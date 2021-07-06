Безглуздий і нещадний. Швед будує поліцейський седан з мотором від танка (відео)

Списаний з поліції седан Ford Crown Victoria отримав під капот 27-літровий танковий мотор на 2500 "сил".

Творець унікального кастому шведський ентузіаст Даніель Вернер назвав свій проект Meteor Interceptor на честь двигуна Rolls-Royce Meteor, який прописався під капотом седана. Цей 12-циліндровий двигун має робочий обʼєм 27 літрів, він встановлювався на різні британські танки часів Другої світової: Challenger, Cromwell, Comet, Centurion, Charioteer. Потужність мотора залежно від галузі застосування становила від 550 до 650 кінських сил.

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Мотор, який опинився під капотом автомобіля Вернера, що не запускався вже 5 років з тих пір, як він був спочатку куплений у Фінляндії в чоловіка, у якого випадково виявилося 50 таких двигунів. Середня ціна такого агрегату — близько 12 000 доларів, також враховуйте вартість доставки — важить він пристойно.

Вернер додав до нього ще пару турбін Borg-Warner S500 SX. У підсумку віддача виходила божевільна: 2500 кінських сил потужності і 5160 Нм крутного моменту!

Дивно, але в результаті "франкенштейн" усього на 200 кг важчий за оригінального седана Crown Victoria 2006 року випуску. До слова, автомобіль раніше служив у поліції і відрізняється посиленим кузовом, але щоб витримати важкий двигун, передню підвіску встановили від пікапа Chevy C10.

Кінцева мета Даніеля — розігнатися на цій машині до 320 км/год (200 миль/год). Даніель Вернер заразився вірусом швидких автомобілів від батька, через руки якого за 10 років пройшло понад 70 різних машин. Юному конструктору вдалося накопичити достатньо грошей, щоб купити свою першу машину в 16 років. Даніель зазначає, що в 70-х роках, коли він ріс у Швеції, було два типи сімей: ті, у яких були Volvo, і ті, у яких були Saab. Хоча в його батька в молодості було кілька американських автомобілів, на той час, коли Даніель народився, він швидко звик до Volvo.

Шведський конструктор-самоучка давно мріяв встановити на машину мотор обʼємом понад 10 літрів. Він витратив роки на дослідження, поки не зустрів у Швеції експерта з авіаційних двигунів Rolls-Royce. Саме тоді і народилася ідея двигуна Meteor, оскільки Meteor є танковою версією авіаційного агрегату Rolls-Royce Merlin. Ця ідея спонукала його поїхати до сусідньої Фінляндії, де хтось купив у шведських військових 50 старих двигунів. Ці двигуни досить популярні в гонках на тракторах. Усього на проект пішло понад пʼять років і очікується, що до цієї зими машина повинна вперше самостійно виїхати на трек.

Група творців має намір знайти старий аеродром у Швеції, щоб перевірити максимальну швидкість цього монстра. Але головна мрія Даніеля — потрапити на Тиждень швидкості в Бонневіль, де на дні висохлого солоного озера збираються ентузіасти швидких кастомних машин.

Раніше Фокус повідомляв, що білоруський виробник карʼєрних самоскидів БелАЗ позбувся двигунів Rolls-Royce. Компанія Rolls-Royce Holdings призупинила постачання моторів через секторальні економічні санкції, введені Європейським Союзом після інциденту з посадкою літака Ryanair.