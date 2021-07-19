З запахом бензину і гуми: Ford випустив парфуми для власників електромобілів

Ford представив лімітовану серію парфумів Mach-Eau з автомобільним ароматом. Парфум призначений для покупців електрокара Mustang Mach-E.

Новий аромат від Ford отримав назву Mach-Eau. Але був представлений одночасно з європейським дебютом 480-сильного Mustang Mach-E GT на Фестивалі швидкості в Гудвуді й став частиною рекламної кампанії новинки в Європі.

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Як показало опитування, проведене американським автовиробником, кожен пʼятий водій в майбутньому — з переходом на електромобілі — сумуватиме за… запахом бензину. Для автолюбителів він популярніший, ніж запах вина і сиру і його можна порівняти із запахом нових книг.

[ + – ] Парфуми Ford Mach-Eau

Тому новий парфум Mach-Eau від Ford поєднує в собі нотки вихлопу, гуми та інших чисто автомобільних ароматів.

Ford Mach-Eau створений відомою парфумерною компанією Olfiction за участю Піа Лонга, асоційованого парфумера Британського товариства парфумерів. Відправною точкою Лонга під час створення парфуму було вивчення хімічних речовин, що створюють традиційний запах у салонах автомобілів.

[ + – ] Ford Mustang Mach-E GT

До найпомітніших компонентів належать бензальдегід, що створює в салоні нового автомобіля запах мигдалю і паракрезол, одна з ключових хімічних сполук, які формують запах шин. Вони були змішані з такими інгредієнтами як синій імбир, лаванда, герань і сандал.

Варто зазначити, що Mach-Eau не зʼявиться у вільному продажу. Його отримуватимуть покупці електричних Ford Mustang Mach-E GT. Чи буде він йти в комплекті з машиною, чи його доведеться докуповувати, компанія не повідомляє.

[ + – ] Інтер'єр Ford Mustang Mach-E GT

Mustang Mach-E GT — це топова версія електричного кросовера від Ford. Два електродвигуни забезпечують машині потужність 480 к. с. і 860 Нм крутного моменту. Заявлено, що розгінна динаміка Mach-E GT від 0 до 100 км/год складає 3,7 секунд.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford навчить електромобілі заряджатися, перебуваючи на буксирі. На думку фордовців, винахід може бути корисним у районах, де зарядні станції розташовані на великій відстані одна від одної.

Також ми раніше писали, що класичний поліцейський седан Ford Crown Victoria оснастили танковим двигуном. Мета творця — розігнатися на цій машині до 320 км/год.