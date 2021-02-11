Выстрел дуплетом: Subaru начала продажи в Украине сразу двух гибридных моделей

Покупателям предложены Subaru XV e-Boxer и Forester e-Boxer с технологией «мягкий» гибрид.

Сегодня бренд Subaru начал в Украине продажи сразу двух гибридных моделей, наконец-то присоединившись к тренду гибридизации. Мировой дебют XV e-Boxer и Forester e-Boxer состоялся еще в 2019 году, в Европе продажи стартовали в 2020-м, а теперь пришла очередь Украины.

Обе новинки построены по технологии «мягкий» гибрид. Иными словами, машины лишены возможности подзарядки от стационарной сети, а восполнение заряда тяговой батареи осуществляется непосредственно во время движения за счет рекуперации на торможениях.

На XV e-Boxer и Forester e-Boxer используется идентичная по конструктиву и выходным параметрам гибридная система. Под капотом находится традиционный для Subaru оппозитный мотор — двухлитровая «четверка», знакомая по обычному XV и стартовой версии Forester. Ее отдача немного снижена для оптимизации работы гибридной системы, но это с лихвой компенсируется наличием электромотора.

Он расположен в корпусе вариатора Lineartronic и вступает в работу по команде электроники, помогая ДВС при старте с места, а также при ускорениях. Кроме того, возможна езда чисто на электротяге. Правда, отдельного режима EV у машин нет — электроника самостоятельно заглушает ДВС при устоявшемся движении и невысоких нагрузках. И запускает его вновь при критическом уменьшении заряда батареи либо при сильном нажатии на педаль акселератора. Заявленный пробег на электротяге невелик — 1,6 км, что объясняется небольшой емкостью батареи.

Гибридная система e-Boxer прибавила к массе к массе машин около 100 кг, а сама тяговая батарея расположена под полом багажника и почти не повлияла на его полезный объем по сравнению со стандартными бензиновыми версиями. Правда, в случае XV это достигнуто за счет отказа от запаски: вместо нее используется ремкомплект со специальным герметиком.

Мы привыкли, что гибриды, по паспорту, расходуют куда меньше топлива по сравнению со своими бензиновыми собратьями. Так, заявленный расход в городском цикле для Forester e-Boxer составляет 7,4 л/100 км против 9 л/100 км у чисто бензиновой версии, а для XV e-Boxer — 7,3 л/100 км против 8,9 ли/100 км.

"Фокус" оказался в ограниченном пуле СМИ, кому удалось прокатиться на обеих гибридных машинах Subaru еще до официальной украинской премьеры. И хотя с обстоятельными выводами мы подождем до проведения собственного полноценного теста, кое-что можно сказать даже по итогам однодневного экспресс-знакомства.

Самое главное: толк от появления гибридной системы действительно есть, пусть в реальности эффект и экономия топлива оказываются не столь впечатляющими, как в заявленных производителем данных. Дело в особенностях настройки самой системы e-Boxer: она запускает ДВС при любом сильном нажатии на педаль акселератора, что уменьшает и без того небольшой пробег на электротяге. По максимуму возможности системы e-Boxer можно реализовать при предельно плавном педалировании — только так получится приблизиться к паспортному расходу топлива.

На практике у нас получалось проезжать на чистом электричестве от 500 м до 1 километра. Впрочем, и такой результат можно считать отличным для движения в пробках и тянучках. К тому же заезды проходили в снежную погоду на нечищеных дорогах. По ровному сухому асфальту гибридные Subaru наверняка смогут проезжать на электротяге заявленные 1,6 км.

Еще один плюс перехода на гибридный привод смогут ощутить покупатели Forester e-Boxer. Входящий в оснащение модели внедорожный ассистент X-Mode (меняет алгоритм работы акселератора, ESP и АБС в зависимости от покрытия) мало того что двухрежимный, так еще работает в плотной связке с системой e-Boxer. При активации X-Mode электромотор запускается автоматически, увеличивая крутящий момент на колесах и тяговые возможности машины на бездорожье.

Фото: Фокус

Гибридные версии Subaru ожидаемо стали самыми дорогими в своих линейках. Так, XV e-Boxer стоит 1 млн 057 тысяч грн (против 1 млн 017 тысяч гривен за бензиновую топ-комплектацию), а Forester e-Boxer — минимум 1 млн 169 тыс грн (против 1 млн 103 тысячи за бензиновую версию с мотором 2.5). Тем не менее у новинок есть шансы занять свое место в сегменте гибридных SUV, ведь эти модели — единственные представители класса, щеголяющие постоянным полным приводом.