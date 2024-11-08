Украинцы презентовали в США 1000-сильную Tesla для полиции Лос-Анджелеса (фото)
Полицейская Tesla Model S Plaid получила таран и спецсигналы, а в салоне появилась "клетка" для перевозки задержанных. 1000-сильная установка позволяет стартовать до сотни за 2 с.
На тюнинг-шоу SEMA презентовали полицейский электромобиль Tesla Model S Plaid. Его создали украинские мастера. Об этом сообщает сайт Autogeek.
Тюнинг Tesla Model S выполнили в компании TSK, которая была основана в Украине, однако сейчас уже имеет и американское подразделение. Для доработки выбрали поврежденный электрокар, который угнали и пытались разобрать на запчасти прямо во дворе многоквартирного дома.
В конце концов полуразобранный электромобиль Tesla передали полицейским Лос-Анджелеса и было решено превратить его в мощное патрульное авто.
Tesla Model S Plaid получил усиленный передний бампер с тараном, проблесковые маячки и 21-дюймовые диски. Салон авто полностью новый — с "клеткой" для перевозки задержанных.
Полицейский электромобиль Tesla Model S Plaid сохранил стандартную трехмоторную установку мощностью более 1000 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.
Кстати, ателье TSK представило на выставке SEMA и необычный кабриолет Tesla Model 3.
Также Фокус рассказывал, что на шоу в Лас-Вегасе дебютировала экстремальная Toyota RAV4.