Volkswagen розкрив подробиці про флагманський електрокар Trinity

Генеральний директор автоконцерну повідомив деякі деталі про новинку.

Нещодавно гендиректор Volkswagen Ральф Брандтеттер у своєму профілі на LinkedIn, написав про те, що автоконцерн розпочав розробки нової моделі електрокара під назвою Trinity.

Як повідомляє видання cnet.com, з посиланням на пост Брандтеттера, Trinity стане альтернативою проєкту Landjet, що розробляється Volkswagen для дочірніх компаній Audi, Porsche та Bentley. Новинка Trinity буде оснащуватися інтелектуальною системою, яка допоможе водієві не тільки підтримувати набрану швидкість, але і тримати авто на конкретній смузі. Цю систему не варто сприймати як автопілот, тому що в управлінні без водія все ж не обійтися. Відповідно до думки журналістів cnet.com, ця технологія є прямим конкурентом Super Cruise, яку розробили в General Motors.

Також гендиректор Volkswagen повідомив про те, що під час складання електромобіля буде використовуватися кардинально новий технологічний підхід. Можливо, Брандтеттер натякає на те, що автовиробникові вдалося зменшити кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу під час складання електрокарів.

Про вартість і дату виходу новинки на ринок, а також подробиці про її технічні характеристики поки що нічого не повідомляється. Гендиректор автоконцерну відмовився коментувати це. А ось що стосується проєкту Landjet, то відомо, що флагмани, побудовані на його цій платформі, забезпечать акумуляторами, які гарантуватимуть дальність ходу до 650 км. Перший електрокар Landjet повинен зʼявитися найближчим часом в Audi, потім у Porsche і Bentley.

Раніше ми повідомляли, що Volkswagen представить 70 електромобілів і 60 гібридів до 2030 року. Компанія має намір активно інвестувати у виробництво електрокарів, гібридних автомобілів, розробку програмного забезпечення. Про це було оголошено під час чергового раунду фінансового планування.