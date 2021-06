Запуск "космического корабля" Tesla Model S Plaid вновь отложен

Первые экземпляры Tesla Model S Plaid, самого быстрого электрокара в гамме Model S и всей компании, должны были доставить клиентам 3 июня, однако запуск вновь отложен. Об этом глава Tesla Илон Маск написал в своем микроблоге в Twitter. Новая дата назначена на 10 июня.

"Старт поставок Tesla Model S Plaid начнется 10 июня", — написал Маск.

И при этом не преминул заинтриговать аудиторию, отметив, что новинка "похожа на космический корабль" — это намек на выдающиеся динамические характеристики Model S Plaid.

Model S Plaid delivery pushed to June 10. Needs one more week of tweak.



This car feels like a spaceship. Words cannot describe the limbic resonance.