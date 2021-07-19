Тяни и заряжай: Ford запатентовал систему зарядки электрокаров с помощью буксира

Новый патент Ford описывает процесс подзарядки электромобилей, находящихся на буксире.

Все мы видели комичные ролики в Сети, где электромобили с севшими аккумуляторами берут на буксир другие машины и "подвозят" их к станциям зарядки. В компании Ford решили взять на вооружение такой способ подзарядки электромобилей.

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В своем новом патенте автопроизводитель описывает изобретение, с помощью которого буксируемый электромобиль подзаряжается, используя энергию рекуперации тягача. В патентной заявке подразумевается, что электромобиль будет буксироваться грузовым автомобилем, или кемпером. По мнению фордовцев, изобретение может быть полезно в районах, где зарядные станции расположены на большом расстоянии друг от друга.

Один из вариантов предусматривает постоянную зарядку электромобиля при помощи буксирующего транспортного средства, но также существует возможность заряжать аккумуляторы только тогда, когда буксир замедляется, или движется накатом. Таким образом, Ford может получить парк мобильных прокатных зарядных устройств.

Патент позволяет водителю буксирующего автомобиля задать множество параметров, когда именно электромобиль-прицеп будет получать энергию — например, только при торможении или при движении с горы. Патент даже предполагает буксировку с частичной погрузкой. Сомнительно, что такую систему мы увидим на серийных Фордах в ближайшие годы. Но с ростом парка электрических пикапов и грузовиков в Ford могут дать им возможность немного подзаработать, делясь получаемой от рекуперации энергией с нуждающимися в ней электромобилями.

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