С запахом бензина и резины: Ford выпустил парфюм для владельцев электромобилей

Ford представил лимитированную серию духов Mach-Eau с автомобильным ароматом. Парфюм предназначен для покупателей электрокара Mustang Mach-E.

Новый аромат от Ford получил название Mach-Eau. Но был представлен одновременно с европейским дебютом 480-сильного Mustang Mach-E GT на Фестивале скорости в Гудвуде и стал частью рекламной кампании новинки в Европе.

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Как показал опрос, проведенный американским автопроизводителем, каждый пятый водитель в будущем — с переходом на электромобили — будет скучать по… запаху бензина. Для автолюбителей он популярнее запаха вина и сыра и сравним с запахом новых книг.

[ + – ] Парфюм Ford Mach-Eau

Поэтому новый парфюм Mach-Eau от Ford сочетает в себе нотки выхлопа, резины и другие чисто автомобильные ароматы.

Ford Mach-Eau создан известной парфюмерной компанией Olfiction при участии Пиа Лонг, ассоциированного парфюмера Британского общества парфюмеров. Отправной точкой Лонга при создании парфюма было изучение химических веществ, создающих традиционный запах в салонах автомобилей.

[ + – ] Ford Mustang Mach-E GT

К самым заметным компонентам относятся бензальдегид, создающий в салоне нового автомобиля запах миндаля и паракрезол, одно из ключевых химических соединений, формирующих запах шин. Они были смешаны с такими ингредиентами как синий имбирь, лаванда, герань и сандал.

Примечательно, что Mach-Eau не появится в свободной продаже. Его будут получать покупателям электрических Ford Mustang Mach-E GT. Будет ли он идти в комплекте с машиной или его придется докупать, компания не сообщает.

[ + – ] Интерьер Ford Mustang Mach-E GT

Mustang Mach-E GT — это топовая версия электрического кроссовера от Ford. Два электродвигателя обеспечивают машине мощность в 480 л.с. и 860 Нм крутящего момента. Заявлено, что разгонная динамика Mach-E GT от 0 до 100 км/ч составляет 3,7 секунды.

Ранее Фокус сообщал, что Ford научит электромобили заряжаться, находясь на буксире. По мнению фордовцев, изобретение может быть полезно в районах, где зарядные станции расположены на большом расстоянии друг от друга.

Также мы ранее писали, что классический полицейский седан Ford Crown Victoria оснастили танковым двигателем. Цель создателя — разогнаться на этой машине до 320 км/ч.