Новий сімейний електрокросовер Toyota за $28 000 розсекретили до презентації (фото)

Нова Toyota bZ3X — недорогий 4,6-метровий електрокросовер із оригінальним дизайном. Він оснащений 204-сильним мотором та здатен розвинути 160 км/год.

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Опубліковано шпигунські фото Toyota bZ3X. Недорогий електрокросовер презентують у кінці листопада на автосалоні в Гуанчжоу і невдовзі після цього він надійде в продаж у Китаї за ціною від 200 000 юанів ($28 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Нова Toyota bZ3X — одна із двох моделей нової лінійки bZ3. Вона є сімейним варіантом тоді, як купе-кросовер bZ3C більше розрахований на молодь.

Авто оснастили 204-сильним мотором Фото: autohome.com.cn

Зовні електромобіль Toyota bZ3X майже не відрізняється від перед серійного концепта, який показали навесні. У неї виражений "ніс" і висока вигнута віконна лінія, а фари та ліхтарі з’єднані тоненькими діодними смугами.

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Розміри Toyota bZ3X 2025:

довжина – 4600 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1660 мм;

колісна база – 2765 мм;

маса – 1760 кг.

Передні сидіння розділені високою консоллю Фото: Toyota

Салон Toyota bZ3X не показали, проте він не повинен змінитися порівняно з концептом. Це значить, що електрокросовер отримає невеликий цифровий щиток приладів, крупний тачскрін та високу дворівневу центральну консоль. Серед опцій буде система напівавтономного руху.

Кросовер Toyota bZ3X отримає 204-сильний електромотор на передній вісі. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Ємність батареї та запас ходу поки тримають у секреті.

Раніше стало відомо, що Toyota разом із Suzuki готуєть недорогі електрокросовери.

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