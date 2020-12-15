На европейский рынок прибыл первый электрокар-кроссовер Ford Mustang Mach-E

В Норвегию поставлена первая партия из 17 электрических кроссоверов от компании "Ford" модели "Mustang Mach-E".

Норвежское подразделение "Ford" поделилось в Instagram кадрами с первыми экземплярами долгожданных электрокаров, прибывших прямо с завода в мексиканском городе Куаутитлан. Сообщается, что эти машины демонстрационные и предназначены для дилерских шоурумов.

Автомобиль имеет полный привод, автоматическую коробку передач, оснащен двигателем в 346 лошадиных сил, а также способен на быструю зарядку. Если его подключить к зарядной станции IONITY мощностью 150 кВт, то всего за 10 минут он может пополнить пробег на 93 км.

[ + – ] Источник: Fordnorge

Как передает Foxnews во вторник, 15 декабря: "Новый "Mustang Mach-E" сочетает в себе облик самого культового спортивного автомобиля с кузовом компактного внедорожника".

"Сделанный в Мексике Mach-E примерно такого же размера, как Ford Escape или Tesla Model Y, которые будут его ближайшим конкурентами среди экологичных машин".

На YouTube-канале "The Straight Pipes" можно посмотреть один из первых обзоров на новый "Ford Mustang Mach-E" 2021 года.

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Цены на авто начинаются с 43 995 долларов, однако в связи с его классом, "Mach-E" имеет право на получение федерального налогового кредита в размере 7500 долларов, что снизит его цену на внутриамериканском рынке до 36 495 долларов. В самой скромной комплектации за деньги клиенты получат авто с аккумулятором, обеспечивающим запас хода в 211 миль.

Но, как сообщает издание, есть и другие модели, которые могут проехать на одном заряде до 300 миль и более (600 км по циклу WLTP), всего за 51 100 долларов, или 43 600 долларов для американцев, после упразднения федеральных налогов.

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"Генеральный директор "Ford" Джим Фарли ясно извлек урок из успешной стратегии Tesla по обеспечению производительности, когда пару лет назад он сказал команде Mach-E "подумать о Mustang", прежде чем объявить миру модель Mach 1", – сообщает Fox.

Новая модель электрокара от "Ford" повторяет очертания легендарной версию "Mach 1", которая была добавлена в семейство "Ford Mustang" еще на исходе шестидесятых годов прошлого века.

Напомним, американская компания Tesla снимает с производства свой самый доступный электрокар, в ноябре этого года окончательно убрав из каталога "народный" вариант "Standard Range" для своего седана "Model 3".