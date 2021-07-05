Самый быстрый пикап Ford поступит в продажу по цене 100 долларов, но подойдет не всем

Дело в том, что такова цена Ford F-150 Raptor в виде сборной модели от LEGO Technic.

Подразделение LEGO Technic, которое специализируется на создании технически сложных и относительно копийных изделий, представило сборную модель быстрейшего пикапа от Ford — рестайлингового F-150 Raptor.

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В феврале 2021 года Ford F-150 Raptor обновился, что и стало для LEGO поводом подготовить новый конструктор. Он состоит из 1379 элементов и отличается множеством реалистичных деталей. Сборная модель пикапа имеет четыре открывающиеся двери, а также поднимающийся капот и откидывающийся задний борт. Более того, у масштабного автомобиля функционирует подвеска: сжимаются амортизаторы, имитируя внедорожную ходовую оригинального автомобиля.

Под капотом прячется уменьшенная версия двигателя Raptor V6. Мотор и трансмиссия состоят из множества мелких деталей, потому в целях безопасности возрастной ценз конструкторы установили на отметке 18+. Новинку от LEGO Technic трудно назвать детской. Воистину, игрушка для взрослых. В собранном виде модель весит почти 2 килограмма и имеет размеры 48 см в длину, 28,1 см в ширину и 11,8 см соответственно в высоту.

Ну а настоящий Ford F-150 Raptor в масштабе 1:1 оснащен 3,5-литровым двигателем EcoBoost V6 мощностью 457 л.с. и 691 Нм максимального крутящего момента. В скором времени ожидается его версия с более мощным 8-цилиндровым мотором.

Пикап с завода оснащен 35-дюймовыми вездеходными колесами. Он также комплектуется амортизаторами Fox Live Valve с увеличенными ходами, которые являются самыми большими амортизаторами, когда-либо установленными на Raptor. Кроме своих внушительных размеров и рекордной выносливости, они отличаются еще и электронной регулировкой жесткости.

На родине, в США, цена на "взрослый" Ford F-150 Raptor стартует с 64 145 долларов. За эту сумму вы можете купить себе целый грузовик сборных Рапторов от LEGO, ведь рекомендованная цена на новый набор составляет всего 99,99 долларов. Сообщается, что новинка от LEGO Technic поступит в продажу 1 октября.

Ранее Фокус сообщал, что в США был представлен новый электрический пикап Ford F-150 Lightning. Новинка имеет две версии силовой установки (432 и 571 л.с.), а пробег на одной зарядке может достигать 480 км.

Также мы рассказывали, что LEGO выпустила самый большой конструктор в своей истории. Набор Lego Art World Map состоит из 11 695 деталей. В обычные магазины новинка поступит 1 августа.