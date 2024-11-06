300 сил и большие колеса: представлена самая экстремальная Toyota RAV4 (фото)

Кроссовер Toyota RAV4 превратили в 300-сильное раллийное авто. Ему увеличили клиренс, установили внедорожные шины и защиту днища.

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На тюнинг-шоу SEMA презентовали яркий концепт Toyota RAV-X. Это мощная экстремальная модификация кроссовера RAV4. О ней рассказали на официальном сайте Toyota.

Новая Toyota RAV-X выглядит, как участник ралли "Париж-Дакар". Представители Toyota утверждают, что это "больше, чем концепт", поэтому не исключено, что специальная гоночная версия Toyota RAV4 все же появится.

Клиренс кроссовера вырос до 241 мм Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 получил пластиковый обвес, расширители арок и металлическую защиту днища. В капоте появился воздухозаборник, а сзади — большой спойлер. Кроме того, клиренс вырос на 51 мм (до 241 мм) и установлены большие внедорожные шины размером 265/65 R17 на стальных дисках.

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Салон Toyota RAV-X не показали, однако частично раскрыли его характеристики. В основе концепта лежит плагин-гибрид Toyota RAV4 PHEV, то есть он оснащен полноприводной установкой на 302 л. с. с 2,5-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов.

Авто оснащено 302-сильной плагин-гибридной установкой

Кроме того, тюнинг Toyota RAV4 включает усиленную подвеску с регулируемыми амортизаторами, а ее колею расширили сразу на 160 мм.

Между прочим, на шоу SEMA показали и 300-сильное полноприводное купе Toyota GR86.

Также Фокус рассказывал, что Toyota готовит сразу несколько спортивных моделей.