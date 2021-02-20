Только гибриды: представлен Nissan Qashqai третьего поколения

Nissan Qashqai третьего поколения — это виртуальные приборы, богатое оснащение и гибридные силовые установки двух видов

Конец февраля выдался богат на новинки в сегменте кроссоверов. Вслед за показом Mitsubishi Outlander четвертого поколения свой переродившийся бестселлер Qashqai представила компания Nissan: Третье поколение Qashqai выходит на рынок спустя почти восемь лет после дебюта предыдущей генерации. За это время технологии в автомобилестроении шагнули далеко вперед, и новинка в полной мере отображает прогресс.

В дизайне обошлось без революции: новый Nissan Qashqai сохранил узнаваемость предшественника, а смелая передняя оптика с фарами-бумерангами наверняка придется по вкусу молодежной аудитории. По размерам автомобиль понемногу раздался во все стороны, но по-прежнему остается в форм-факторе городского кроссовера. Более крупные колеса (в пределе — аж 20 дюймов) добавляют облику солидности, но куда важнее, что заметно вырос багажник — с 430 до 504 л.

Салон еще интереснее. Аналоговые приборы ушли в прошлое — теперь перед водителем находится экран с диагональю 12,3 дюйма. А на отдельный проекционный дисплей (10,8 дюйма) выводятся подсказки навигации и штатных электронных помощников. Вместо классического селектора трансмиссии появился джойстик, а доработанная медиасистема Nissan Connect получила увеличенный с 7 до 9 дюймов дисплей и сопряжение с Apple CarPlay, Android Auto и Google Assistant,

А главное новшество по части техники — масштабный переход на гибридные силовые установки. Базовый Qashqai — это «мягкий» гибрид с бензиновым турбомотором 1.3 DiG-T (соответствие эконормам Euro 6d), стартер-генератором и небольшой по емкости литий-ионной батарей Электромотор помогает ДВС на скорости до 110 км/ч.

А Qashqai с силовой установкой e-Power — это последовательный гибрид. Иными словами, колеса приводятся в движение электромотором, а ДВС работает только в режиме генератора, подзаряжая тяговую батарею. Такая версия получила 157-сильный мотор 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, а тяговый электродвигатель имеет отдачу 190 л.с. и 330 Нм.

В дорогих версиях у Qashqai будет отделка салона кожей наппа, массаж на передних креслах, а вместо адаптивного круиз-контроля — система ProPilot, которая распознает дорожные знаки и может автоматически тормозить перед препятствием до полной остановки.

Как мы отмечали ранее в обзоре автоновинок украинского рынка, новый Nissan Qashqai появится в Украине уже в этом году. Моторная гамма для нашего рынка пока не определена, но нельзя исключать, что импортер все же решится привезти к нам инновационный Qashqai с силовой установкой e-Power.