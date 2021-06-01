Запуск "космического корабля" Tesla Model S Plaid вновь отложен

По словам основателя компании Илона Маска, на доводку самой быстрой версии Model S потребуется еще неделя.

Первые экземпляры Tesla Model S Plaid, самого быстрого электрокара в гамме Model S и всей компании, должны были доставить клиентам 3 июня, однако запуск вновь отложен. Об этом глава Tesla Илон Маск написал в своем микроблоге в Twitter. Новая дата назначена на 10 июня.

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"Старт поставок Tesla Model S Plaid начнется 10 июня", — написал Маск.

И при этом не преминул заинтриговать аудиторию, отметив, что новинка "похожа на космический корабль" — это намек на выдающиеся динамические характеристики Model S Plaid.

Model S Plaid delivery pushed to June 10. Needs one more week of tweak.



This car feels like a spaceship. Words cannot describe the limbic resonance. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2021

По словам руководителя компании, дополнительная неделя потребуется, чтобы закончить доводку электрокара. Подробностей Маск не сообщил, но дал понять, что дело касается калибровки настроек бортовой электроники.

Напомним, что версия Tesla Model S Plaid была представлена в начале 2021 года одновременно с рестайлингом самой Model S. Тогда Илон Маск назвал версию Paid "машиной с самым быстрым разгоном из тех, что выпускаются серийно".

У Model S Plaid — трехмоторная силовая установка с пиковой мощностью 1034 л.с. Заявленный разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) — всего 1,99 секунды. Ранее самой быстрой Model S была версия Performance с разгоном 2,3 секунды.

Максимальная скорость Model S Plaid — 322 км/ч, запас хода — 628 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае парковках некоторых госучреждений запретили парковать электрокары Tesla. Китайские власти всерьез опасаются шпионажа, считая, что бортовые видеокамеры этих электромобилей могут бесконтрольно собирать информацию об окружающей обстановке и передавать зафиксированные данные за пределы Китая.

Также мы рассказывали, как электрокар Tesla Model S приняла пресса на момент дебюта машины 12 лет назад в 2009 году. Тогда немногие кроме самого Илона Маска могли предположить взрывной рост сегмента электромобилей во всем мире.