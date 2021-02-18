Автомобиль года в Украине 2021: тестируем претендентов

Фокус оценивает в очном сравнении 10 автомобилей, вышедших в финал рейтинг-акции «Автомобиль года в Украине 2021».

В составе экспертного журналистского жюри, сформированного из числа представителей ведущих украинских автомобильных и деловых изданий, мы проводим сравнительный тест-драйв финалистов акции «Автомобиль года в Украине 2021». За победу борются 10 моделей — пять легковых автомобилей и пять кроссоверов/SUV.

На специально подготовленных трассах под Киевом мы оцениваем ходовые качества автомобилей, комфорт, оснащение, поведение на бездорожье (для кроссоверов). По итогам однодневного тест-драйва каждый член жюри ранжирует модели и определяет своего фаворита в каждой из двух главных номинаций — «Легковой автомобиль 2021» и «Кроссовер/SUV 2021».

Фото: Фокус

На победу в номинации «Легковой автомобиль 2021» претендуют Audi A4, Citroen C3, Mercedes-Benz E-класса, Porsche Taycan, Skoda Octavia. В номинации «Кроссовер/SUV 2021» — Audi Q7, Ford Kuga, Peugeot 2008, Skoda Kamiq, Volvo XC40.

По вашему мнению, какие из этих автомобилей достойны победы в своих номинациях? Голосуйте под постом на нашей странице в Facebook, отмечая в комментариях своих фаворитов.

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Фото: Фокус

В этом году в акции «Автомобиль года в Украине» участвуют 44 автомобиля, из которых 25 моделей борются за победу в главных и специальных номинациях. В списке специальных номинаций — «Электромобиль/плагин-гибрид», «Гибрид», «Семейный автомобиль», «Автомобиль премиум сегмента», «Соотношение цена/качество», «Дизайн», «Коммерческий автомобиль».

Десятка финалистов, претендующих на победу в главных номинациях, сформирована по итогам голосования общественного жюри, проводившегося с 5 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. Победителя в главных номинациях также определят путем голосования, но на этом этапе будет дополнительно учтено мнение экспертного жюри, в состав которого входит представитель «Фокус». «Легковой автомобиль 2021» и «Кроссовер/SUV 2021» будут определены по сумме балов общественного и экспертного жюри в марте 2021 года.