Ток, разряд! Фокус проверил, как далеко уедет Nissan Leaf без подзарядки, если не экономить

Фокус побывал на украинской ездовой презентации электрокара Nissan Leaf, оценив запас хода новинки без скидки на электромобильность.

Никто из владельцев электромобилей не хочет строить свою жизнь с оглядкой на ограничения по пробегу, но всем приходится это делать. Потому что емкость тяговой батареи на моделях доступного сегмента далека от желаемой, а те, что обещают запас хода 500 км и выше, стоят дорого. Потому что сеть зарядных станций в Украине хоть и разветвлена, но мощных "быстрых" зарядок по-прежнему не хватает. И еще много других "потому что".

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Вот почему на ездовой презентации нового Nissan Leaf второго поколения мы хотели получить ответ на главный вопрос: какой длины "поводок" обеспечит эта машина в режиме реальной эксплуатации.

[ + – ] Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина"

Но сначала разберемся с понятиями. С одной стороны, "второй" Лиф, который в мире продается уже несколько лет, не соответствует определению "новый". С другой — в контексте украинского рынка это действительно новинка, ведь прежде машины к нам завозили только "серые" дилеры. Теперь же за продажи взялся импортер "Ниссан Украина", а значит, для Nissan Leaf в Украине все стало официальным: гарантия, сервис и ценовая политика, открывшая возможность покупки в кредит.

Nissan Leaf в Украине: почему так долго ждали?

Продажи Nissan Leaf в Украине стартовали в июне 2021 года, а до этого импортер длительное время посылал сигналы в головной офис компании: рынок созрел, покупателям нужен ниссановский электрокар. Дело сдвинулось с мертвой точки в прошлом году, когда в рамках глобального плана трансформации Nissan NEXT, предполагающего, в частности, большее внимание каждому рынку в отдельности, была утверждена программа электрификации украинского модельного ряда.

[ + – ] Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина" [ + – ] Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина" [ + – ] Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина" [ + – ] Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина"

Иными словами, вслед за Лифом в нашей стране появятся и другие электрокары Nissan. В частности — свежий кроссовер Ariya, глобальный запуск которого ожидается зимой. У нас этот батарейный паркетник, выступающий в качестве флагмана ниссановской электрической линейки, должен появиться в 2022 году.

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Полноценная электрификация означает не только вывод новых моделей, а и адаптацию под эти задачи сервисно-сбытовой сети. Из 31 дилера Nissan в Украине продавать и обслуживать Лиф сейчас готовы 15. У всех них есть техническая возможность и обученный персонал для замены тяговой батареи в сборе, а часть "электрических" дилеров имеют статус Battery Repair, что подразумевает разборку аккумулятора и ремонт/замену отдельных его ячеек.

К слову, о сохранении емкости батареи в процессе эксплуатации. Nissan обещает, что она не упадет в течение восьми лет или 160 тысяч км пробега. Гарантия на сам электрокар составляет 3 года или 100 тысяч км, а на электрические компоненты — 5 лет или 100 тысяч км.

Без альтернативы

На украинский рынок электрокар вышел в версии со 150-сильным мотором (крутящий момент 320 Нм), а существующие комплектации Nisan Leaf для нашего рынка сузились до единственной N-Connecta. Цена такого Ниссан Лиф в Украине составляет 976,5 тысячи гривен. Многовато, чтобы претендовать на массовость, но недостаточно, чтобы отпугнуть прогрессивно-зеленый средний класс.

Оснащение неплохое. Шесть подушек безопасности, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений и руля, климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и проводной поддержкой Apple Car Play и Android Auto. А в наборе электронных ассистентов вождения — система контроля рядности, камеры кругового обзора, мониторинг "слепых" зон зеркал.

[ + – ] Интерьер Ниссан Лиф | Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина"

Но не обошлось и без странностей. Например, как вам ручная регулировка передних сидений в машине стоимостью почти миллион гривен? Увы, сервоприводы появляется только в "глобальной" топ-комплектации Tekna, которая к нам не поставляется.

У украинского покупателя нет альтернативы и по части емкости батареи: только 40 кВт⋅ч. Вы спросите, а как же более мощный (217 л.с.) Leaf e+ c аккумулятором на 62 кВт⋅ч? Поставки таких машин упираются в вопрос легализации в Украине фирменной ниссановской системы полуавтономного вождения ProPILOT, которой такая версия оснащается по умолчанию. В компании "Ниссан Украина" надеются, что это произойдет уже в следующем году.

[ + – ] На заднем сиденье довольно просторно | Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина" [ + – ] Емкость багажника составляет от 435 до 1176 л | Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина" [ + – ] В оснащение входят камеры кругового обзора | Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина" [ + – ] Также есть штатная навигация | Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина"

С 40-киловаттной батареей запас хода Nissan Leaf обещан на уровне 270 км в смешанном режиме "город/трасса" и аж 389 км — в городском цикле. Причем эти значения — по приближенному к реальности циклу WLTP. Зарядка Nissan Leaf осуществляется двумя способами: через разъем Type 1 за 7,5 часов до 100% либо через скоростной порт CHAdeMO (поддерживается мощность до 50 кВт) за 40-60 минут от 20 до 80%. От бытовой сети также можно зарядиться, но такой вариант теряет привлекательность ввиду длительности: на восполнение заряда до 100% потребуется 21 час.

[ + – ] Зарядные разъемы Nissan Leaf | Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина"

Отказ от более быстрого "европейского" Type 2 в пользу "американского" Type 1 в "Ниссан Украина" объясняют заботой о владельце: мол, так он сможет зарядиться у любого терминала. Спорное решение, учитывая, что в Киеве и городах-миллионниках, где предполагается основной сбыт Лифа, в "быстрых" 22-киловаттных зарядках уже нет недостатка.

Не быстрее 144 км/ч. Едем на Nissan Leaf

На Лифе не получится ехать со скоростью выше 144 км/ч — максималка ограничена электроникой в целях экономии, поскольку после 140 км/ч батарея разряжается слишком быстро. Ну а до первой "сотни" машина разгоняется за 7,9 секунды — неплохой показатель для городского хэтчбека.

В управлении Leaf прост и комфортен благодаря наличию нескольких режимов движения: можно задействовать рекуперацию (режим B), а можно и вовсе ехать в одну педаль, активировав функцию e-Pedal клавишей на центральном тоннеле. В этом режиме торможение начинается сразу после отпускания акселератора, что позволяет вовсе не использовать штатные тормоза (при этом стоп-сигналы загораются автоматически).

[ + – ] Тест-драйв проходил по загородным дорогам Киевской области | Фото: Сергей Мамин/"Ниссан Украина"

Маршрут тест-драйва со стартом на окраине Киева пролегал по живописным дорогам вокруг столицы, позволяя проехать около 200 км. При таком раскладе у нас не было возможности оценить эффективность батареи в городских условиях, когда возрастает роль рекуперации, зато получилось оценить запас хода в режиме "еду как на обычном авто с ДВС".

Итак, на старте нашего мини-пробега батарея показывала 94% заряда, обещая запас хода 242 км. На финиш маршрута, преодолев 149 км, я приехал с остатком 23% и 64 км. Если при дальнейшей езде батарея разряжалась бы в том же темпе, расчетный экстраполированный пробег на одной зарядке составил бы около 230 км.

[ + – ] Запас хода на финише — 64 км при заряде батареи 23%. В день теста было жарко: 32 градуса вечером, а днем термометр показывал 35-37 градусов Фото: Вадим Добровольский

Это меньше заявленного для смешанного цикла, но ведь и ехал я без оглядки на электромобильность: несколько разгонов в пол, пара километров на максимальной скорости, да и в целом довольно рваный режим езды. К тому же, в день теста стояла жара свыше 30 градусов, а значит, климатическая установка работала на полную, не выключаясь.

Поэтому очень интересно, сможет ли Leaf в режиме реальной эксплуатации проезжать в городе обещанные 389 км. Выяснение этого вопроса мы отложили до полноценного тест-драйва, в ходе которого намерены погонять Лиф во всех режимах.

Лифы по осени считают

Обычно украинский импортер Ниссана не обнародует планы продаж, но для Лифа было сделано исключение, учитывая особый интерес со стороны автомобильного сообщества. Итак, до конца года в Украине планируется продать 120 машин. Это немало с оглядкой на цену и смещение спроса в этом сегменте электрокаров в сторону подержанных машин.

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Прием заказов начался в середине мая, машину ждал хороший прием: как Фокус сообщал ранее, за первые два дня было оформлено два десятка заявок. К началу июля эта цифра выросла вдвое, причем на корпоративных клиентов пришлось всего 25%. А 30 заказов — это клиенты-частники, что свидетельствует о востребованности Лифа в текущих украинских реалиях. Интересно, что львиная их доля — это люди, для которых Leaf стал не первым Ниссаном в жизни и не единственной машиной в семье.

Фото: Вадим Добровольский

Столь бодрый старт внушает оптимизм и дает предпосылки думать, что заявленный годовой план будет перевыполнен. С другой стороны, нужно учитывать, что в первое время после запуска любой новинки наблюдается всплеск продаж, а вслед за затуханием эффекта новизны спрос стабилизируется. В данном случае это произойдет, ориентировочно, к концу осени. Вот тогда-то и станет понятно, сможет ли обретший официальный статус Nissan Leaf стать значимым игроком на электромобильном рынке Украины.