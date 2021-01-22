Volkswagen раскрыл подробности о флагманском электрокаре Trinity

Генеральный директор автоконцерна сообщил некоторые детали о новинке.

Недавно гендиректор Volkswagen Ральф Брандтеттер в своем профиле на LinkedIn, написал о том, что автоконцерн приступил к разработке новой модели электрокара под названием Trinity.

Как сообщает издание cnet.com, со ссылкой на пост Брандтеттера, Trinity станет альтернативой проекта Landjet, разрабатываемого Volkswagen для дочерних компаний Audi, Porsche и Bentley. Новинка Trinity будет оснащаться интеллектуальной системой, которая поможет водителю не только поддерживать набранную скорость, но и держать авто на конкретной полосе. Данную систему не стоит воспринимать как автопилот, потому что в управлении без водителя все же не обойдется. Согласно мнению журналистов cnet.com, эта технология является прямым конкурентом Super Cruise, которую разработали в General Motors.

Также гендиректор Volkswagen сообщил о том, что при сборке электромобиля будет использоваться кардинально новый технологический подход. Может быть, Брандтеттер намекает на то, что автопроизводителю удалось уменьшить количество выбросов углекислого газа в атмосферу при сборке электрокаров.

О стоимости и дате выхода новинки на рынок, а также подробности о ее технических характеристиках пока что ничего не сообщается. Гендиректор автоконцерна отказался комментировать это. А вот что касается проекта Landjet, то известно, что флагманы, построенные на его этой платформе, оснастят аккумуляторами, обеспечивающие дальность хода в 650 км. Первый электрокар Landjet должен выйти в ближайшее время у Audi, затем у Porsche и Bentley.

Ранее мы сообщали, что Volkswagen представит 70 электромобилей и 60 гибридов к 2030 году. Компания намерена активно инвестировать в производство электрокаров, гибридных автомобилей, разработку программного обеспечения. Об этом было объявлено во время очередного раунда финансового планирования.