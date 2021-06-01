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Запуск "космического корабля" Tesla Model S Plaid вновь отложен

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Tesla Model S Plaid
Фото: Tesla

По словам основателя компании Илона Маска, на доводку самой быстрой версии Model S потребуется еще неделя.

Первые экземпляры Tesla Model S Plaid, самого быстрого электрокара в гамме Model S и всей компании, должны были доставить клиентам 3 июня, однако запуск вновь отложен. Об этом глава Tesla Илон Маск написал в своем микроблоге в Twitter. Новая дата назначена на 10 июня.

"Старт поставок Tesla Model S Plaid начнется 10 июня", — написал Маск.

И при этом не преминул заинтриговать аудиторию, отметив, что новинка "похожа на космический корабль" — это намек на выдающиеся динамические характеристики Model S Plaid.

По словам руководителя компании, дополнительная неделя потребуется, чтобы закончить доводку электрокара. Подробностей Маск не сообщил, но дал понять, что дело касается калибровки настроек бортовой электроники.

Напомним, что версия Tesla Model S Plaid была представлена в начале 2021 года одновременно с рестайлингом самой Model S. Тогда Илон Маск назвал версию Paid "машиной с самым быстрым разгоном из тех, что выпускаются серийно".

У Model S Plaid — трехмоторная силовая установка с пиковой мощностью 1034 л.с. Заявленный разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) — всего 1,99 секунды. Ранее самой быстрой Model S была версия Performance с разгоном 2,3 секунды.

Максимальная скорость Model S Plaid — 322 км/ч, запас хода — 628 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае парковках некоторых госучреждений запретили парковать электрокары Tesla. Китайские власти всерьез опасаются шпионажа, считая, что бортовые видеокамеры этих электромобилей могут бесконтрольно собирать информацию об окружающей обстановке и передавать зафиксированные данные за пределы Китая.

Также мы рассказывали, как электрокар Tesla Model S приняла пресса на момент дебюта машины 12 лет назад в 2009 году. Тогда немногие кроме самого Илона Маска могли предположить взрывной рост сегмента электромобилей во всем мире.