Премьера электроавтобуса Ikarus-CRRC CityPioneer состоялась в венгерском городе Секешфехервар, где находится исторический завод "Икаруса". На текущий момент на заводе собирают первую партию из сорока автобусов.

В новом электробусе будет низкий пол, он рассчитывается на 76 пассажиров. Его оборудуют электромотором мощностью 240 кВт (326 лошадиных сил) и литиево-ионным аккумулятором с емкостью 33 кВт/ч. Сообщается, что на полной зарядке автобус может преодолевать расстояние 200-260 километров.

Производитель пока не сообщает стоимость новых электробусов "Икарус" и даты начала продаж. Однако бюджет самого проекта составил 841 млн форинтов (примерно 80,8 млн гривен).

[ + – ] Новый электрический автобус "Икарус" [ + – ] Новый электрический автобус "Икарус" Фото: mukachevo.net [ + – ] Новый электрический автобус "Икарус" [ + – ] Новый электрический автобус "Икарус" [ + – ] Новый электрический автобус "Икарус"

Также до 31 марта 2023 года планируется выпустить несколько новых модицикаций "Икаруса" разной длины. За этим процессом стоит венгерский предприниматель Габор Селеш, который неоднократно пытался воскресить "Икарус" под маркой Ikarusbus.

Отметим, венгерские автобусы марки "Икарус" в течение длительного времени были одним из основных видов пассажирского транспорта во многих городах бывшего СССР и стран Восточной Европы. В Советский союз "Икарусы" 280-й модели прибывали вплоть до его развала, до 1991 года. Однако после падения "железного занавеса" бывшие клиенты из разных стран начали массово отменять заказы, не в последнюю очередь из-за того, что не имели возможности заплатить за новые автобусы. В результате венгерский завод обанкротился.

В конце 1999 года "Икарус" попал в руки французской группы Irisbus, принадлежащей Iveco. Однако производство автобусов марки "Икарус" так и не вернулось к былым показателям. В 2003 году из-за нерентабельности закрыли фабрику в Секешфехерваре, а в 2007 — и в Будапеште. В 2007 году Iveco продала подразделение венгерской группе Muszertechnika, однако на протяжении следующих лет ничего не происходило. Позже компания Ikarus Jarmutechnika Kft. выкупила права на бренд и логотип "Икаруса". Именно она и начала возрождать легендарную марку автобусов.

Напомним, первый украинский электробус собрал львовский завод "Электрон" еще в 2015 году. В 2017 году Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львов проехался по городу на электробусе "Электрон".

А французская компания Blue Solutions разработала электрический автобус, на перезарядку которого необходимо всего 20 секунд.