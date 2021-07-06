Санкции в действии. БелАЗ лишился моторов Rolls-Royce

Rolls-Royce Holdings запрещено поставлять двигатели на конвейер БелАЗа.

Компания Rolls-Royce Holdings приостанавливает поставки своих двигателей белорусскому производителю карьерных самосвалов БелАЗ. Причина — секторальные экономические санкции на поставки белорусским предприятиям силовых установок, введенные Европейским Союзом после инцидента с посадкой самолёта Ryanair. Санкции вступили в силу 21 июня.

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Британский концерн ранее поставлял БелАЗу 16-цилиндровый двигатель 16V4000 производства своей дочерней компании MTU Friedrichshafen GmbH. Двигатель имеет рабочий объем 76 литров, и развивает 2330 л.с. Такой мотор весит 7,7 тонны, а его система смазки вмещает 260 литров моторного масла.

[ + – ] Самосвал БелАЗ-75710 на испытательном полигоне.

Такой мотор устанавливался на флагманский белорусский самосвал — БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. Данная модель является самым большим по грузоподъемности самосвалом в мире. Общая масса машины составляет 840 тонн. На его счету мировой рекорд — в январе 2014 года машина перевезла 503,5 тонны породы. Интересно, что шины 59/80R63 производства Michelin являются самыми большими шинами, которые сегодня устанавливаются на колесную технику. Всего произведено четыре гигантских грузовика.

Запрет на поставку дизельных моторов завел белорусского автопроизводителя в тупик, ведь быструю замену проверенному двигателю подобрать трудно. Машина с этим мотором прошла весь цикл испытаний, под него просчитана компоновка подкапотного пространства и силовой передачи.

[ + – ] БелАЗ-75710 во время работы в карьере.

Rolls-Royce Holdings также производит судовые, стационарные двигатели, авиационные моторы. Среди оставшихся поставщиков силовых агрегатов для БелАЗа — американский Cummins, немецко-швейцарский Liebherr и российский ЯМЗ. Но моторы этих производителей флагману не подойдут, они используются на "младших" моделях БелАЗа.

[ + – ] БелАЗ-75710 проходит испытания в карьере.

Как сообщалось ранее, БелАЗ может перенести производство своих самосвалов в Россию. Планы по созданию еще одной производственной площадки связаны с желанием быть ближе к основному рынку сбыта.

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