Струм, розряд! Фокус перевірив, як далеко виїде Nissan Leaf без підзарядки, якщо не економити

Фокус побував на українській їздовий презентації електрокара Nissan Leaf, оцінивши запас ходу новинки без знижки на електромобільність.

Ніхто з власників електромобілів не хоче будувати своє життя з оглядкою на обмеження по пробігу, але всім доводиться це робити. Тому що ємність тягової батареї на моделях доступного сегмента далека від бажаної, а ті, що обіцяють запас ходу 500 км і вище, коштують дорого. Тому що мережа зарядних станцій в Україні хоч і розгалужена, але потужних "швидких" зарядок як і раніше не вистачає. І ще багато інших "тому що".

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Ось чому на їздовий презентації нового Nissan Leaf другого покоління ми хотіли отримати відповідь на головне питання: якої довжини "повідець" забезпечить ця машина в режимі реальної експлуатації.

[ + – ] Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна"

Але спочатку розберемося з поняттями. З одного боку, "другий" Ліф, який у світі продається вже кілька років, не відповідає визначенню "новий". З іншого — в контексті українського ринку це справді новинка, адже перед цим машини до нас завозили тільки "сірі" дилери. Тепер же за продаж взявся імпортер "Ніссан Україна", а отже для Nissan Leaf в Україні все стало офіційним: гарантія, сервіс і цінова політика, яка відкрила можливість покупки в кредит.

Nissan Leaf в Україні: чому так довго чекали?

Продажі Nissan Leaf в Україні стартували у червні 2021 року, а до цього імпортер тривалий час посилав сигнали в головний офіс компанії: ринок дозрів, покупцям потрібен ніссанівський електрокар. Справа зрушила з мертвої точки минулого року, коли у межах глобального плану трансформації Nissan NEXT, який передбачає, зокрема, більшу увагу кожному ринку окремо, була затверджена програма електрифікації українського модельного ряду.

[ + – ] Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна" [ + – ] Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна" [ + – ] Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна" [ + – ] Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна"

Іншими словами, слідом за ліфом в нашій країні зʼявляться й інші електрокари Nissan. Зокрема — свіжий кросовер Ariya, глобальний запуск якого очікується взимку. У нас цей батарейний паркетник, який виступає в якості флагмана ніссанівської електричної лінійки, повинен зʼявитися у 2022 році.

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Повноцінна електрифікація означає не тільки вивід нових моделей, а й адаптацію під ці завдання сервісно-збутової мережі. З 31 дилера Nissan в Україні продавати й обслуговувати Ліф зараз готові 15. У всіх них є технічна можливість і навчений персонал для заміни тягової батареї у зборі, а частина "електричних" дилерів мають статус Battery Repair, що має на увазі розбирання акумулятора і ремонт/заміну окремих його осередків.

До слова, про збереження ємності батареї в процесі експлуатації. Nissan обіцяє, що вона не впаде протягом восьми років або 160 тисяч км пробігу. Гарантія на сам електрокар становить 3 роки або 100 тисяч км, а на електричні компоненти — 5 років або 100 тисяч км.

Без альтернативи

На український ринок електрокар вийшов у версії з 150-сильним мотором (крутний момент 320 Нм), а існуючі комплектації Nisan Leaf для нашого ринку звузилися до єдиної N-Connecta. Ціна такого Ніссан Ліф в Україні становить 976,5 тисячі гривень. Забагато, щоб претендувати на масовість, але недостатньо, щоб відлякати прогресивно-зелений середній клас.

Оснащення непогане. Шість подушок безпеки, світлодіодні фари, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь і керма, клімат-контроль, мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм і дротовою підтримкою Apple Car Play і Android Auto. А в наборі електронних асистентів водіння — система контролю рядності, камери кругового огляду, моніторинг "сліпих" зон дзеркал.

[ + – ] Інтер'єр Ніссан Ліф | Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна"

Але не обійшлося і без дивацтв. Наприклад, як вам ручне регулювання передніх сидінь в машині вартістю майже мільйон гривень? На жаль, сервоприводи зʼявляється тільки в "глобальній" топ-комплектації Tekna, яка до нас не поставляється.

В українського покупця немає альтернативи і по частині ємності батареї: тільки 40 кВт⋅год. Ви запитаєте, а як же потужніший (217 к.с.) Leaf e+ c акумулятором на 62 кВт⋅год? Поставки таких машин впираються в питання легалізації в Україні фірмової ніссанівської системи напівавтономного водіння ProPILOT, якою така версія оснащується за замовчуванням. У компанії "Ніссан Україна" сподіваються, що це станеться вже наступного року.

[ + – ] На задньому сидінні досить просторо | Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна" [ + – ] Ємність багажника становить від 435 до 1176 л | Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна" [ + – ] В оснащення входять камери кругового огляду | Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна" [ + – ] Також є штатна навігація | Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна"

З 40-кіловатною батареєю запас ходу Nissan Leaf обіцяний на рівні 270 км у змішаному режимі "місто/траса" і аж 389 км — в міському циклі. До того ж ці значення — по наближеному до реальності циклу WLTP. Зарядка Nissan Leaf здійснюється двома способами: через розʼєм Type 1 за 7,5 годин до 100% або через швидкісний порт CHAdeMO (підтримується потужність до 50 кВт) за 40-60 хвилин від 20 до 80%. Від побутової мережі також можна заряджати, але такий варіант втрачає привабливість, зважаючи на тривалість: на заповнення заряду до 100% знадобиться 21 година.

[ + – ] Зарядні роз'єми Nissan Leaf | Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна"

Відмову від швидшого "європейського" Type 2 на користь "американського" Type 1 в "Ніссан Україна" пояснюють турботою про власника: мовляв, так він зможе зарядитися біля будь-якого терміналу. Спірне рішення, враховуючи, що в Києві та містах-мільйонниках, де планують основний збут ліфа, "швидких" 22-кіловатних зарядок вже не бракує.

Не швидше 144 км/год. Їдемо на Nissan Leaf

На Ліфі не вийде їхати зі швидкістю вище 144 км/год — максималка обмежена електронікою з метою економії, оскільки після 140 км/год батарея розряджається дуже швидко. Ну а до першої "сотні" машина розганяється за 7,9 секунди — непоганий показник для міського хетчбека.

В управлінні Leaf простий і зручний завдяки наявності декількох режимів руху: можна задіяти рекуперацію (режим B), а можна і зовсім їхати в одну педаль, активувавши функцію e-Pedal клавішею на центральному тунелі. В цьому режимі гальмування починається відразу після відпускання акселератора, що дозволяє зовсім не використовувати штатні гальма (при цьому стоп-сигнали загоряються автоматично).

[ + – ] Тест-драйв проходив по заміських дорогах Київської області | Фото: Сергій Мамин/"Ніссан Україна"

Маршрут тест-драйву зі стартом на околиці Києва пролягав по мальовничих дорогах навколо столиці, дозволяючи проїхати близько 200 км. При такому розкладі у нас не було можливості оцінити ефективність батареї в міських умовах, коли зростає роль рекуперації, зате вийшло оцінити запас ходу в режимі "їду як на звичайному авто з ДВС".

Отже, на старті нашого міні-пробігу батарея показувала 94% заряду, обіцяючи запас ходу 242 км. На фініш маршруту, подолавши 149 км, я приїхав із залишком 23% і 64 км. Якщо при подальшій їзді батарея розряджалася б у тому ж темпі, розрахунковий екстрапольований пробіг на одній зарядці склав би близько 230 км.

[ + – ] Запас ходу на фініші — 64 км при заряді батареї 23%. У день тесту було жарко: 32 градуси ввечері, а вдень термометр показував 35-37 градусів Фото: Вадим Добровольський

Це менше заявленого для змішаного циклу, але ж і їхав я без оглядки на електромобільність: кілька розгонів у підлогу, кілька кілометрів на максимальній швидкості, та й загалом досить рваний режим їзди. До того ж, в день тесту стояла спека понад 30 градусів, а отже кліматична установка працювала на повну, не вимикаючись.

Тому дуже цікаво, чи зможе Leaf у режимі реальної експлуатації проїжджати в місті обіцяні 389 км. Зʼясування цього питання ми відклали до повноцінного тест-драйву, під час якого збираємося поганяти Ліф у всіх режимах.

Ліфи по осені рахують

Зазвичай український імпортер Ніссана не оприлюднює плани продажів, але для ліфа було зроблено виняток, з огляду на особливий інтерес з боку автомобільної спільноти. Отже, до кінця року в Україні планується продати 120 машин. Це чимало зважаючи на ціну і зміщення попиту у цьому сегменті електрокарів в сторону старих машин.

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Прийом замовлень почався в середині травня, машину чекав хороший прийом: як Фокус повідомляв раніше, за перші два дні було оформлено два десятки заявок. На початок липня ця цифра зросла удвічі, до того ж на корпоративних клієнтів припало всього 25%. А 30 замовлень — це клієнти-приватники, що свідчить про затребуваність ліфа в поточних українських реаліях. Цікаво, що левова їх частка — це люди, для яких Leaf став не першим Ніссаном в житті і не єдиною машиною в сімʼї.

Фото: Вадим Добровольський

Настільки бадьорий старт вселяє оптимізм і дає передумови думати, що заявлений річний план буде перевиконано. З іншого боку, потрібно враховувати, що в перший час після запуску будь-якої новинки спостерігається сплеск продажів, а слідом за загасанням ефекту новизни попит стабілізується. У цьому випадку це відбудеться, орієнтовно, до кінця осені. Ось тоді і стане зрозуміло, чи зможе Nissan Leaf, що отримав офіційний статус, стати значущим гравцем на електромобільному ринку України.