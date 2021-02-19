Автоновинки 2021: які нові моделі електрокарів, гібридів та авто чекати в Україні
Які новинки з'являться на українському ринку в 2021 році — огляд Фокуса.
У 2020 році український ринок нових легкових автомобілів пережив чимало потрясінь, а вектор попиту кілька разів змінював напрямок. На початку року — зростання продажів, потім, із введенням у березні карантину — спад, а влітку та восени — знову коливання. Підсумок — 95,5 тис. машин з урахуванням легкої комерційної техніки. Це на 2,2% менше, ніж у 2019 році.
Рік, що настав, навряд чи ознаменується яскравим злетом, але й відвертих провалів не передбачається — звичайно, за умови збереження стабільності в економіці. У 2021 році на нас чекає чимало цікавих новинок, враховуючи електрокари та кросовери. У цьому матеріалі Фокус зібрав найцікавіші анонсовані премʼєри автопрому 2021.
Для зручності ми сегментували нові авто 2021 року не за брендами та датами виходу на український ринок, а за категоріями — електрокари, кросовери і SUV, а також моделі з класичними кузовами седан і хетчбек. Комплектації та ціни новинок імпортери озвучуватимуть ближче до старту продажів, тому ми позначаємо лише ціновий діапазон: мас-маркет, середній клас, преміум. І тільки в окремих випадках, якщо це відомо, вказуємо точні ціни.
З оглядкою на пандемію коронавірусу, що триває, зазначені в статті терміни виходу новинок слід вважати орієнтовними. Дати можуть зрушити через перебої з поставками комплектувальних та інших наслідків карантинних обмежень по всьому світу. Тому інформацію про старт продажів новинок авто 2021 року уточнюйте безпосередньо в офіційних дилерів конкретного бренду.
Електрокари
Сегмент електрокарів в Україні зростає з кожним роком, і хоча попитом користуються, головним чином, старі машини, покупці все частіше дивляться в бік нових моделей. Цю тенденцію повною мірою відображає спектр електрокарів, заявлених до дебюту в Україні в 2021 році.
Головною електричною новинкою Audi стане Електроседан Audi e-tron GT. В Європі продажі стартують навесні, а до нас машина добереться ближче до кінця року. Audi e-tron GT, який дебютував у двох версіях із силовою установкою потужністю 470 і 590 к. с., побудований з використанням концепції та технологій вже представленого в Україні Porsche Taycan.
Зі свого боку, Porsche Taycan у першому кварталі 2021 року запропонований в задньоприводному виробництві (до сих пір у нас продавалися виключно повнопривідні версії з моторами на обох осях).
Компанію йому складе абсолютна новинка лінійки Taycan — електроуніверсал Porsche Taycan Cross Turismo зі збільшеним кліренсом. Перша інформація про машину зʼявилася на початку лютому, ближче до літа стартують продажі в Європі, а в Україні Taycan Cross Turismo варто чекати до початку осені. Ціни і точні характеристики будуть оголошені ближче до старту продажів.
Volvo в 2021 році привезе в Україну свій перший повністю електричний кросовер — Volvo XC40 Recharge. Силова установка — два електромотори сумарною потужністю 408 к. с. і 660 Нм. Заявлений пробіг на одній зарядці — 400 км. Дата запуску в Україні та ціни поки не оголошені, але машина однозначно не буде дешевою.
Усі перераховані вище електричні новинки належать до преміум-сегменту і тому не зроблять погоди на українському ринку електрокарів. Помітне зростання продажів варто чекати з появою більш доступних моделей, але той же Nissan Leaf у нас досі продають виключно "сірі" дилери. Та й Volkswagen поки побоюється виводити на український ринок свої електрокари — хетчбек Volkswagen ID.3 і кросовер Volkswagen ID.4. Ці моделі не зʼявляться в Україні не тільки в 2021 році, але й, швидше за все, у 2022-му теж.
Електричні кросовери Peugeot e-2008, Citroen e-C4, Opel Mokka-e та DS 3 Crossback E-Tense належать до середнього цінового сегменту, але теж виявляться по кишені далеко не всім шанувальникам електрокарів. Ці машини є електричними версіями своїх однойменних побратимів із ДВЗ, ділять одну платформу й ідентичну технічну начинку — електромотор потужністю 100 кВт (136 к. с.) і батарею на 50 кВт⋅год із запасом ходу до 350 км. Усі моделі стартують на нашому ринку в другій половині 2021 року. Українські ціни поки не оголошені, але, наприклад, Peugeot e-2008 у Франції коштує від €37 000 — в Україні цінник буде нітрохи не менше.
Тому напрошується очевидний висновок: у 2021 році український ринок електрокарів, як і раніше, буде приростати здебільшого за рахунок імпорту старих машин.
Ключові новинки в класі електрокарів
|
Модель
|
Диапазон цен
|
Мощность (л.с.)/запас хода (км)
|
Дата появления в Украине
|
Peugeot
e-2008
|
средний класс
|
136/310–350
|
II полугодие
2021 года
|
Citroen
e-C4
|
средний класс
|
136/310–350
|
II полугодие
2021 года
|
Opel
Mokka-e
|
средний класс
|
136/310–350
|
II полугодие
2021 года
|
Audi e-tron
GT
|
премиум
|
470–590/500
|
конец 2021 года
|
Porsche
Taycan 2WD
|
от €76
800
|
408–476 л.с./430–480
|
I квартал
2021 года
|
Porsche
Taycan Cross Turismo
|
премиум
|
н.д.
|
будет объявлена позже
|
Volvo XC40
Recharge
|
премиум
|
408/400
|
будет объявлена позже
Кросовери, SUV і позашляховики
У Nissan у 2021 році очікуються відразу дві знакові премʼєри — нові покоління популярних кросоверів Nissan Juke і Nissan Qashqai. Обидва автомобілі є бестселерами марки, тому ставка на них висока. Точні терміни виходу машин в Україні поки не оголошені, але, найімовірніше, першим зʼявиться Juke, а потім Qashqai.
Оновлений Volkswagen Tiguan стане однією з головних новинок на українському ринку в 2021 році. Точна дата початку продажів ще не оголошена, але прийом замовлень вже відкритий: українцям запропоновані версії з моторами 2.0 TDI (150 к. с.) і 2.0 TSI (220 к. с.).
Найочікуваніша новинка Opel в Україні цього року — кросовер Opel Mokka нового покоління. Його електроверсію ми згадували вище, а у виконанні з ДВЗ автомобіль отримає сучасні бензинові мотори з турбонаддуванням.
У сегменті середньорозмірних кросоверів до кінця літа зʼявиться оновлений Skoda Kodiaq. Мотори — бензиновий 2.0 TSI (180 к. с.) і дизельний 2.0 TDI (150 і 200 к. с.).
У лінійці кросоверів Mazda цього року глобальних оновлень не передбачається, але восени почнуться продажі флагманського кросовера Mazda CX-9 з адаптивним круїз-контролем.
Бренд Subaru крім щойно запущених гібридних версій XV e-Boxer і Forester e-Boxer цього року порадує своїх шанувальників в Україні новим поколінням позашляхового універсалу Subaru Outback. А в Mitsubishi на другий квартал запланований дебют фейсліфтингового купе-кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.
У преміум-сегменті чекаємо Porsche Cayenne Coupe GT — нову надпотужну версію купеобразного кросовера марки. Автомобіль оснащений 4-літровим мотором потужністю 640 к. с. Українські ціни обіцяють оприлюднити в червні, а "живі" машини прибудуть до нас під кінець року.
Ще одна преміум-новинка — абсолютно новий купеподібний паркетник Infiniti QX55, представлений наприкінці 2020 року. Машина з турбомотором з віддачею 272 л. с. і 380 Нм стане конкурентом BMW X4 та Audi Q5 Sportback. Дата українського дебюту поки не позначена, орієнтовно це відбудеться в другому півріччі.
В Audi: протягом 2021 року в Україні будуть запущені оновлені моделі Audi Q2 і Audi Q5, а також Audi Q5 Sportback. Крім того, розшириться пропозиція "заряджених" кросоверів — чекаємо Audi SQ5 і Audi SQ5 Sportback, плюс більш потужні та дорогі Audi SQ7 TFSI і Audi SQ8 TFSI.
Нові авто в класі кросоверів і SUV
|
Модель
|
Диапазон цен
|
Мощность, л.с.
|
Дата появления в Украине
|
Nissan Juke
|
масс-маркет
|
н.д.*
|
будет объявлена позже
|
Nissan
Qashqai
|
масс-маркет
|
н.д.*
|
будет объявлена позже
|
Opel Mokka
|
масс-маркет
|
н.д.*
|
будет объявлена позже
|
Skoda
Kodiaq
|
средний класс
|
150–200
|
конец лета 2021 года
|
Volkswagen
Tiguan
|
средний класс
|
150–220
|
будет объявлена позже
|
Infiniti
QX55
|
премиум
|
272
|
будет объявлена позже
|
Porsche
Cayenne Coupe GT
|
премиум
|
640
|
конец 2021 года
|
* Гамма моторов для Украины будет объявлена ближе к
началу продаж
Седани, хетчбеки й універсали
Попит на седани, хетчбеки й універсали в Україні неухильно знижується під натиском кросоверів і SUV, але й тут 2021 рік подарує нам декілька цікавих новинок.
Так, Renault в квітні анонсує запуск рестайлінгового седана Renault Megane, а у Volkswagen на 2021 рік припасені оновлені моделі Volkswagen Passat і Volkswagen Arteon.
До кінця зими у дилерів зʼявиться оновлений седан Jaguar XF у версіях із бензиновим і дизельним моторами обʼємом 2 л. Трансмісія — "автомат" і повний привід.
Серед анонсованих новинок із Китаю варто виділити JAC J7 — середньорозмірний пʼятидверний ліфтбек, обіцяний в Україні до кінця весни. У машини передній привід, бензиновий мотор 1.5 (150 к. с.), прийнятне оснащення. Попит на JAC J7 залежатиме не тільки від цін, а й загального рівня якості моделі.
Mazda навесні привезе в Україну версію Mazda6 із бензиновим турбомотором 2.5. А наприкінці року на наш ринок повернуться седани і хетчбеки Mazda3 з двигуном 2.0 — раніше поставки були припинені через високі ціни і, як наслідок, низький попит. Тепер чекаємо від імпортера більш зваженої цінової політики.
Mercedes-Benz влітку розпочне продаж ексклюзивного Mercedes-Maybach S-класу. Крім того, не заперечують, що вже цього року до нас завітає новий Mercedes-Benz C-класу, чий світовий дебют відбудеться наприкінці лютого.
Преміальний бренд DS цього року обіцяє великий бізнес-седан DS 9, який нарівні з іншими моделями DS відрізняють цікавий дизайн екстерʼєру та інтерʼєру, а також широкий список оснащення.
Моделі-новинки в сегментах седан/хетчбек/універсал
|
Модель
|
Диапазон цен
|
Мощность, л.с.
|
Дата появления в Украине
|
Renault
Megane
|
масс-маркет
|
115–140
|
апрель 2021 года
|
Mazda6 2.5
Turbo
|
средний класс
|
231
|
весна 2021 года
|
Jaguar XF
|
премиум
|
204–300
|
весна 2021 года
|
Volkswagen
Passat
|
средний класс
|
150–190
|
будет объявлена позже
|
Mercedes-Benz
C-класса
|
средний класс
|
н.д.*
|
будет объявлена позже
|
Mercedes-Maybach
S-класса
|
премиум
|
489–630
|
будет объявлена позже
|
* Гамма моторов для Украины будет объявлена ближе к
началу продаж