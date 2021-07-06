Бессмысленный и беспощадный. Швед строит полицейский седан с мотором от танка (видео)

Списанный из полиции седан Ford Crown Victoria получил под капот 27-литровый танковый мотор на 2500 "сил".

Создатель уникального кастома шведский энтузиаст Даниэль Вернер назвал свой проект Meteor Interceptor в честь двигателя Rolls-Royce Meteor, который прописался под капотом седана. Этот 12-цилиндровый двигатель имеет рабочий объем 27 литров, он устанавливался на различные британские танки времен Второй мировой: Challenger, Cromwell, Comet, Centurion, Charioteer. Мощность мотора в зависимости от области применения составляла от 550 до 650 лошадиных сил.

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Мотор, оказавшийся под капотом автомобиля Вернера, не запускался уже 5 лет с тех пор, как он был первоначально куплен в Финляндии у человека, у которого случайно оказалось 50 таких двигателей. Средняя цена такого агрегата — около 12 000 долларов, также учитывайте стоимость доставки — весит он прилично.

Вернер добавил к нему еще пару турбин Borg-Warner S500 SX. В итога отдача получалась сумасшедшая: 2500 лошадиных сил мощности и 5160 Нм крутящего момента!

Удивительно, но получившийся в итоге "франкенштейн" всего на 200 кг тяжелее оригинального седана Crown Victoria 2006 года выпуска. К слову, автомобиль ранее служил в полиции и отличается усиленным кузовом, но чтобы выдержать тяжелый двигатель, переднюю подвеску установили от пикапа Chevy C10.

Конечная цель Даниеля — разогнаться на этой машине до 320 км/ч (200 миль/час). Даниэль Вернер заразился вирусом быстрых автомобилей от отца, через руки которого за 10 лет прошло более 70 самых разных машин. Юному конструктору удалось накопить достаточно денег, чтобы купить свою первую машину в 16 лет. Даниэль отмечает, что в 70-х годах, когда он рос в Швеции, было два типа семей: те, у которых были Volvo, и те, у которых были Saab. Хотя у его отца в молодости было несколько американских автомобилей, к тому времени, когда Даниэль родился, он быстро привык к Volvo.

Шведский конструктор-самоучка давно мечтал установить на машину мотор объемом не менее 10 литров. Он потратил годы на исследования, пока не встретил в Швеции эксперта по авиационным двигателям Rolls-Royce. Именно тогда и родилась идея двигателя Meteor, поскольку Meteor является танковой версией авиационного агрегата Rolls-Royce Merlin. Эта идея побудила его поехать в соседнюю Финляндию, где кто-то купил у шведских военных 50 старых двигателей. Эти двигатели довольно популярны в гонках на тракторах. Всего на проект ушло более пяти лет и ожидается, что до этой зимы машина должна впервые самостоятельно выехать на трек.

Группа создателей намеревается найти старый аэродром в Швеции, чтобы проверить максимальную скорость этого монстра. Но главная мечта Даниэля — попасть на Неделю скорости в Бонневиле, где на дне высохшего соленого озера собираются энтузиасты быстрых кастомных машин.

Ранее Фокус сообщал, что белорусский производитель карьерных самосвалов БелАЗ лишился двигателей Rolls-Royce. Компания Rolls-Royce Holdings приостановила поставки моторов из-за секторальных экономических санкций, введенные Европейским Союзом после инцидента с посадкой самолета Ryanair.