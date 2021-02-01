У Європі зростає популярність електрокарів: у грудні продали рекордну 281 тис

Бестселером грудня став Volkswagen ID.3.

Популярність електрокарів у Євросоюзі стрімко зростає. Незважаючи на те, що в цілому автомобільний ринок ЄС залишався в мінусі, у грудні було продано рекордну 281 тис гібридів і електрокарів (+ 264% порівняно з груднем 2019 року). Для порівняння: у листопаді було продано на 115 тис таких машин менше. Про це пише 3dnews з посиланням на Сleantechnica.

У результаті вражаючих продажів частка всіх підключаємих авто (PEV) у грудні зросла до 23%, а чистих електрокарів (BEV) — до 14%. У цілому продажі PEV за весь 2020 рік перевищили 1 млн одиниць, що на 142% більше показника 2019 року. І, швидше за все, продажі будуть тепер рости ще більше.

Бестселером грудня став Volkswagen ID.3. На ринок було поставлено 28 108 цих авто.

У трійку лідерів входять також Tesla Model 3 (продано 24 664 одиниць) і Renault Zoe (продано 16 322).

[ + – ] cleantechnica/Рейтинг продажів підключаємих автомобілів у ЄС у грудні

Серед інших лідерів можна згадати електричний кросовер Hyundai Kona EV (4 місце, 11 340 проданих машин), електрокар Nissan Leaf (7 місце, 5424 одиниць). Новачками стали Fiat 500e з 10-м місцем і VW ID.4 з 11-м місцем.

Зазначимо, що нещодавно гендиректор Volkswagen Ральф Брандтеттер у своєму профілі на LinkedIn написав про те, що автоконцерн приступив до розробки нової моделі електрокара під назвою Trinity.

Крім того, компанія Rolls-Royce в кінці 2021 року планує випустити люксовий електрокар. Примітно, що новинка буде розроблена не на базі наявних моделей — це буде абсолютно новий продукт.