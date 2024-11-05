На український ринок вийшов новий Toyota Land Cruiser Prado: ціни та комплектації (фото)

Toyota Land Cruiser Prado кардинально змінився зовні та всередині. Позашляховик багатше оснащений і отримав новий бензиновий двигун.

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Із листопада в Україні надійшов у продаж новий Toyota Land Cruiser Prado. Нове покоління стало подарунком до 70-річного ювілею моделі. Інформація про авто з'явилася на офіційному сайті Toyota в Україні.

Toyota Land Cruiser Prado підріс до 4,92 м у довжину і кардинально змінився зовні. Його рубаний дизайн витриманий у новому стилі "Повернення до джерел": у зовнішності помітні риси класичних Toyota Land Cruiser Prado FJ40 та 70.

Позашляховик підріс у розмірах Фото: Toyota

У салоні з’явилися цифрова панель приладів та збільшений сенсорний дисплей. Позашляховик став просторішим, а об’єм його багажника виріс до 742-2000 л.

Базова комплектація Toyota Land Cruiser Prado Elegance (від 2 397 950 гривень) розширена – безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камера, електроприводи крісла водія та дверей багажника, підігрів та вентиляція сидінь.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Toyota

Найдорожчий варіант Premium (від 2 925 300 гривень) додає електропривід кермової колонки, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, навігацію, акустику JBL з 14 динаміками, підігрів і вентиляцію задніх крісел. Усі Prado отримали комплекс безпеки Toyota Safety.

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На вибір пропонують знайомий 2,8-літровий турбодизель на 205 к. с. і 500 Н∙м, а також нову 2,4-літрову бензинову турбочетвірку, яка розвиває 282 к. с. і 430 Н∙м. Обидві версії отримали 8-ступінчастий автомат.

Модель доступна в бензиновій та дизельній версіях Фото: Toyota

Позашляховик отримав повний привід зі знижувальною передачею, набір режимів для різного дорожнього покриття та систему підтримання постійної швидкості на бездоріжжі (Crawl Control). Крім того, доступні блокування заднього диференціалу та функція відмикання переднього стабілізатора.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов і преміальний побратим Prado — новий Lexus GX550.

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