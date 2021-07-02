Найшвидша і найпотужніша Tesla Model S згоріла дотла прямо під час руху

Новітній електромобіль Tesla Model S Plaid був повністю знищений вогнем, а водій не відразу зміг покинути машину через заблоковані замки.

Надпотужний (1034 к.с.) і надшвидкий (2,1 секунди до 100 км / год) електромобіль Tesla Model S Plaid був представлений усього три тижні тому, а одна з машин уже згоріла. Причому пожежа, що трапилася у Філадельфії, штат Пенсильванія, увечері 29 червня відзначена дивними обставинами.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Загоряння електромобілів відбуваються не частіше, ніж машин з ДВЗ, але, зі зрозумілих причин, привертають до себе куди більше уваги. Особливо, якщо це трапляється з електрокаром знаменитої марки Tesla. Зазвичай електрокари загоряються при зарядці внаслідок перегріву батареї і подальшого короткого замикання в бортовій мережі. Також це може статися від удару при дорожній аварії.

У цьому випадку не було ні того, ні іншого: зі слів очевидців події, Tesla Model S Plaid загорілася просто на ходу. І проїхала близько 10-12 метрів перш ніж буквально вибухнула, перетворившись на вогняну кулю.

Причому, як повідомляє Reuters, водієві не вдалося покинути машину відразу після загоряння, оскільки електронні замки заблокували двері і не спрацьовували на команди. У результаті довелося застосувати силу, щоб вибратися з пекельного електромобіля. Сам водій залишився живий, але отримав він травми чи опіки, наразі невідомо.

Два пожежні загони прибули на місце події через кілька хвилин після початку пожежі, але врятувати електромобіль, на жаль, не вдалося. Model S Plaid згоріла дотла, уцілів лише остов.

Як повідомляється, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) вже взяла інцидент на контроль, звʼязавшись з компанією Tesla для збору всієї доступної інформації про конкретний екземпляр Model S і можливі причини пожежі.

"Якщо в результаті розслідування зʼясується, що причиною пожежі став конструктивний дефект, проти компанії-виробника будуть вжиті відповідні заходи", — зазначили в NHTSA.

Як Фокус повідомляв раніше, Tesla Model S Plaid була представлена 10 червня. З розгоном до 60 миль/год (97 км/год) за 1,99 секунду і максимальною швидкістю 322 км/год новинка стала найшвидшою версією в гамі Model S.