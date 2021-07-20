Ford хочет отобрать у Nissan легендарный Skyline

Ford подал заявку в патентное бюро США с намерением застолбить за собой им, которое долгие годы использовалось для семейства спортивных автомобилей Nissan.

Товарный знак Skyline интересен Ford точно не просто так. Ранее американский автопроизводитель никогда не использовал это имя для наименования своих моделей. Наиболее близкое название, которое ранее использовала компания — это Skyliner. Такую приставку получали купе-кабриолеты в середине и конце 50-х годов прошлого века: Crestline Skyliner, Fairlane Crown Victoria Skyliner, Galaxie Skyliner и другие.

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[ + – ] Ford Fairlane Crown Victoria Skyliner 1955 года

Несмотря на то, что во всем мире "Скайлайн" у всех прочно ассоциируется с японским брендом, ни купе, ни седаны Nissan Skyline в США официально никогда не продавались. Так что можно предположить, что у Форда высокие шансы получить добро на регистрацию своего нового имени для использования в Северной Америке.

[ + – ] Ford Fairlane 500 Skyliner Retractable Hardtop 1959 года

Действующее поколение Skyline известно американской публике под премиальным суббрендом компании — как Infiniti Q50. Актуальная, тринадцатая по счету генерация "Ская" в 2019 году существенно обновилась и пока на пенсию не собирается. Юристы японского автопроизводителя пока никак не отреагировали на заявку Ford.

[ + – ] Седан Nissan Skyline для рынка Японии

Интересно, что в Nissan не забывают и о классических Skyline. С весны 2021 года каталог оригинальных деталей, которые можно заказать для 30-летних Skyline, пополнился раздаточной коробкой, тормозными цилиндрами, главным цилиндром сцепления и некоторыми оригинальными элементами интерьера.

Ранее мы писали, что Ford представил лимитированную серию духов с автомобильным ароматом. Новый парфюм Mach-Eau от Ford сочетает в себе нотки выхлопа, резины и другие чисто автомобильные тона.

Также Фокус сообщал, что в Хмельницком у ТРЦ загорелся электромобиль Nissan Leaf. Пожар удалось потушить до приезда пожарных силами работников торгового центра и водителей припаркованных автомобилей.