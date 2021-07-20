Ford хоче відібрати у Nissan легендарний Skyline

Ford подав заявку в патентне бюро США з наміром забрати собі ім'я, яке довгі роки використовувалося для сімейства спортивних автомобілів Nissan.

Товарний знак Skyline цікавий Ford точно не просто так. Раніше американський автовиробник ніколи не використовував це імʼя для найменування своїх моделей. Найближча назва, яку раніше використовувала компанія, — це Skyliner. Таку приставку отримували купе-кабріолети в середині та наприкінці 50-х років минулого століття: Crestline Skyliner, Fairlane Crown Victoria Skyliner, Galaxie Skyliner та інші.

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[ + – ] Ford Fairlane Crown Victoria Skyliner 1955 року

Незважаючи на те, що в усьому світі "Скайлайн" у всіх міцно асоціюється з японським брендом, ні купе, ні седани Nissan Skyline в США офіційно ніколи не продавалися. Так що можна припустити, що у "Форда" високі шанси отримати добро на реєстрацію свого нового імені для використання в Північній Америці.

[ + – ] Ford Fairlane 500 Skyliner Retractable Hardtop 1959 року

Теперішнє покоління Skyline відоме американській публіці під преміальним суббрендом компанії — як Infiniti Q50. Актуальна, тринадцята за рахунком генерація "Ская" в 2019 році істотно оновилася і поки на пенсію не збирається. Юристи японського автовиробника поки ніяк не відреагували на заявку Ford.

[ + – ] Седан Nissan Skyline для ринку Японії

Цікаво, що в Nissan не забувають і про класичні Skyline. З весни 2021 року каталог оригінальних деталей, які можна замовити для 30-річних Skyline, поповнився роздавальної коробкою, гальмівними циліндрами, головним циліндром зчеплення та деякими оригінальними елементами інтерʼєру.

Раніше ми писали, що Ford представив лімітовану серію парфумів з автомобільним ароматом. Новий парфум Mach-Eau від Ford поєднує в собі нотки вихлопу, гуми та інші чисто автомобільні запахи.

Також Фокус повідомляв, що в Хмельницькому у ТРЦ загорівся електромобіль Nissan Leaf. Пожежу вдалося загасити до приїзду пожежних силами працівників торгового центру та водіїв припаркованих автомобілів.