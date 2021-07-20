$20 тысяч за литр: Nissan Juke нового поколения получил ценник в Украине

В Украине компактный кроссовер будет доступен только с литровым турбомотором, зато комплектаций будет пять.

Городской паркетник Nissan Juke нового поколения в Украине будет продаваться с единственным двигателем — бензиновой "тройкой" с турбонаддувом, развивающей 114 л.с. и 180 Нм. Выбор у покупателей будет только по части трансмиссии — шестиступенчатая "механика" либо семиступенчатый "робот" DCT с двумя сцеплениями.

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В первом случае машина чуть быстрее в разгоне до первой "сотни" (11,5 секунды против 11,8) и чуть экономичнее (6,4 л/100 км против 6,8 в смешанном цикле). Однако даже в сегменте компактных кроссоверов "механика" превращается в анахронизм, поэтому основные продажи наверняка придутся на версию с "роботом" — даже несмотря на более высокую цены.

На новый Juke заявлена привлекательная стартовая цена — 522,9 тысячи гривен или, в пересчете, 19,2 тысячи долларов. Это означает, что украинский сегмент доступных кроссоверов ценой до $20 тысяч пополнился новым сильным игроком.

Другое дело, что за эти деньги покупатель получает самую простую базовую версию — на "механике" и стальных штампованных колесах, с маленьким 4,2-дюймовым дисплеем на панели приборов, без подогрева зеркал и сидений… Зато есть полностью светодиодная оптика спереди и сзади (кроме противотуманных фар), кондиционер и 6 подушек безопасности.

Самый доступный Nissan Juke с "роботом" обойдется уже в 623 тысячи грн. У такой машины в оснащении — датчик дождя, 17-дюймовые легкосплавные колеса, климат-контроль, камера заднего вида.

Более богатые версии с бесключевым доступом, передними и задними парктрониками, кожаной отделкой руля и селектора трансмиссии, продвинутыми электронными ассистентами (мониторинг "слепых" зон, система кругового обзора) еще дороже — самый "упакованный" Джук обойдется в 798 тысяч грн.

Пока открыт прием заказов, а фактические продажи Nissan Juke в Украине стартуют в августе, когда у дилеров появятся первые "живые" машины.

Напомним, ранее Фокус протестировал электромобиль Nissan Leaf, который теперь в Украине продается официально. В ходе теста мы, ехали как на обычном авто с ДВС, чтобы увидеть, каков в таком режиме окажется пробег на одной зарядке.

Также мы рассказывали, что Ford хочет отобрать у Ниссана легендарный Skyline. Американский производитель подал заявку в патентное бюро США с намерением закрепить за собой это имя на местном рынке.