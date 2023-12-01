Аналог Camry: в Україні з'явився недорогий електрокар Toyota із запасом ходу 615 км (фото)

Седан Toyota bZ3 можна порівняти за внутрішнім простором із Camry. Електромобіль оснащений 245-сильним мотором і може проїхати 615 км без підзарядки.

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На український авторинок виходить нова Toyota bZ3. Електричний седан є "зеленою" альтернативою Toyota Camry. Про авто розповіли на сайті Auto-Consulting.

Електромобіль Toyota bZ3 випускають у Китаї і саме з цієї країни авто неофіційно ввозять в Україну. Вартість седана становить від 27 000 до 31 300 доларів.

Запас ходу Toyota bz3 сягає 615 км Фото: Toyota

Нова Toyota bZ3 — седан D-класу довжиною 4,72 м. Він компактніший за нову Camry, але порівнянний з нею за внутрішнім простором. Гранений дизайн витриманий у дусі спорідненого електрокросовера Toyota bZ4X: у авто виражений "ніс" і тонкі діодні фари.

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Салон Toyota bZ3 вийшов вельми нетиповим — його компонування нагадує інтер'єр нового Peugeot 308. У авто невелике плескате кермо високо розташований віртуальний щиток приладів. На центральній панелі встановлено великий портретний тачскрін.

Комплектація Toyota охоплює двозонний клімат-контроль, камеру, датчики світла і дощу, бездротову зарядку смартфонів і набір систем безпеки. Дорожчі версії отримали камери кругового огляду.

У Toyota bz3 компактне кермо, а щиток приладів розташований дуже високо Фото: Toyota

Седан Toyota bZ3 в Україні пропонують у топовому виконанні з 245-сильним мотором і батареєю на 65 кВт∙год. Він здатний розвинути 160 км/год, а заявлений запас ходу становить 615 км. Також існує більш доступний варіант на 184 к. с.

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