На европейский рынок прибыл первый электрокар-кроссовер Ford Mustang Mach-E
В Норвегию поставлена первая партия из 17 электрических кроссоверов от компании "Ford" модели "Mustang Mach-E".
Норвежское подразделение "Ford" поделилось в Instagram кадрами с первыми экземплярами долгожданных электрокаров, прибывших прямо с завода в мексиканском городе Куаутитлан. Сообщается, что эти машины демонстрационные и предназначены для дилерских шоурумов.
Автомобиль имеет полный привод, автоматическую коробку передач, оснащен двигателем в 346 лошадиных сил, а также способен на быструю зарядку. Если его подключить к зарядной станции IONITY мощностью 150 кВт, то всего за 10 минут он может пополнить пробег на 93 км.
Как передает Foxnews во вторник, 15 декабря: "Новый "Mustang Mach-E" сочетает в себе облик самого культового спортивного автомобиля с кузовом компактного внедорожника".
"Сделанный в Мексике Mach-E примерно такого же размера, как Ford Escape или Tesla Model Y, которые будут его ближайшим конкурентами среди экологичных машин".
На YouTube-канале "The Straight Pipes" можно посмотреть один из первых обзоров на новый "Ford Mustang Mach-E" 2021 года.
Цены на авто начинаются с 43 995 долларов, однако в связи с его классом, "Mach-E" имеет право на получение федерального налогового кредита в размере 7500 долларов, что снизит его цену на внутриамериканском рынке до 36 495 долларов. В самой скромной комплектации за деньги клиенты получат авто с аккумулятором, обеспечивающим запас хода в 211 миль.
Но, как сообщает издание, есть и другие модели, которые могут проехать на одном заряде до 300 миль и более (600 км по циклу WLTP), всего за 51 100 долларов, или 43 600 долларов для американцев, после упразднения федеральных налогов.
"Генеральный директор "Ford" Джим Фарли ясно извлек урок из успешной стратегии Tesla по обеспечению производительности, когда пару лет назад он сказал команде Mach-E "подумать о Mustang", прежде чем объявить миру модель Mach 1", – сообщает Fox.
Новая модель электрокара от "Ford" повторяет очертания легендарной версию "Mach 1", которая была добавлена в семейство "Ford Mustang" еще на исходе шестидесятых годов прошлого века.
Напомним, американская компания Tesla снимает с производства свой самый доступный электрокар, в ноябре этого года окончательно убрав из каталога "народный" вариант "Standard Range" для своего седана "Model 3".