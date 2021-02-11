Постріл дуплетом: Subaru почала продаж в Україні відразу двох гібридних моделей

Покупцям запропоновані Subaru XV e-Boxer і Forester e-Boxer з технологією «м'який» гібрид.

Сьогодні бренд Subaru почав в Україні продаж відразу двох гібридних моделей, нарешті приєднавшись до тренду гібридизації. Світовий дебют XV e-Boxer і Forester e-Boxer відбувся ще у 2019 році, у Європі продажі стартували у 2020-му, а тепер прийшла черга України.

Обидві новинки побудовані за технологією «м'який» гібрид. Іншими словами, машини позбавлені можливості підзарядки від стаціонарної мережі, а заповнення заряду тягової батареї здійснюється безпосередньо під час руху за рахунок рекуперації на гальмуваннях.

На XV e-Boxer і Forester e-Boxer використовується ідентична за конструктивом і вихідними параметрами гібридна система. Під капотом розташований традиційний для Subaru опозитний мотор — дволітрова «четвірка», знайома за звичайною XV і стартовою версією Forester. Її віддача трохи знижена для оптимізації роботи гібридної системи, але це компенсується наявністю електромотора.

Він розташований у корпусі варіатора Lineartronic і вступає в роботу по команді електроніки, допомагаючи ДВЗ при старті з місця, а також при прискореннях. Крім того, можлива їзда чисто на електротязі. Правда, окремого режиму EV у машин немає — електроніка самостійно заглушає ДВЗ при усталеному русі і невисоких навантаженнях. І запускає його знову при критичному зменшенні заряду батареї або при сильному натисканні на педаль акселератора. Заявлений пробіг на електротязі невеликий — 1,6 км, що пояснюється невеликою ємністю батареї.

Гібридна система e-Boxer додала до маси машин близько 100 кг, а сама тягова батарея розташована під підлогою багажника і майже не вплинула на його корисний об'єм порівняно зі стандартними бензиновими версіями. Правда, у разі XV це досягнуто за рахунок відмови від запаски: замість неї використовується ремкомплект зі спеціальним герметиком.

Ми звикли, що гібриди, за паспортом, витрачають значно менше палива порівняно зі своїми бензиновими побратимами. Так, заявлена витрата в міському циклі для Forester e-Boxer становить 7,4 л/100 км проти 9 л/100 км у чисто бензиновій версії, а для XV e-Boxer — 7,3 л/100 км проти 8,9 чи/100 км.

"Фокус" виявився в обмеженому пулі ЗМІ, кому вдалося прокотитися на обох гібридних машинах Subaru ще до офіційної української прем'єри. І хоча з грунтовними висновками ми почекаємо до проведення власного повноцінного тесту, дещо можна сказати навіть за підсумками одноденного експрес-знайомства.

Найголовніше: користь від появи гібридної системи дійсно є, нехай у реальності ефект та економія палива виявляються не настільки вражаючими, як у заявлених виробником даних. Справа в особливостях налаштування самої системи e-Boxer: вона запускає ДВЗ при будь-якому сильному натисканні на педаль акселератора, що зменшує і без того невеликий пробіг на електротязі. По максимуму можливості системи e-Boxer можна реалізувати при гранично плавному педалюванні — тільки так вийде наблизитися до паспортної витрати палива.

На практиці в нас виходило проїжджати на чистій електриці від 500 м до 1 кілометра. Втім, і такий результат можна вважати відмінним для руху в заторах і тягнучках. До того ж заїзди проходили в снігову погоду на нечищених дорогах. По рівному сухому асфальту гібридні Subaru, напевно, зможуть проїжджати на електротязі заявлені 1,6 км.

Ще один плюс переходу на гібридний привід зможуть відчути покупці Forester e-Boxer. Ще входить до оснащення моделі позашляховий асистент X-Mode (змінює алгоритм роботи акселератора, ESP і АБС залежно від покриття) мало того, що двохрежимний, то ще й працює в щільній зв'язці із системою e-Boxer. При активації X-Mode електромотор запускається автоматично, збільшуючи крутний момент на колесах і тягові можливості машини на бездоріжжі.

Фото: Фокус

Гібридні версії Subaru очікувано стали найдорожчими у своїх лінійках. Так, XV e-Boxer коштує 1 млн 057 млн грн (проти 1 млн 017 тисяч гривень за бензинову топ-комплектацію), а Forester e-Boxer — мінімум 1 млн 169 тис грн (проти 1 млн 103 тисячі за бензинову версію з мотором 2.5 ). Проте у новинок є шанси посісти своє місце в сегменті гібридних SUV, адже ці моделі — єдині представники класу, що хизуються постійним повним приводом.