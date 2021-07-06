Чинні санкції. БелАЗ позбувся моторів Rolls-Royce

Rolls-Royce Holdings заборонено постачати двигуни на конвеєр БелАЗа.

Компанія Rolls-Royce Holdings призупиняє поставки своїх двигунів білоруському виробнику карʼєрних самоскидів БелАЗ. Причина — секторальні економічні санкції на поставки білоруським підприємствам силових установок, введені Європейським Союзом після інциденту з посадкою літака Ryanair. Санкції набули чинності 21 червня.

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Британський концерн раніше поставляв БелАЗ 16-циліндровий двигун 16V4000 виробництва своєї дочірньої компанії MTU Friedrichshafen GmbH. Двигун має робочий обʼєм 76 літрів, і розвиває 2 330 к. с. Такий мотор важить 7,7 тонн, а його система мастила вміщує 260 літрів моторного масла.

[ + – ] Самоскид БелАЗ-75710 на випробувальному полігоні.

Такий мотор встановлювався на флагманський білоруський самоскид — БелАЗ-75710 вантажопідйомністю 450 тонн. Ця модель є найбільшим за вантажопідйомністю самоскидом у світі. Загальна маса машини становить 840 тонн. На його рахунку світовий рекорд — у січні 2014 року машина перевезла 503,5 тонни породи. Цікаво, що шини 59/80R63 виробництва Michelin є найбільшими шинами, які сьогодні встановлюються на колісну техніку. Всього вироблено чотири гігантські вантажівки.

Заборона на постачання дизельних моторів завела білоруського автовиробника в глухий кут, адже швидку заміну перевіреному двигуну підібрати важко. Машина з цим мотором пройшла весь цикл випробувань, під нього прорахована компоновка підкапотного простору і силової передачі.

[ + – ] БелАЗ-75710 під час роботи в кар'єрі.

Rolls-Royce Holdings також виробляє суднові, стаціонарні двигуни, авіаційні двигуни. Серед решти постачальників силових агрегатів для БелАЗа — американський Cummins, німецько-швейцарський Liebherr і російський ЯМЗ. Але мотори цих виробників флагману не підійдуть, вони використовуються на "молодших" моделях БелАЗа.

[ + – ] БелАЗ-75710 проходить випробування в кар'єрі.

Як повідомлялося раніше, БелАЗ може перенести виробництво своїх самоскидів у Росію. Плани зі створення ще одного виробничого майданчика повʼязані з бажанням бути ближче до основного ринку збуту.

Також ми писали раніше про те, що Rolls-Royce представив свій найдорожчий кабріолет Rolls-Royce Boat Tail. Всього буде побудовано три екземпляри унікального автомобіля.