Четвертый пошел: представлен Mitsubishi Outlander нового поколения

Mitsubishi Outlander четвертого поколения построен на новой платформе и получил новый мотор.

Нынешний Mitsubishi Outlander выпускается уже девять лет, поэтому замена этому среднеразмерному кроссоверу давно назрела. И вот наконец компания представила Outlander новой генерации.

Дизайн новинки выполнен в фирменном стиле Dynamic Shield, знакомом по другим моделям бренда, а самый запоминающийся элемент экстерьера — "двухэтажная" оптика. Основные фары расположены в бампере, а сверху протянулись узкие горизинтальные секции ходовых огней и поворотников. По сравнению с предшественником Outlander четвертого поколения вырос в габаритах: длина увеличилась на 15 мм, ширина — на 88 мм, высота — на 38 мм. Колесная база выросла на 36 мм, до 2706 мм.

Также полностью обновился интерьер, где внимание привлекают цифровая приборная панель (диагональ дисплея 12,3 дюйма) и 9-дюймовый центральный экран управления мультимедийной системой. Правда, у базовых версий приборы будут аналоговыми, а центральный дисплей — с диагональю 7 дюймов. Управление трансмиссией осуществляется посредством джойстика, а в отделке используются более качественные материалы.

В основе машины лежит платформа CMF-C/D альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Это сотрудничество принесло машине и новую силовую установку — атмосферный бензиновый мотор объемом 2,5 л м мощностью 181 л.с. У вариатора Jatco теперь восемь фиксированных передач против семи ранее.

Новый Mitsubishi Outlander будет предложен в вариантах с передним и полным приводом, причем в последнем случае у машины будет целых пять режимов ездовой электроники: Eco, Normal, сугубо асфальтовый Tarmac, Gravel, зимний Snow и внедорожный Mud.

Среди оснащения стоит отметить ассистент безопасного вождения MI-Pilot Assist, который объединяет в себе адаптивный круиз контроль и ассистент удержания на полосе, поддерживая не только заданное расстояние к впереди едущему автомобилю, но и удерживая ваш автомобиль по центру полосы. Версии со штатной навигацией способны считывать дорожные знаки и автоматически менять заданную скорость в соответствии с указанными ограничениями. У нового Outlander может быть до 11 подушек безопасности, включая подушку безопасности между передними сиденьями.

Вначале Mitsubishi Outlander поступит в продажу в США, а до Украины доберется в 2022 году. Ближе ко времени выхода на украинский рынок станут известны комплектации и цены. Для бренда Mitsubishi в Украине новый Outlander должен стать локомотивом продаж подобно модели уходящего поколения: по итогам 2020 года Outlander стал безоговорочным лидером марки с результатом 1248 проданных машин, втрое опередив вторую по популярности модель ASX (423 автомобиля).