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На украинский рынок вышел новый Toyota Land Cruiser Prado: цены и комплектации (фото)

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Фото: Toyota | Дизайн Toyota Land Cruiser Prado выдержан в ретростиле

Toyota Land Cruiser Prado кардинально изменился внешне и внутри. Внедорожник богаче оснащен и получил новый бензиновый двигатель.

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С ноября в Украине поступил в продажу новый Toyota Land Cruiser Prado. Новое поколение стало подарком к 70-летнему юбилею модели. Информация об авто появилась на официальном сайте Toyota в Украине.

Toyota Land Cruiser Prado подрос до 4,92 м в длину и кардинально изменился внешне. Его рубленый дизайн выдержан в новом стиле "Возвращение к истокам": во внешности заметны черты классических Toyota Land Cruiser Prado FJ40 и 70.

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Внедорожник подрос в размерах
Фото: Toyota

В салоне появились цифровая панель приборов и увеличенный сенсорный дисплей. Внедорожник стал просторнее, а объем его багажника вырос до 742-2000 л.

Базовая комплектация Toyota Land Cruiser Prado Elegance (от 2 397 950 гривен) расширена — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камера, электроприводы кресла водителя и дверей багажника, подогрев и вентиляция сидений.

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В салоне установили два дисплея
Фото: Toyota

Самый дорогой вариант Premium (от 2 925 300 гривен) добавляет электропривод рулевой колонки, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, навигацию, акустику JBL с 14 динамиками, подогрев и вентиляцию задних кресел. Все Prado получили комплекс безопасности Toyota Safety.

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На выбор предлагают знакомый 2,8-литровый турбодизель на 205 л.с. и 500 Н∙м, а также новую 2,4-литровую бензиновую турбочетверку, которая развивает 282 л.с. и 430 Н∙м. Обе версии получили 8-ступенчатый автомат.

Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser Fullscreen
Модель доступна в бензиновой и дизельной версиях
Фото: Toyota

Внедорожник получил полный привод с понижающей передачей, набор режимов для различного дорожного покрытия и систему поддержания постоянной скорости на бездорожье (Crawl Control). Кроме того, доступны блокировка заднего дифференциала и функция отключения переднего стабилизатора.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел и премиальный собрат Prado — новый Lexus GX550.

Также Фокус рассказывал о семейном электрокроссовере Toyota за $28 000.