Нова Toyota Camry 2024 отримала початкову бюджетну версію за $25 000 (фото)

Toyota Camry нового покоління в базовій версії оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном. Седан відрізняється від гібридної модифікації дизайном.

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Нова Toyota Camry 2024 дебютувала на автошоу в Лос-Анджелесі в гібридному виконанні. Тепер же, кілька днів потому, дебютувала її початкова бензинова версія. Седан показали на автосалоні в Гуанчжоу. Про це повідомляє сайт Autohome.

2,0-літровий седан коштуватиме приблизно від $25 000 Фото: autohome.com.cn

Бензинова Toyota Camry 2024 буде відчутно дешевшою за гібрид — її стартова ціна становитиме в еквіваленті $25 000. Автомобіль оснащений 2,0-літровим двигуном потужністю 177 к. с. і безступінчатим варіатором.

Седан Toyota Camry в бензиновій модифікації дещо відрізняється за дизайном. Насамперед, його впізнають за зміненою решіткою радіатора та іншими колісними дисками меншого діаметру (16 дюймів).

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Салон Toyota Camry 2024 також зазнав змін для китайської версії. У седана інші важіль КПП, передня панель і дисплей мультимедіа. Кнопки клімат-контролю відсутні — управління цією функцією відбувається через меню мультимедіа. Примітно, що базова комплектація охоплює люк і набір систем безпеки Toyota Safety Sense.

У салоні бензинової версії Camry спрощено передню панель Фото: autohome.com.cn

Не виключено, що нова Toyota Camry з бензиновим двигуном з'явиться і в Україні. Нагадаємо, що попереднє покоління моделі у нас доступне як у бензиновій, так і в гібридній версії.

До речі, на автошоу в Гуанчжоу концерн General Motors показав більш доступний аналог Toyota Camry за ціною Logan.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився електричний седан від Nissan із запасом ходу 400 км.