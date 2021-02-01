У Європі зростає популярність електрокарів: у грудні продали рекордну 281 тис
Бестселером грудня став Volkswagen ID.3.
Популярність електрокарів у Євросоюзі стрімко зростає. Незважаючи на те, що в цілому автомобільний ринок ЄС залишався в мінусі, у грудні було продано рекордну 281 тис гібридів і електрокарів (+ 264% порівняно з груднем 2019 року). Для порівняння: у листопаді було продано на 115 тис таких машин менше. Про це пише 3dnews з посиланням на Сleantechnica.
У результаті вражаючих продажів частка всіх підключаємих авто (PEV) у грудні зросла до 23%, а чистих електрокарів (BEV) — до 14%. У цілому продажі PEV за весь 2020 рік перевищили 1 млн одиниць, що на 142% більше показника 2019 року. І, швидше за все, продажі будуть тепер рости ще більше.
Бестселером грудня став Volkswagen ID.3. На ринок було поставлено 28 108 цих авто.
У трійку лідерів входять також Tesla Model 3 (продано 24 664 одиниць) і Renault Zoe (продано 16 322).
Серед інших лідерів можна згадати електричний кросовер Hyundai Kona EV (4 місце, 11 340 проданих машин), електрокар Nissan Leaf (7 місце, 5424 одиниць). Новачками стали Fiat 500e з 10-м місцем і VW ID.4 з 11-м місцем.
Зазначимо, що нещодавно гендиректор Volkswagen Ральф Брандтеттер у своєму профілі на LinkedIn написав про те, що автоконцерн приступив до розробки нової моделі електрокара під назвою Trinity.
Крім того, компанія Rolls-Royce в кінці 2021 року планує випустити люксовий електрокар. Примітно, що новинка буде розроблена не на базі наявних моделей — це буде абсолютно новий продукт.