У Хмельницькому згорів електрокар Nissan Leaf (відео)

Займання почалося в той момент, коли відбувалося підзарядження батареї.

Пожежа сталася 6 липня близько 16-ї години на паркуванні ТРЦ "Оазис" у Хмельницькому. Електромобіль Nissan Leaf стояв на зарядці в одній з електрозарядок, як раптом із задньої частини машини повалив дим, а потім і вогонь.

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За словами очевидців, електромобіль спалахнув миттєво.

[ + – ] Наслідки пожежі. Фото: ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Пожежа сталася з ліфом першого покоління, який офіційно на українському ринку не продавався. Такі машини ввозилися і ввозяться уживаними і часто після ДТП — в основному із США.

У пресслужбі ГУ ДСНС у Хмельницькій області заявили, що пожежу вдалося загасити до приїзду пожежних силами працівників торгового центру і водіїв припаркованих автомобілів. Для гасіння було використано кілька порошкових вогнегасників.

Ніхто з людей не постраждав. Причини загоряння встановлюються.

Раніше Фокус повідомляв, що в США новітній електромобіль Tesla Model S Plaid згорів дотла прямо під час руху. Причому водій не відразу зміг покинути машину, тому що електроніка заблокувала дверні замки.

Також ми розповідали, що компанія Porsche оголосила масштабне відкликання електрокарів Taycan і Taycan Cross Turismo. Усього під відкличну кампанію потраплять 43 тисячі машин. Причина відкликання — збій програмного забезпечення, який може викликати раптову втрату потужності під час руху.