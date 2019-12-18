Fiat Chrysler и производитель Peugeot и Citroen подписали соглашение о слиянии

После слияния появится четвертый в мире по числу выпускаемых автомобилей производитель

Французская группа PSA и итальяно-американская Fiat Chrysler Automobiles (FCA) подписали юридически обязывающее соглашение о слиянии по принципу 50/50. Об этом говорится в их совместном заявлении.

PSA выпускает автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall. Группа FCA – автомобили Fiat и Chrysler, а также Alfa Romeo, Lancia, Dodge, Abarth, Maserati, Jeep, Ram Trucks.

После слияния появится четвертый в мире по числу выпускаемых автомобилей производитель – 3,14 млн (в 2018 году). Первую тройку образуют Volkswagen Group – 3,64 млн автомобилей, Renault-Nissan-Mitsubishi – 3,4 млн, Toyota – 3,22 млн.

Крупнейшие акционеры пообещали проголосовать в пользу сделки на внеочередных собраниях. При этом китайская Dongfeng, которой принадлежит 12% PSA, согласилась продать группе часть акций, в результате чего ее доля в объединенной компании сократится до 4,5%.

Советы директоров PSA и FCA одобрили слияние в октябре.

Акционеры FCA и PSA будут владеть по 50% акций объединенной компании. Возглавит ее генеральный директор PSA Group Карлос Таварес, а Джон Элкан, являющийся председателем правления Fiat Chrysler, займет такую же должность и в объединенной компании. Совет директоров объединенной компании будет состоять из 11 человек - по пять директоров от каждой компании плюс CEO Таварес.

Капитализация объединенной компании оценивается в 50 млрд долларов. Синергетический эффект от сделки ожидается примерно в 3,7 млрд евро в год, при этом не планируется закрытие ни одного завода.

Сделку обещано завершить в течение ближайших 12-15 месяцев.

Как ранее писал Фокус: