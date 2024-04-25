Для сім'ї та молоді: Toyota показала два недорогІ електрокросовери (фото)
Toyota у 2025 році випустить два нові електрокросовери. Нова Toyota bZ3C — спортивніша модель, а просторіший bZ3X створений для сім'ї.
В електричному сімействі Toyota bZ сталося поповнення. На автосалоні в Пекіні презентували кросовери Toyota bZ3C та bZ3X. Формально це передсерійні версії, а виробництво моделей почнуть у Китаї. Про авто розповіли на офіційному сайті Toyota.
Електромобілі Toyota збудовані на платформі e-TNGA, яку також використовує кросовер bZ4X. Вони дещо схожі з ним дизайном — мають загострений "ніс" і тоненькі діодні фари.Важливо
У салоні електрокарів встановлено великий тачскрин, а передні крісла розділені високою консоллю. Характеристики Toyota bZ3C та bZ3X поки тримають у секреті. Ціни також не розкривають, але відомо, що ці авто будуть дешевшими за електромобіль Toyota bZ4X.
Нова Toyota bZ3C створена на базі концепткара bZ Sport Crossover і призначена для молоді. Це купе-кросовер із аркоподібним дахом, вигнутою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Його випускатимуть на спільному підприємстві FAW-Toyota.
Електромобіль Toyota bZ3X — серійна версія концепткара bZ FlexSpace. Це сімейний кросовер із просторішим салоном і автопілотом. Цю модель вироблятимуть на заводі GAC-Toyota.
Раніше Toyota презентувала нове покоління недорогого рамного позашляховика 4Runner.
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