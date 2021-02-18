Автомобіль року в Україні 2021: тестуємо претендентів

Фокус оцінює в очному порівнянні 10 автомобілів, що вийшли у фінал рейтинг-акції «Автомобіль року в Україні 2021».

У складі експертного журналістського журі, сформованого з представників провідних українських автомобільних і ділових видань, ми проводимо порівняльний тест-драйв фіналістів акції «Автомобіль року в Україні 2021». За перемогу борються 10 моделей — п'ять легкових автомобілів і п'ять кросоверів/SUV.

На спеціально підготовлених трасах під Києвом ми оцінюємо ходові якості автомобілів, комфорт, оснащення, поведінку на бездоріжжі (для кросоверів). За підсумками одноденного тест-драйву кожен член журі ранжує моделі та визначає свого фаворита в кожній з двох головних номінацій — «Легковий автомобіль 2021» і «Кросовер/SUV 2021».

Фото: Фокус

На перемогу в номінації «Легковий автомобіль 2021» претендують Audi A4, Citroen C3, Mercedes-Benz E-класу, Porsche Taycan, Skoda Octavia. У номінації «Кросовер/SUV 2021» — Audi Q7, Ford Kuga, Peugeot 2008, Skoda Kamiq, Volvo XC40.

На вашу думку, які з цих автомобілів гідні перемоги в своїх номінаціях? Голосуйте під постом на нашій сторінці у Facebook, зазначаючи в коментарях своїх фаворитів.

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Фото: Фокус

Цього року в акції «Автомобіль року в Україні» беруть участь 44 автомобілі, з яких 25 моделей борються за перемогу в головних і спеціальних номінаціях. У списку спеціальних номінацій — «Електромобіль/плагін-гібрид», «Гібрид», «Сімейний автомобіль», «Автомобіль преміум сегменту», «Співвідношення ціна/якість», «Дизайн», «Комерційний автомобіль».

Десятка фіналістів, які претендують на перемогу в головних номінаціях, сформована за підсумками голосування громадського журі, яке проводилося з 5 грудня 2020 року по 31 січня 2021 року. Переможця в головних номінаціях також визначать шляхом голосування, але на цьому етапі буде додатково врахована думка експертного журі, до складу якого входить представник «Фокус». «Легковий автомобіль 2021» і «Кросовер/SUV 2021» будуть визначені за сумою балів громадського й експертного журі в березні 2021 року.