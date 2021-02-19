Автоновинки 2021: які нові моделі електрокарів, гібридів та авто чекати в Україні

Які новинки з'являться на українському ринку в 2021 році — огляд Фокуса.

У 2020 році український ринок нових легкових автомобілів пережив чимало потрясінь, а вектор попиту кілька разів змінював напрямок. На початку року — зростання продажів, потім, із введенням у березні карантину — спад, а влітку та восени — знову коливання. Підсумок — 95,5 тис. машин з урахуванням легкої комерційної техніки. Це на 2,2% менше, ніж у 2019 році.

Рік, що настав, навряд чи ознаменується яскравим злетом, але й відвертих провалів не передбачається — звичайно, за умови збереження стабільності в економіці. У 2021 році на нас чекає чимало цікавих новинок, враховуючи електрокари та кросовери. У цьому матеріалі Фокус зібрав найцікавіші анонсовані премʼєри автопрому 2021.

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Для зручності ми сегментували нові авто 2021 року не за брендами та датами виходу на український ринок, а за категоріями — електрокари, кросовери і SUV, а також моделі з класичними кузовами седан і хетчбек. Комплектації та ціни новинок імпортери озвучуватимуть ближче до старту продажів, тому ми позначаємо лише ціновий діапазон: мас-маркет, середній клас, преміум. І тільки в окремих випадках, якщо це відомо, вказуємо точні ціни.

З оглядкою на пандемію коронавірусу, що триває, зазначені в статті терміни виходу новинок слід вважати орієнтовними. Дати можуть зрушити через перебої з поставками комплектувальних та інших наслідків карантинних обмежень по всьому світу. Тому інформацію про старт продажів новинок авто 2021 року уточнюйте безпосередньо в офіційних дилерів конкретного бренду.

Електрокари

Сегмент електрокарів в Україні зростає з кожним роком, і хоча попитом користуються, головним чином, старі машини, покупці все частіше дивляться в бік нових моделей. Цю тенденцію повною мірою відображає спектр електрокарів, заявлених до дебюту в Україні в 2021 році.

Головною електричною новинкою Audi стане Електроседан Audi e-tron GT. В Європі продажі стартують навесні, а до нас машина добереться ближче до кінця року. Audi e-tron GT, який дебютував у двох версіях із силовою установкою потужністю 470 і 590 к. с., побудований з використанням концепції та технологій вже представленого в Україні Porsche Taycan.

Зі свого боку, Porsche Taycan у першому кварталі 2021 року запропонований в задньоприводному виробництві (до сих пір у нас продавалися виключно повнопривідні версії з моторами на обох осях).

Компанію йому складе абсолютна новинка лінійки Taycan — електроуніверсал Porsche Taycan Cross Turismo зі збільшеним кліренсом. Перша інформація про машину зʼявилася на початку лютому, ближче до літа стартують продажі в Європі, а в Україні Taycan Cross Turismo варто чекати до початку осені. Ціни і точні характеристики будуть оголошені ближче до старту продажів.

Volvo в 2021 році привезе в Україну свій перший повністю електричний кросовер — Volvo XC40 Recharge. Силова установка — два електромотори сумарною потужністю 408 к. с. і 660 Нм. Заявлений пробіг на одній зарядці — 400 км. Дата запуску в Україні та ціни поки не оголошені, але машина однозначно не буде дешевою.

Усі перераховані вище електричні новинки належать до преміум-сегменту і тому не зроблять погоди на українському ринку електрокарів. Помітне зростання продажів варто чекати з появою більш доступних моделей, але той же Nissan Leaf у нас досі продають виключно "сірі" дилери. Та й Volkswagen поки побоюється виводити на український ринок свої електрокари — хетчбек Volkswagen ID.3 і кросовер Volkswagen ID.4. Ці моделі не зʼявляться в Україні не тільки в 2021 році, але й, швидше за все, у 2022-му теж.

Електричні кросовери Peugeot e-2008, Citroen e-C4, Opel Mokka-e та DS 3 Crossback E-Tense належать до середнього цінового сегменту, але теж виявляться по кишені далеко не всім шанувальникам електрокарів. Ці машини є електричними версіями своїх однойменних побратимів із ДВЗ, ділять одну платформу й ідентичну технічну начинку — електромотор потужністю 100 кВт (136 к. с.) і батарею на 50 кВт⋅год із запасом ходу до 350 км. Усі моделі стартують на нашому ринку в другій половині 2021 року. Українські ціни поки не оголошені, але, наприклад, Peugeot e-2008 у Франції коштує від €37 000 — в Україні цінник буде нітрохи не менше.

Тому напрошується очевидний висновок: у 2021 році український ринок електрокарів, як і раніше, буде приростати здебільшого за рахунок імпорту старих машин.

Ключові новинки в класі електрокарів

Модель Диапазон цен Мощность (л.с.)/запас хода (км) Дата появления в Украине Peugeot e-2008 средний класс 136/310–350 II полугодие 2021 года Citroen e-C4 средний класс 136/310–350 II полугодие 2021 года Opel Mokka-e средний класс 136/310–350 II полугодие 2021 года Audi e-tron GT премиум 470–590/500 конец 2021 года Porsche Taycan 2WD от €76 800 408–476 л.с./430–480 I квартал 2021 года Porsche Taycan Cross Turismo премиум н.д. будет объявлена позже Volvo XC40 Recharge премиум 408/400 будет объявлена позже

Кросовери, SUV і позашляховики

У Nissan у 2021 році очікуються відразу дві знакові премʼєри — нові покоління популярних кросоверів Nissan Juke і Nissan Qashqai. Обидва автомобілі є бестселерами марки, тому ставка на них висока. Точні терміни виходу машин в Україні поки не оголошені, але, найімовірніше, першим зʼявиться Juke, а потім Qashqai.

Оновлений Volkswagen Tiguan стане однією з головних новинок на українському ринку в 2021 році. Точна дата початку продажів ще не оголошена, але прийом замовлень вже відкритий: українцям запропоновані версії з моторами 2.0 TDI (150 к. с.) і 2.0 TSI (220 к. с.).

Найочікуваніша новинка Opel в Україні цього року — кросовер Opel Mokka нового покоління. Його електроверсію ми згадували вище, а у виконанні з ДВЗ автомобіль отримає сучасні бензинові мотори з турбонаддуванням.

У сегменті середньорозмірних кросоверів до кінця літа зʼявиться оновлений Skoda Kodiaq. Мотори — бензиновий 2.0 TSI (180 к. с.) і дизельний 2.0 TDI (150 і 200 к. с.).

У лінійці кросоверів Mazda цього року глобальних оновлень не передбачається, але восени почнуться продажі флагманського кросовера Mazda CX-9 з адаптивним круїз-контролем.

Бренд Subaru крім щойно запущених гібридних версій XV e-Boxer і Forester e-Boxer цього року порадує своїх шанувальників в Україні новим поколінням позашляхового універсалу Subaru Outback. А в Mitsubishi на другий квартал запланований дебют фейсліфтингового купе-кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.

У преміум-сегменті чекаємо Porsche Cayenne Coupe GT — нову надпотужну версію купеобразного кросовера марки. Автомобіль оснащений 4-літровим мотором потужністю 640 к. с. Українські ціни обіцяють оприлюднити в червні, а "живі" машини прибудуть до нас під кінець року.

Ще одна преміум-новинка — абсолютно новий купеподібний паркетник Infiniti QX55, представлений наприкінці 2020 року. Машина з турбомотором з віддачею 272 л. с. і 380 Нм стане конкурентом BMW X4 та Audi Q5 Sportback. Дата українського дебюту поки не позначена, орієнтовно це відбудеться в другому півріччі.

В Audi: протягом 2021 року в Україні будуть запущені оновлені моделі Audi Q2 і Audi Q5, а також Audi Q5 Sportback. Крім того, розшириться пропозиція "заряджених" кросоверів — чекаємо Audi SQ5 і Audi SQ5 Sportback, плюс більш потужні та дорогі Audi SQ7 TFSI і Audi SQ8 TFSI.

Нові авто в класі кросоверів і SUV

Модель Диапазон цен Мощность, л.с. Дата появления в Украине Nissan Juke масс-маркет н.д.* будет объявлена позже Nissan Qashqai масс-маркет н.д.* будет объявлена позже Opel Mokka масс-маркет н.д.* будет объявлена позже Skoda Kodiaq средний класс 150–200 конец лета 2021 года Volkswagen Tiguan средний класс 150–220 будет объявлена позже Infiniti QX55 премиум 272 будет объявлена позже Porsche Cayenne Coupe GT премиум 640 конец 2021 года * Гамма моторов для Украины будет объявлена ближе к началу продаж

Седани, хетчбеки й універсали

Попит на седани, хетчбеки й універсали в Україні неухильно знижується під натиском кросоверів і SUV, але й тут 2021 рік подарує нам декілька цікавих новинок.

Так, Renault в квітні анонсує запуск рестайлінгового седана Renault Megane, а у Volkswagen на 2021 рік припасені оновлені моделі Volkswagen Passat і Volkswagen Arteon.

До кінця зими у дилерів зʼявиться оновлений седан Jaguar XF у версіях із бензиновим і дизельним моторами обʼємом 2 л. Трансмісія — "автомат" і повний привід.

Серед анонсованих новинок із Китаю варто виділити JAC J7 — середньорозмірний пʼятидверний ліфтбек, обіцяний в Україні до кінця весни. У машини передній привід, бензиновий мотор 1.5 (150 к. с.), прийнятне оснащення. Попит на JAC J7 залежатиме не тільки від цін, а й загального рівня якості моделі.

Mazda навесні привезе в Україну версію Mazda6 із бензиновим турбомотором 2.5. А наприкінці року на наш ринок повернуться седани і хетчбеки Mazda3 з двигуном 2.0 — раніше поставки були припинені через високі ціни і, як наслідок, низький попит. Тепер чекаємо від імпортера більш зваженої цінової політики.

Mercedes-Benz влітку розпочне продаж ексклюзивного Mercedes-Maybach S-класу. Крім того, не заперечують, що вже цього року до нас завітає новий Mercedes-Benz C-класу, чий світовий дебют відбудеться наприкінці лютого.

Преміальний бренд DS цього року обіцяє великий бізнес-седан DS 9, який нарівні з іншими моделями DS відрізняють цікавий дизайн екстерʼєру та інтерʼєру, а також широкий список оснащення.

Моделі-новинки в сегментах седан/хетчбек/універсал