До 320 км/год: Tesla представила свій найшвидший електромобіль (відео)

Повідомляється, що Plaid може за 1,99 секунди розігнатися до 96,5 км на годину.

Компанія Tesla представила 10 червня в Каліфорнії свій новий електромобіль Model S Plaid. На презентації, яку вів голова Tesla Ілон Маск, через пандемічні обмеження були присутні мало людей, але її транслювали на сайті компанії.

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У Tesla заявляють, що новинка є найшвидшим автомобілем серійного виробництва. "Model S Plaid швидша будь-якого спортивного автомобіля, швидша за будь-яку Porsche й одночасно безпечніша будь-якої Volvo", — вважає Маск.

Повідомляється, що Plaid може за 1,99 с розігнатися до 96,5 км на годину. Максимальна швидкість електромобіля 320 км на годину. Він здатний проїхати без підзарядки 620 км.

Нещодавно Tesla Model S Plaid встановив світовий рекорд у заїзді на чверть милі (402 м), подолавши цю дистанцію за 9,2 с.

Напередодні презентації Tesla підвищила на 10 000 доларів ціну Model S Plaid. Тепер цінник починається зі 129 990 доларів без урахування таких опцій, як червона багатошарова фарба, білі сидіння та комплект для повного безпілотного кермування.

Маск повідомив, що 25 автомобілів вже доставляють замовникам. Протягом тижня планується поставити ще кілька сотень цих машин.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що інженерам Tesla не вистачило часу на доведення Model S Plaid.

У Китаї власникам Tesla заборонили паркувати свої електромобілі на території ряду держустанов. Китайська влада серйозно вважає, що відеокамери й інша електроніка для асистування, якою оснащені американські електромобілі, здатна неконтрольовано передавати зафіксовані дані.