Тягни і заряджай: Ford запатентував систему зарядки електрокарів за допомогою буксира

Новий патент Ford описує процес підзарядки електромобілів, які перебувають на буксирі.

Всі ми бачили комічні ролики в Мережі, де електромобілі з розряджені акумуляторами беруть на буксир інші машини і "підвозять" їх до станцій зарядки. У компанії Ford вирішили взяти на озброєння такий спосіб підзарядки електромобілів.

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У своєму новому патенті автовиробник описує винахід, за допомогою якого буксируваний електромобіль заряджається, використовуючи енергію рекуперації тягача. У патентній заявці мається на увазі, що електромобіль буде буксируватися вантажним автомобілем, або кемпером. На думку фордівців, винахід може бути корисним у районах, де зарядні станції розташовані на великій відстані одна від одної.

Один з варіантів передбачає постійну зарядку електромобіля за допомогою буксирувального транспортного засобу, але також існує можливість заряджати акумулятори тільки тоді, коли буксир сповільнюється, або рухається накатом. Таким чином, Ford може отримати парк мобільних прокатних зарядних пристроїв.

Патент дозволяє водієві буксируваного автомобіля задати безліч параметрів, коли саме електромобіль-причіп отримуватиме енергію — наприклад, тільки при гальмуванні або при русі з гори. Патент навіть передбачає буксирування з частковим навантаженням. Сумнівно, що таку систему ми побачимо на серійних Фордах у найближчі роки. Але з ростом парку електричних пікапів і вантажівок у Ford можуть дати їм можливість трохи підзаробити, ділячись одержуваною від рекуперації енергією з нужденними в ній електромобілями.

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